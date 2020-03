Tisztifőorvos: az idősotthonokban is kiemelten fontos az idősek védelme

Az idősotthonokban is kiemelten fontos az idősek védelme - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján. Hozzátette: Magyarországon még nincs tömeges megbetegedés, csak a csoportos megbetegedések száma növekszik.

Müller Cecília kiemelte, az idősotthonokban élők védelme is rendkívül fontos, ezért korábban már számos intézkedést hoztak, ilyen volt a látogatási tilalom bevezetése vagy a felvételi zárlat elrendelése.

Mint mondta, fontos, hogy az idősotthonok területén se legyenek csoportosulások. Az ilyen otthonokban a "kijárási tilalom" úgy értelmezendő, hogy az intézet kertjébe ki lehet menni, a fekvőbetegek szobáját pedig érdemes gyakran szellőztetni. Fontos a napi rendszeres mozgás, az egészséges táplálkozás és fontos a családtagokkal való - a személyes találkozást kizáró - kapcsolattartás telefonon vagy egyéb módon - tette hozzá.

A szakember elmondta, az időseknél a klinikai tünetek változhatnak az immunállapotuk és az életkoruk szerint. Ha valakinek bármilyen légúti panasza van, szólni kell az otthon munkatársának, ő fogja az orvost értesíteni.

Müller Cecília egyben megköszönte a szociális intézményekben dolgozók munkáját, és közölte: a cél továbbra is az, hogy a járvány terjedését lassítsák.

A legfrissebb adatok szerint 226 igazolt koronavírus-fertőzött van az országban, tízen elhunytak a betegség következtében, ők valamennyien más, krónikus betegségben is szenvedtek. A hivatalos adatok szerint 21-en felgyógyultak a betegségből, és 6817 mintát vizsgáltak az akkreditált laboratóriumban. Intenzív ellátásra hat ember szorul.

Müller Cecília kérdésre elmondta, a magyar laboratóriumi vizsgálatok az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásai szerint történnek, két laborvizsgálat szükséges a gyanús eseteknél.

A kórházi kapacitásokról szólva azt mondta, minden kórház felkészült a betegek fogadására, hétről hétre fokozzák kapacitásukat az intézmények.

Müller Cecília kérdésre válaszolva elmondta, a tünetszegény vagy tünetmentes fertőzöttek száma a regisztrált betegeknek többszöröse lehet, hiszen az esetek 80 százalékában így zajlik le a betegség.

Jó ütemben halad a kiskunhalasi konténerkórház építése

Jó ütemben halad a konténerkórház építése Kiskunhalason, már a lélegeztetéshez szükséges eszközöket is beszerelték - mondta a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője szerdán online sajtótájékoztatón.

Lakatos Tibor ismertette: a kormány újabb 15 milliárd forintot különített el beszerzésre, így az operatív törzs utasítása alapján folytatódhat a védőeszközökkel történő ellátás.

Beszámolt arról is, hogy Budapesten, a Hungexpo területén 330 személyes ideiglenes kórházat alakítottak ki, amely bővíthető. Hangsúlyozta: ezeket az ideiglenes létesítményeket csak akkor fogják használni, ha a normál kórházi kapacitások nem lennének elegendők.

Közölte: folyamatos a lélegeztetőgépek, az orvosi maszkok és speciális védőeszközök, valamint a gumikesztyűk beszerzése, továbbá a magyar gyártás beindításával a kórházak fertőtlenítő eszközökkel való ellátása sem fog akadályt jelenteni.

Az operatív törzs elrendelte az intenzív osztályok kapacitásának bővítését, ez folyamatosan zajlik az országban - mondta. Hozzátette: ahogy beérkeznek a lélegeztetőgépek, egyre több intenzív ágyat tudnak biztosítani. Ebben a munkában a megyei védelmi bizottságok nyújtanak segítséget.

Kitért arra is, hogy néhány településen a polgármesterek kijárási tilalmat rendeltek el, ezekkel az intézkedésekkel kapcsolatban a kormánymegbízottak törvényességi észrevételt fognak tenni az érintett önkormányzatoknál.

Jelezte: az operatív törzs reggeli ülésén áttekintették azokat a korlátozó intézkedéseket, amelyeket Olaszország, Ausztria és Magyarország vezetett be a vírus terjedésének megakadályozása, illetve a terjedés sebességének csökkentése érdekében. Elemzésük szerint Ausztriában a helyben elrendelt karanténok, valamint a határellenőrzés visszaállítása, a Magyarországra történő beléptetési szabályok szigorítása, valamint a hatósági házi karantén elrendelése a fertőzött területről érkezők esetében hatékony intézkedéssorozatnak bizonyult. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy "lassítsuk a járvány terjedését, és lehetőséget teremtett arra is, hogy felkészüljünk" a tömeges megbetegedések időszakára - mondta Lakatos Tibor.

Tájékoztatása szerint Magyarország határátkelőinél folyamatos a be- és kilépő forgalom, várakozásra Röszkén a belépő irányban, Csanádpalotán a kilépő teherforgalomban és személyforgalomban lehet számítani, valamint Ártándnál a ki- és belépő teherforgalomban.

