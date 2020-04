Para az, hogy gyün a diktatúra

A felhatalmazás nem attól lesz diktatórikus, hogy Orbánék megkapták, hanem, ha visszaélnek vele.

„Reggel óta két embertípus a legidegesítőbb a magyar politikában.

Egyrészt a »nah mi van diktatúrában ébredtél hülye ellenzéki köcsög?« illetve a vége a magyar demokráciának típusú kommentek.

Egy ideje néha megírogatom (meg sokan mások is), hogy a demokrácia az nem olyan dolog, mint a pénzfeldobás, hogy fej vagy írás,demokrácia vagy diktatúra, hanem inkább olyan mint vonalzó aminek az egyik végén a demokrácia a másik végén a diktatúra van.

Szerintem az azért egyértelmű, hogy a tegnapi döntés ezen a vonalon nem a demokrácia irányába lök minket. Para az, hogy nem lett határidő beleírva a vészhelyzet ellenőrzésére (a megszűnéséről haho, eddigi is a kormány döntött), persze ha marad minden a régiben, a kétharmados többség így is pont addig tarthatta volna fent a vészhelyzetet ameddig akarja. A nagyobb para a rémhírterjesztés tényállása.

De valójában nem akkor lesz diktatúra, ha elfogadunk egy jogszabályt, amely diktatórikus, hanem ha azt alkalmazzák, és ennek nincs következménye.

A felhatalmazás nem attól lesz diktatórikus, hogy Orbánék megkapták, hanem, ha visszaélnek vele. Ez pedig nagyrészt a társadalmi ellenállástól, a politikai költségektől függ (speciel pont ezért érdemes is politikai taktika szempontjából ilyenkor hangosnak lenni, hogy nagyobb legyen a visszaélés költsége).

Tudunk példát mondani egyébként borzasztóan antidemokratikus törvényekre amiket a Fidesz nem alkalmaz, például azért nem, mert a jelenlegi bírósági rendszerben egyszerűen, ezek nem állnák meg a helyüket. Ilyen a lex Soros, ami a bevándorlás támogatását adóztatná meg, vagy a civilek külföldi finannszirozásáról szóló törvény, amelyet még soha nem alkalmaztak.

Úgyhogy lehet vicceseskedni azzal, hogy nincs is diktatúra, csak érdemes látni, hogy a most elfogadott javaslatok mindenek csak nem demokratikusak. Viszont ezek elfogadásától még nem lesz diktatúra Magyarországon, és valljuk be volt pár elfogadott javaslat az elmúlt 10 évben (mondjuk például 2011-ben maga a vészhelyzeti törvény), ami legalább annyira para volt mint a mostani. Pont ezért haladunk azon a bizonyos vonalzón egyre inkább a demokráciától a diktatúra irányába, és nem, nem 10 éve sajnos, hanem legalább 14 éve.”

Jámbor András: A tegnapi döntés nem a demokrácia irányába lök minket