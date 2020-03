Dobrev legalább gyors

2020. március 28. 00:28

Azt mondja Dobrev Klára az ATV Egyenes beszédében csütörtökön, hogy „kilenc tagországnak van ajánlása az Európai Unió csúcsszerveihez és erről fog zajlani a vita a következő napokban.” Közülük az első: „Azonnal készítsünk egy európai járványügyi tervet”.

Amikor Olaszországban már 8200-nál is több a halott, Spanyolországban közel ötezer, akkor Dobrev Klára, az Európai Parlament egyik alelnöke a világ legtermészetesebb dolgának tartja, hogy „azonnal” járványügyi tervet kell készíteni. Nem novemberben, decemberben, amikor Kínában elindult a járvány, nem januárban vagy februárban, amikor Olaszországban is berobbant, hanem most, amikor már Európa az első számú gócpont.

Gyurcsányné nem a haját tépi az őrült bürokratikus gondolattól, nem kéri ki magának az Unió bűnös késlekedését, nem kiált botrányt a brüsszeli apparátus lustasága, tehetetlensége, cselekvőképtelensége miatt, hanem megértő szelídséggel elmondja, hogy „A koronavírus nem győzi le a demokráciát. A parlament ülésezik, döntéseket hoz, hozzá is lehet szólni írásban is és szóban is.”

Erre nincsenek szavak. Az önagyonülésezés tetszik, a cselekvés, az életvédelem nem. Pregnáns példája, hogy az uniós elit teljesen elszakadt az emberektől. Azt természetesen támogatja, hogy pártja az ellenzékkel együtt nem szavazza meg a koronavírus-törvény gyors megalkotásához szükséges eljárási feltételeket. Azt viszont nem, hogy ilyen létfontosságú ügyben létrejöjjön végre a nemzeti cselekvési egység, amit a magyarok többsége annyira akar.

Orbán Viktor a Kossuth Rádióban így fogalmazott: „Itt járvány van, itt életeket kell menteni, majd megvitatjuk utána, amit meg kell vitatnunk. És ha már segíteni nem tudnak – mert azt nem tudnak –, akkor legalább ne akadályozzák a magyarokat a védekezésben. Én ezt nagyon nyersen és világosan megmondtam.”

Horváth K. József: Jó, mi? Dobrev most segítene uniós járványügyi tervet készíteni…

888.hu