Járványügyben mindenki kormánypárti

Sikerült a többséget meggyőznie a kormánynak a koronavírus-törvény hatálya és a járványügyi rémhírterjesztés elleni fellépés kapcsán – közölte legfrissebb, ezer ember telefonos megkérdezésével készített közvélemény-kutatásának eredményét ismertetve a Nézőpont Intézet az MTI-vel.

2020. március 30. 08:38

A közlemény szerint a magyarok 58 százaléka a járvány végéig adna rendkívüli intézkedésekre felhatalmazást a kabinetnek, 72 százalék pedig a büntető törvénykönyv speciális szigorításával is egyetért. A részletekről közölték, hogy a magyarok 90, a kormánypártiak 94, míg a kormánykritikusok 80 százaléka ért egyet azzal, hogy „továbbra is fent kellene tartani a veszélyhelyzetet Magyarországon, amely rendkívüli jogrendet vezetett be”.

Ennek ellenére feltételhez kötötte a parlamenti ellenzék a veszélyhelyzetről szóló törvény gyorsított elfogadását, és álláspontjukon azóta sem változtattak – írták, hozzátéve, hogy „a magyarok többségét mégsem győzték meg”. A Nézőpont úgy folytatta: arra a kérdésre, hogy meddig kell meghosszabbítani a „veszélyhelyzetben hozott rendeletek hatályát”, a magyarok 58 százaléka válaszolta azt, hogy a „járvány végéig”, amely a kormány javaslata volt. 39 százalékuk azt, hogy „csak június 30-ig”, hogy utána „ismét a parlament döntsön az esetleges folytatásról” – fűzték hozzá. „Így az ellenzéki taktika nem vált be egyelőre” – állapította meg a kutatás.

A Nézőpont megjegyezte, hogy az ellenzék ugyan álláspontja mellé tud támogatókat gyűjteni, de kisebbségben maradtak, s táboruk megosztott (a kormánykritikusok 48 százaléka a járvány végéig, 50 százaléka június végéig hosszabbítana). Mint beszámoltak róla, a túlnyomó többség a járványügyi rémhírterjesztők elleni szigorítást is támogatja. Így a magyarok 72 százaléka egyetértett, 20 százaléka viszont nem azzal, hogy ezt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntessék. Ebben a kormánykritikusok 62, és a budapestiek 64 százaléka is egyetértett, ami „visszafogottságra intheti az ellenzéket”, akiknek „inkább az együttműködést kellene keresniük” a Nézőpont szerint.

Mint írták, „figyelmeztető jel” az ellenzék számára, hogy továbbra is egyedülálló a kormány intézkedéseinek támogatottsága. Ismertetésük szerint a kilakoltatások felfüggesztésével 89, a családtámogatások meghosszabbításával a megkérdezettek 95 százaléka értett egyet. A Nézőpont megjegyezte azt is, hogy éppen adatfelvételük közepén jelentette be a kormányfő a kijárási korlátozásokat, így a „valamilyen formájú kijárási tilalom” 71 százalékos támogatottsága „inkább csak sejteti” a konkrét intézkedés magas elfogadottságát. A védekezésre és válságkezelésre összpontosító kabinettel való elégedettség továbbra is magas: négyből hárman (74 százalék) elégedettek a kormány munkájával, ami jól szemlélteti a kormány mögötti nemzeti egységet.

Ugyan a kormánykritikusoknak a 40 százaléka elégedett a kormány járványügyi munkájával, ez a támogatás aligha váltható át szavazatokká – összegzett a Nézőpont.

MTI