Reszket a Guardian is

Ez egy újabb szörnyű hét a magyar demokráciának.

„Vannak megalapozott félelmek arra vonatkozóan, hogy ezeket a jogosítványokat arra használják majd, hogy újabb fogásokat találjanak a magyar civiltársadalmon, és hazafiatlannak bélyegezzék a kormány kritikusait ebben a válsághelyzetben. Orbán fideszes képviselői döntenek majd arról, hogy mikor lesz vége ennek a veszélyhelyzetnek. Lehetséges, hogy végül amellett dönt a parlament, hogy nem oldja fel a globális egészségügyi krízis kontextusában hozott intézkedéseket. A menedékkérők jogainak korlátozására 2016-ban hozott »veszélyhelyzeti« rendelkezések még mindig érvényben vannak.

A koronavírus-járvánnyal szembeni küzdelem durva eszközöket kíván, amik az egyéni szabadságokat is befolyásolják. Orbán nem az egyetlen autokrata vezető, aki kiszúrta, hogy ez lehetőséget biztosít a hatalom növelésére. Ilham Alijev, Azerbajdzsán erős embere tovább sanyargatja az ellenzéki csopotokat. Az izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanjahu egy vészhelyzeti rendelettel késleltette a saját perének kezdetét, marginalizálta a parlamentet, és eddig még soha sem látott megfigyelési intézkedéseket vezetett be. Most az is lehetségesnek tűnik, hogy nemzeti egységkormányt alakítanak majd Netanjahu fő riválisával, Benny Gantzcal, a Kék és Fehér párt vezetőjével. Az Egyesült Államokban Donald Trump egyre inkább »háborús elnökként« tekint magára.

Néhány EP-képviselő felhívta az Európai Bizottságot, hogy kezdeményezzen vizsgálatot Orbán új törvénye miatt. De az már jó ideje érvényben lesz, mire a vizsgálat elkezdődik. Ez egy újabb szörnyű hét a magyar demokráciának.”

The Guardian: Orbán ismét megragadja a hatalmat

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.