Innovációs sikert ért el a Fitpuli

A győri cég a hazai fejlesztésű munkahelyi egészségprogramot bocsát a vállalatok rendelkezésére, amely termék teljesen digitális formában elérhető, ezáltal jelentős mértékben alacsony bevezetési költségek mellett nagyságrendekkel több munkavállalóhoz juttatható el egy időben.

2020. március 31. 09:04

A Fitpuli Kft. kapta a magyar Innovációs Szövetség és a Valor Hungariae Zrt. által adományozott „2019. év Legjobb Startup Vállalkozása” Díjat. A győri cég a hazai fejlesztésű munkahelyi egészségprogramot bocsát a vállalatok rendelkezésére, amely termék teljesen digitális formában elérhető, ezáltal jelentős mértékben alacsony bevezetési költségek mellett nagyságrendekkel több munkavállalóhoz juttatható el egy időben. Dr. Fügedi Gergelynek, a Fitpuli Kft. vezető szervezetfejlesztőjének tett föl kérdéseket a Présház.

- Igazgató úr, a Fitpuli hogyan igazítható hozzá az e napokban jellemző hatalmas kihíváshoz, a vírusjárvány megállításához?

- Az egészségprogram egyik elsődleges célcsoportja az irodai ülőmunkát végző alkalmazottak, akik alapvetően irodaházban, zárt térben dolgoznak. Legtöbb funkciónk ezért kiválóan használható otthonról végzett munka mellett is: a mostani helyzetre tekintettel nyilvánosan elérhetővé tett Office Gym modulunk egyszerű, zárt térben végezhető átmozgató gyakorlatokat tartalmaz; Mindfulness modulunk otthonról is kiválóan követhető stresszkezelési tanácsokat tartalmaz (ezek iránt különösen megnőtt a kereslet a jelenlegi, feszült időszakban). Ezáltal tehát az alkalmazás funkcionalitásának jó része napjainkban is támaszt és segítséget nyújt a felhasználóknak.

- Mennyiben változtatja meg a Fitpulival élő ember gondolkodásmódját szélesebb értelemben?

- A legfőbb célunk pontosan a gondolkodásmód megváltoztatása, ugyanis napjainkban (WHO adatok alapján, természetesen nem a mostani járványhelyzetre értve) a legtöbb betegség már krónikus jellegű (pl. vérnyomás-problémák, cukorbetegség stb.), és ezek az egészségtelen életmód, egészségtelen életviteli szokások miatt alakulnak ki. A szokások megváltoztatása, amelyek gyakorlatilag a gondolkodásmódból következnek, alapvető jelentőségű emiatt. A Fitpuli segítségével a felhasználó megértheti, hogy miként tehet az egészsége fejlesztésének érdekében; a tőlünk kapott információ szakértői alapokon nyugszik, kiszűrve a hamis vagy félrevezető ajánlásokat; a kihívás alapú (rendszerint 28-30 napos egységekbe rendezett) rendszerünk pedig azt támogatja, hogy az életmódváltást támogató gyakorlatok szokássá, rendszeressé, ezáltal fenntarthatóvá váljanak. Mindez együttesen gyakorlatilag a gondolkodásmód megváltozását eredményezik, amelyet támogat a felhasználó saját adatainak követése és visszajelzése, ezzel az adott személy saját fejlődését, eredményeit is átláthatóan és mérhetően követheti. Összefoglalva tehát jelentős gondolkodásmódbeli váltást idézhet elő a Fitpuli, természetesen pozitív, egészségesebb irányban.

Dr. Fügedi Gergely

- Mi kell ahhoz, hogy akár két-három éven belül az ország mindennapjaiban érezhető legyen a Fitpuli-hatás, netán magát a GDP-t is valamennyire növelje?

- Ideális esetben ilyen szintű kimutatható hatáshoz a cégvezetők és az alkalmazottak közös összefogására lenne szükség. Egy egészségprogram sikerességéhez két alapvető tényezőre van szükség: olyan felhasználókra, akik érdemben használják az alkalmazást; és olyan cégvezetésre, amely valóban ösztönzi a program kihasználását. Ez közel sem pusztán pénzkérdés: számos olyan tapasztalatunk van, ahol egy cég vezetése pusztán példamutatással jelentős változtatást ért el – ezen esetekben a felső vezetés is aktívan használta az alkalmazást, beszállt az egészségfejlesztő programokba stb. Nyugati példák alapján az már bizonyított, hogy ha egy cég valóban elköteleződik egy jól működő egészségprogram mellett, annak kimutatható gazdasági hatásai vannak – ezt az Egyesült Államokban például tőzsdei teljesítményjavulásban is mérni tudták (a jól működő egészségprogrammal rendelkező vállalatok markánsan jobban teljesítettek a tőzsdén, mint az ilyen programot nem működtető más cégek). Ez alapján tehát nem elképzelhetetlen, hogy ha széles körben bevezettetik egy egészségprogram, és azt érdemben használják, akkor akár GDP-ben kimutatható eredmény keletkezzen. Hozzá kell tegyük, hogy a legtöbb vizsgálat a 3 éves használati időtartamot minimumként jelöli meg, reálisan általában 3-10 éves megtérülési periódusról beszélhetünk.

- Az Önök nagyvállalati partnereik száma 2019-ben ötszörösére nőtt. Hogyan segíthetik a civil szervezetek – köztük a Balassi Kard Művészeti Alapítvány: www.balassi.eu – működését?

- A Fitpuli lényegében bármely, nagyobb létszámú közösség számára képes érdemi egészségfejlesztési támogatást nyújtani, amennyiben tehát civil szervezet mutat érdeklődést termékünk iránt, örömmel beszéljük át a lehetőségeket. Nagyvállalati körben azért lehet bizonyítottan hatékony egy ilyen program, mert azt rendszerint nagyobb létszámú ember használja azonos, támogató környezetben. Kisebb vagy tagoltabb szervezeteknél kihívás lehet, ha nincs egységes telephely vagy irodaház, ugyanis a támogató környezet vagy annak hiánya nagymértékben segítheti vagy gátolhatja a program eredményességét. Természetesen széttagolt szervezet számára is bőven nyújt előnyt, azonban ez esetben egyedi konzultációt javaslunk, hogy az adott szervezet egészségstratégiáját optimálisra tudjuk alakítani.

- A Fitpuli a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában műnyilvántartásba vett alkalmazás és védjeggyel ellátott logódizájn. Ez miért fontos a mai világban?

- Esetünkben elsősorban arculatunk, megjelenésünk védelme miatt volt fontos a védjegy megszerzése. Az egészségprogram, mint koncepció természetesen már világszerte ismert, így ez önmagában nem jelent különlegességet; a Fitpuli valódi értéke pedig szakmaiságában rejlik, amelyet viszont egyedülálló, foglalkozás-egészségügyi, háziorvosi, kiberbiztonsági, egészségügyi menedzsment, illetve szervezetpszichológiai tapasztalattal rendelkező szakértői csapata biztosít – ez gyakorlatilag másolhatatlan versenyelőny.

preshaz.eu