Ima és C-vitamin emelt dózisban

Csókay András az ima erejéről járvány idején

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkársága, a Magyar Kurír és az Új Ember szerkesztősége, valamint Böjte Csaba, Csókay András és Szikora Róbert, a világesemény hírnökei közös imára hívnak a koronavírus-járvány megszűnéséért. Csókay András személyében a hitvalló keresztény és a tudomány embere beszélt a védekezésről: az ima, bűnbánat mellé fertőtlenítés, C-vitamin és Béres Csepp.

2020. március 25. 10:01

– Gyakran beszél a közbenjáró ima erejéről. A tudós orvos számára mit jelent ez az erő?

– Nehezen érti meg az ember, hogyan hat az imádság a világban. Már az óvodás hittanban megtanuljuk, milyen nagy szerepe van a közbenjáró imádságnak, és a hívő nevelés gyerekkortól buzdít a másik emberért való imára. A Teremtő Isten minden hajszálunkról tud, világunkban minden mindennel összefügg, s mi emberek is egymásra való hatásban élünk. A nem hívő emberek számára is megtapasztalt valóság, hogy a szeretettel való odagondolás milyen jótékony hatással van. Ennek ellenére a tudomány ezt sokszor megmosolyogja.

A szívem mélyéig megéreztem ezt a hatást, amikor a sziámi ikreket szétválasztó 26 órás műtétben az utolsó órákban eljutva a kimerüléshez, továbbsegített a háttérima óriási ereje. Amikor a gyerekek a posztoperatív időszakban elkezdtek haldokolni, még jobban éreztem a háttérima jelentőségét, amit katolikus hírportálok szerveztek, köztük a Magyar Kurír és az Új Ember is.

Szeretnék megosztani egy misztikus tapasztalatot. Marosvásárhelyen a kármelita kolostorban egy nővér természeti képpel írta le a háttérima erejét: a felszálló vízpárát a szél elfújja a sivatag fölé, ahol kicsapódik, s oltja a fáradt, sivatagi vándor szomját. Ezt érezhettem meg én is, az utolsó órákban nagyon fáradt és elhagyott vándorként. A szociálpszichológia is ismeri ezt a fogalmat, csoportos lelki támogatásként írja le. Nagyon fontos a szeretetben való odagondolás, a hívő szavával az imádság. Ez az ima nem ismer határokat.

Isten, aki a semmiből hozta létre az univerzumot, galaxisok milliárdjait, hogy ne segítené ezt, a pozitív és szeretteljes odagondolás átvitelét.

Számtalan valóságos tapasztalat igazolja az ima hatását. A tudomány is elfogadja, vizsgálatok készültek. Így például összehasonlítottak betegcsoportokat, olyanokat, akikért imádkoztak, s akikért nem. Orvosi szaklapok igazolták az ima jótékony hatását.

– Hol találja orvost a járvány és hogyan látja a védekezést?

– A járvány még nem fejlődött ki teljesen nálunk. A kórházakban most a daganatokon kívül csak az akut betegeket operáljuk. A járvány ott jelent extra terhelést, ahol a vírus okozta megbetegedéseket kezelik. A mi részünkről a legfontosabb a készenlét és az állandó figyelem, a gyanús betegek kiszűrése, vizsgálata. Tudnunk kell, akár cunamiszerű jelenség előtt állhatunk, mint az olasz barátaink. Közeleg, de nem csapott még le. A járvány törvényszerűségeit látva, az a cél, hogy elhúzódó terhelést jelentsen. Ennek a vírusnak még nincs meg az ellenszere, vakcinája. Óriási a tudomány versenyfutása a kórral. Korábban kellett volna kezdeni, de most nincs idő sopánkodni. Vannak biztató eredmények. Fontos, hogy szigorúan betartsunk minden óvintézkedést. Én például nem lakom már otthon, a szeretteimmel, köztük idős édesanyámmal védőfelszerelést viselve találkozom. Semmelweis Ignác, Szent-Györgyi Albert és Béres József, a három nagy géniusz országa vagyunk. A sterilitás, kézmosás, maszkviselés ma is elsődleges a fertőzéssel szembeni védekezésben, míg a vírus szétrombolója, a C-vitamin az élő állapot, így a sejtek biokémiai működésének egyik fő stabilizálója. Sajnos nem kezeli helyén a modern tudomány, már nincs benne üzlet. Szent-Györgyi nem védte le direkt, hogy mindenki gyárthassa. Immunstabilizáló, immunerősítő szerepét elismerik. A járvány idején javasolt emelt dózisban fogyasztani. Béres József rámutatott a nyomelemek nagy szerepére a szervezetben. Karbantartó hatásuk nem kérdéses. Ezek mellett a D-vitamin is fontos az immunrendszer erősítésében.

– Mire figyeljen a hívő ember?

– Mindenekelőtt a feltámadt Krisztusban való hit, a feltámadásba vetett mély hit segít át a nehézségeken. Az a hit, hogy tudom, ez fog velem történni, ha Krisztust követő életet élek. Hihetetlen megnyugtató ez a bizonyosság. Az ember önmagát bünteti, ha elutasítja az irgalmas Jézust, aki megjelenik az Egyház szívében, az Eucharisztiában, ami döbbenetes ajándék számunkra, lelki és testi gyógyszer, am itt van velünk az egyetemes Egyházban. A bennünk élő Jézushoz a mély imádság, a szenvedés és a bűnbánat visz el. Csodálatos, felemelő ennek tudása. Nagyböjt van.Tartsunk tehát bűnbánatot, és meg fogjuk tapasztalni a lelkünkben Jézus jelenlétét. Ez félelemmentességet ad, ami a legfőbb erősítő az immunrendszer számára, míg a szorongás és a stressz tönkreteszi azt.

– Mi a mi bizonyosságunk?

– Tudnunk kell, Isten válaszol, mindig válaszol, úgy, ahogy az nekünk a legjobb. Sokszor megvárakoztat, hiszen kell formálódnunk. Átmenetileg ijesztő valóságnak tűnhet a járvány. De állhatatosnak kell lennünk, és bátran kell kérni az Urat – erről beszélt tegnap reggel Ferenc pápa is. Ilyen imádságos lelkülettel, ezzel az állhatatossággal és bátor bizalommal forduljunk Istenhez a járvány idején. Az őt szeretőknek minden a javukra válik, ahogy Pál apostol tanította.

Ezért is arra buzdítok mindenkit, hogy csatlakozzunk ma délben a Szentatya felhívásához, csendesedjünk el, mondjuk el együtt a Miatyánkot. És a veszélyhelyzet hátralévő részében is napról napra legyünk együtt a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkárságával, a Magyar Kurír és az Új Ember szerkesztőségével, valamint Böjte Csabával és Szikora Róberttel: a déli Mária-imádságot követően fohászkodjunk együtt Istenhez Erdő Péter bíboros, prímás imádságával, és kérjük a Szűzanya oltalmát Ferenc pápa felajánló imája segítségével. (A közös imát naponta 11.55 és 12.10 között a szerkesztőség Facebook-oldalán élőben közvetítjük – a Szerk.)

Trauttwein Éva

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír