Az objektív vélemények egész másak

2020. március 27. 01:11

A megkérdezettek 76 százaléka elégedett a kormány lépéseivel, úgy látják, hogy meg tud birkózni a koronavírus okozta helyzettel. Ezt mérte a Publicus Intézet, amelynek korábbi eredményei, több évre visszamenőleg egyértelműen azt mutatták, hogy az egészségügy a legrosszabbul teljesítő ágazat a közvélemény szerint. Ez persze érthető, hisz az Orbán-kormány a humán ágazatokból hatalmas pénzt vont ki, amit a gazdaságba pumpált át.

Most mégis az látszik, hogy a magyarok ezeket az éveket elfelejtve, most bíznak a kormányban, még az ellenzéki szavazók nagy része is, pártoktól függően 50-70 százalékuk. A fideszeseknél ez nyilván nem kérdés.

A fordulat okairól Pulai András, az intézet ügyvezetője beszélt az Esti gyorsban. A mérés nem az emberek elégedettségét mutatja, hanem a reményeik kivetítődését. Mi mást tehetnének ebben a helyzetben, mint hogy bíznak a döntéshozókban? Legalábbis ezt mondják. A Fidesz-kormány mindent megtesz azért jó pár éve, hogy az egyedüli cselekvőképes erőnek tüntesse fel magát. Az önkormányzatok például önerőből alig tehetnek valamit, igaz, hogy így a felelősség alól is mentesülnek.

Ez a kutatási eredmény tehát inkább szubjektív megítélést mutat, az objektív vélemények egész másak lehetnek. És az is biztos, hogy még csak a krízis elején vagyunk, most még erős felhatalmazása van a kormánynak. Pulai András szerint azonban a koronavírus után másképp fogunk élni.

Jól jöhet ki a kormány a vészhelyzetből

