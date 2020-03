Az egész lakosság védelmét szolgálja a kijárási korlátozás

Müller Cecília kiemelte: az intézkedések nagyrészt a sérülékeny csoportok, az idősek védelmét, a járvány terjedésének megfékezését, de az egész lakosság védelmét szolgálják.

2020. március 27. 15:09

Az egész lakosság védelmét szolgálja a szombattól életbe lépő kijárási korlátozás - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.

A kihirdetett új intézkedések és a már korábban hozottak a folyamatosságot szolgálják, mindaddig amíg az Országgyűlés újabb döntése meg nem születik.



Az intézkedésekhez továbbra is kéri a rendvédelmi erők segítségét - mondta.



Kérdés kapcsán úgy fogalmazott, a kijárási korlátozás nem öncélú, a lényege nem maga a korlátozás, hanem az, hogy ne menjük közösségekbe.



Arra, hogy meghosszabbítható-e a kijárási korlátozás, Müller Cecília azt mondta, bármilyen intézkedés meghosszabbítható, ami a járvány terjedését akadályozza és a megbetegedések számát csökkeni. Az elkövetkező két hétig tartó időszak belátható, és a jelenlegi járványügyi helyzetnek megfelelő mértékű, de jelezte, hogy további intézkedések történnek majd, ha ezeket a járványügyi helyzet "kikényszeríti".



Az idősekre vonatkozóan kiemelte, továbbra is az a cél, hogy az idősek maradjanak otthon, vegyék igénybe a család vagy az önkormányzat nyújtotta segítséget. Csak akkor hagyják el lakásukat, ha ez valamilyen okból nélkülözhetetlen. A falusi, vidéki élelmiszerboltok korai zárásával kapcsolatban azt mondta, ezekbe a boltokba lehetőleg a családtagok, fiatalabbak menjenek el vásárolni a megadott, 9 óra előtti időpontokban.



Müller Cecília megnevezte azokat a laboratóriumokat, amelyek a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) laboratóriumán kívül koronavírus-mintákat vizsgálnak. Ezeket már jó előre kijelölték - tette hozzá. Így az NNK laborján kívül a Dél-pesti Centrumkórház (Szent László kórház), a négy egyetemi - Budapest, Pécs, Debrecen, Szeged -, valamint egy győri laboratórium lett kijelölve.



A szakember elmondta, az intézkedésekkel arra törekednek, hogy a járványgörbét elnyújtsák, éppen azért, hogy ne alakuljon ki az olaszországihoz hasonló helyzet. Az országos tisztifőorvos jelezte, a jelenlegi helyzet nagy kihívás mindenki számára, de az egész járvány sikeres kezelése múlik azon, hogy mindenki egy emberként betartja a hatóságok utasításait.



Kérdésre válaszolva elmondta azt is, hogy a sürgősségi egészségügyi beavatkozásokat továbbra is elvégzik, továbbá minden olyan műtétet, beavatkozást el kell végezni, aminek elmaradása egészségromláshoz vagy az életminőséget rontó állapothoz vezetne. Ezek a műtétek nem halaszthatók - jelentette ki.

A szakember szólt arról, hogy a gyerekek nehezen viselik a bezártságot, fontos, hogy számukra biztosítsuk a szabad levegőn való tartózkodást, mozgást. A gyerekeket le lehet vinni az utcára, de itt is kerülni kell a csoportokba verődést, a nem egy háztartásban élőkkel való találkozását. Ide vonatkozóan beszélt arról, hogy a háziállatot is utcára lehet vinni, de ezt nem lehet közösségben tenni.

Magyarországon eddig 300 igazolt koronavírusos beteget tartanak nyilván. Harmincnégyen felgyógyultak, tízen meghaltak a betegség következtében. Müller Cecília örömtelinek nevezte, hogy az elmúlt 24 órában haláleset nem történt koronavírus-fertőzéssel összefüggésben.



MTI