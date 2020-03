Egyetemisták közös alkotása az online közoktatásért

2020. március 27. 16:19

Önkéntes magyar egyetemisták karöltve alig két nap alatt létrehoztak egy eszközt, amely segíti a pedagógusok és diákok átállását az online oktatásra. Dobos Dominiknak, az EOK - Egyetemisták az Online Közoktatásért – IT-vezetőjének tett föl kérdéseket a Présház.

- Dobos úr, a hatalmas kereshető tudástár mellett a tanárok számára is rendelkezésre bocsátanak oktatóanyagot, amelyből elsajátíthatják a szükséges eszközök használatát. Mennyiben felhasználóbarát ez az anyag?

- Teljes mértékben felhasználóbarát ez az anyag. Olyan oldalakat ajánlunk, melyeket magunk is ismerünk és használunk hosszú idők óta, több fortélyát, előnyét és hátrányát is kiismertük. Úgy gondoljuk, hogy ami nekünk bevált, azt szívesen osztjuk meg másokkal is. Emellett a tanárok számára készült oktatóanyagok menüpontjának külön fejlesztőgárdája van, akik speciálisan ezzel és ennek módszertanával foglalkoznak.

​- A kezdeményezésben olyan neves együttműködők is felajánlották a segítségüket, mint a Prezi, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány vagy a Studium Generale, illetve már a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete is megosztotta közösségi oldalán. Őket mi motiválja?

- A nevükben nyilván nem nyilatkozhatok, de úgy gondolom, hogy minden jelenlegi és jövőbeli partnerünket ugyanaz motiválja, mint minket: az egymáson való segítés ebben a nehéz helyzetben is. Egy gazdasági válság küszöbén állunk, nyakig benne vagyunk a pácban, ennek ellenére ingyenessé tette több oldal is a tudásanyagát. Ez szerintem becsülendő és követendő példa, hogy a saját, potenciálisan megnövekedő bevételük elé helyezték a közösség érdekét. Minden elismerésem az Övék!

​- A nagy igényt a szolgáltatás iránt mutatja az is, hogy csupán néhány nap alatt már több mint 50.000 felhasználónál és 180.000 oldalmegtekintésnél jár a honlap. A gyakorlati hozamot hogyan érzékelik?

​- Ez a szám elképesztő. Jobban belelátva a dolgokba úgy érzékeljük, hogy egyre több a visszatérő vendég, egyre többen lépnek a platform felületére Classroom-ból vagy Krétából, ami azt mutatja, hogy már iskolák és tanárok is ajánlanak minket. Az egyik legnagyobb, leggyorsabban növekvő és legfrissebb oktatási felület lettünk. Ez azonban hatalmas felelősséggel jár, ehhez napról napra próbálunk felnőni és 110%-ot nyújtani.

- Megdöbbentő szám, hogy ez alatt az idő alatt több mint 4500 egyetemista csatlakozott Önökhöz. Az ő számukra mi jelent plusz előnyt?

- Habár én még nem vagyok egyetemista, úgy gondolom, hogy csodálatos ez a közösség. Az a felnőttes felfogás és segíteni akarás, amit tapasztalunk, szinte hihetetlen. 4500 ember egy kisváros lélekszáma, ebbe nagyon furcsa belegondolni. A mi kisvárosunk „lakóinak" legnagyobb előnye és dicsérete az az általános társadalmi megbecsülés, amit napról napra kapunk. Emellett az erkölcsi siker mellett úgy gondolom, hogy mind a tanár szakos, mind az egyéb (pl. informatika szakos) hallgatók számára versenyképes referenciát tud majd nyújtani a platform a jövőre nézve.

- Civil szervezetek – köztük a Balassi Kard Művészeti Alapítvány: www.balassi.eu –hogyan járulhatnak hozzá az értékteremtéshez?

- Civil szervezetekkel kölcsönös együttműködési lehetőségeket keresünk. Ha úgy gondolja a Balassi Kard Művészeti Alapítvány vezetősége, hogy szakmai partnerként segíthetjük egymás munkáját, mi erre rendkívül nyitottak vagyunk.

Személyes végszóként pedig azt üzenem: vigyázzunk egymásra ebben a nehéz időszakban is. Ha tehetjük, maradjunk otthon azokért az emberekért, akik most értünk dolgoznak. Nem szabad, hogy eluralkodjon a pánikhangulat, tiszteljük és szeressük a másikat és bízzunk a Jóistenben.

„Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,

Ember lenni mindég, minden körülményben" - Arany János.