Kérdésre válaszolva Lakatos Tibor elmondta: a hatósági házi karantént azoknál rendelték el eddig az illetékes járványügyi hatóságok, akik olyan fertőzött területről érkeztek vagy olyan kontaktszemélyek voltak, akik veszélyeztethették mások egészségét. Leszögezte: fertőzött beteget eddig nem helyeztek el hatósági házi karanténban, őket egészségügyi intézményekben helyezték el. Hozzátette: a tömeges megbetegedések időszakában, a későbbiekben ez az intézkedés változhat.

Aki hatósági házi karanténban van és megszegi az elkülönítésre és megfigyelésre vonatkozó szabályokat, szabálysértést követ el, velük szemben a rendőrség figyelmeztetést, helyszíni bírságot alkalmazhat vagy feljelentést tehet, de a járványügyi hatóságok is bírságot szabhatnak ki rájuk. A rendőrség által alkalmazott szankciókról elmondta: két embert figyelmeztettek, 26 emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot 31 500 és 50 000 forint közötti összegben. Szabálysértési feljelentést 157 fővel szemben tettek, ezek az eljárások folyamatban vannak és a kiszabható legmagasabb bírság összege 150 ezer forintig terjed.

Az üzletek nyitvatartási korlátozásának ellenőrzésével összefüggésben megjegyezte: amennyiben nem tartják be azokat, a maximálisan kiszabható bírság 500 ezer forint is lehet.

A Mol is segíti a kórházak fertőtlenítőszerrel való ellátását

A Mol Magyarország is segíti a kórházak fertőtlenítőszerrel való ellátását - jelentette be az állami tulajdonú olaj- és gázipari vállalat ügyvezető igazgatója a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján.

Ratatics Péter közölte: a Mol almásfüzitői egységében a hétvégén megkezdik a felületek és az emberi testfelületek fertőtlenítésére is alkalmas szer gyártását, naponta 50 ezer liter mennyiségben.

Hozzátette: a készítményt először a kórházak, kiemelt közintézmények, a nagyüzemi felhasználók kapják meg, a tervek szerint két hét múlva pedig a kiskereskedelemben is elérhetővé teszik.

A következő három hét - napi három műszakban folyó - termelése elegendő lesz az egész ország két-három hónapos fertőtlenítőszer-szükségletének fedezésére - ismertette Ratatics Péter, aki a kormánynak is köszönetet mondott az együttműködésért.

A bejelentés kapcsán Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára azt hangoztatta: közös cél, hogy megóvjuk az emberek egészségét és a nemzetgazdaságot is mozgásban tartsuk. Hozzátette, hogy a kezdeményezés kiváló példája a vállalati szektor és a kormány együttműködésének, továbbá annak is záloga, hogy "a járvány után minél hamarabb talpra állhassunk".

A kormány azon dolgozik, hogy megfelelő mennyiségben tudja biztosítani az állami egészségügy és a lakosság számra a védekezéshez szükséges eszközöket - jelezte az Schanda Tamás.

Mint mondta: először az egészségügy szükségleteit kell kielégíteni, majd a további állami-közösségi feladatellátáshoz szükséges mennyiséget kell biztosítani, "minden más igény csak ezek után következhet".

Közlése szerint a megfelelő védőeszközök biztosításának, két útja van: az egyik, hogy külföldről - jellemzően Kínából - vásárolják és beszállítják azokat. Ilyen módon a héten több mint 3 millió maszk, több mint 130 ezer védőruha, 100 ezer pár gumikesztyű, és 86 lélegeztetőgép érkezett Kínából Budapestre - idézte fel az államtitkár.

A járvány elleni védekezés jegyében a kormány úgy döntött, hogy a külföldi beszerzésekkel párhuzamosan megnöveli és kiépíti a védekezéshez szükséges alapanyag- és késztermékgyártó kapacitásokat, mert az itthon gyártott termékek könnyen elérhetőek, gyorsan szállíthatóak, hamar eljutnak a kórházakba, egészségügyi intézményekbe.

A hazai gyártás emellett hozzájárul ahhoz is, hogy a Magyarországra is begyűrűző, az elmúlt évtizedben nem tapasztalt mértékű gazdasági visszaesést is mérsékelje" - fogalmazott.

Elmondta, hogy az ITM a hazai gyártás megerősítése, kiépítése érdekében szervezi az alapanyag-ellátás biztosítását, így például a textilét, a műanyagét, az etanolét, és szükség esetén segíti a piaci szereplők összekapcsolódását.

Schanda Tamás beszámolt arról is, hogy a legnagyobb cégektől a legkisebbekig számtalan önkéntes felajánlás érkezik a kormányhoz, számos vállalattal pedig a kabinet vette fel a kapcsolatot a gyártási tevékenységük átállítása érdekében. A maszkok és a különböző védőruhák esetében is "folyamatosan szervezik és támogatják az együttműködéseket" - közölte.

A lakosság ellátásának folyamatos biztosítása a legfontosabb szempont azon cégek kiválasztásánál, amelyeknél a honvédelmi irányító törzs teljesít szolgálatot - közölte a Honvédelmi Minisztérium miniszteri titkárságvezetője.

Ruszin Romulusz elmondta: szerdától 71-ről 84-re nő azoknak a létfontosságú vállalatoknak a száma, amelyeknél a honvédelmi irányító törzs segíti a vállatok vezetését.

A kiválasztott cégek az oxigén-előállításban, valamint az élelmiszer-ellátásban játszanak kulcsfontosságú szerepet - közölte.

