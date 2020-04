Bayer Zsolt: Mortalitás-tanmese

A magyar kormánynak nem pusztán a járvánnyal, hanem a saját ellenzékével és az ellenzéki sajtóval is meg kell küzdenie. Ez az egyetlen, ami megkülönböztet bennünket a világ összes többi országától.

2020. április 1. 10:12

Ahogy a múltkor jeleztem, a „Hajrá, vírus!” mezben és sálban járó ellenzéki drukkerek mindig elő tudnak venni egy újabb „hangszert”, amin eljátsszák, miért nálunk a legrosszabb a helyzet a világon és miért Orbán a legkevésbé kompetens személy a járvány kezelésére. Bezzeg ők…! Az egyik ilyen sípjuk napok óta, hogy „Magyarországon a legmagasabb a mortalitás”, „Magyarországon kiemelkedően magas a mortalitás”. Ehhez pedig mindig mellékelnek egy értelmetlen és értelmezhetetlen arányszámot, azt bizonyítandó, hogy idehaza azért halnak meg olyan „sokan” (mihez képest is?), mert itt minden el van rontva, semmi sem működik, szegény magyarok értelmetlenül és ok nélkül hullanak, mint a legyek, illetve dehogy ok nélkül! Az ok neve: Orbán Viktor.

Végtelen aljasságuk és ostobaságuk azért is derül ki teljes bizonyossággal, mert más országok esetében képesek leírni a valóságot. Az Index például így fogalmazott még március közepén: „Mielőtt felvetnénk azokat a lehetőségeket, amelyek révén a szakemberek próbálják magyarázni a kiugróan magas olasz halálozást, nem szabad elfelejtenünk, hogy zajló járvány esetén rendkívül nehéz a halálozási arányt (illetve a fertőzöttek tényleges számát) megbízhatóan megbecsülni. Az elhunytak száma nagyjából biztos, bár sokuk valószínűleg akkor is meghalt volna a közeljövőben, ha nem kapják el a vírust. De ennél sokkal nehezebb megmondani azt, hogy hányan betegek.” Világos beszéd: máshol nem lehet megbízhatóan megbecsülni a halálozási arányt, de itt, „Orbanisztánban” aztán lehet!

Tegnaptól mindenki láthatja a Magyarországon elhunytak korösszetételét és azt is, melyik elhunyt milyen egyéb betegségben szenvedett. Ezek alapján a bárki által ellenőrizhető tények a következők: a Magyarországon elhunytak átlagéletkora 71,43 év. Ez megfelel az összes többi ország adatainak, nincsen benne semmi kiugró vagy szokatlan. Eddig is tudtuk, hogy a vírus az idősekre jelent igazán nagy veszélyt. Az idősekre, valamint azokra, akiknek valamilyen egyéb, súlyos betegségük van.

Nézzük az adatokat itt is: öt elhunyt személy szenvedett szív- és érrendszeri betegségben. Egyikük rákos volt. A legfiatalabb elhunyt (38 éves) krónikus hasnyálmirigy-gyulladásban és májcirózisban szenvedett. De volt az elhunytak között agyvelőbetegségben szenvedő, súlyos májbeteg, pajzsmirigybetegségben szenvedő és krónikus tüdőbeteg. Ezek nagy valószínűséggel önmagukban is halálhoz vezettek volna.

Ezek tehát a szikár és szomorú tények. S ezek a tények csak azt teszik nyilvánvalóvá, hogy micsoda becstelen, velejéig romlott, s ami a legborzasztóbb, milyen végtelenül felelőtlen ellenzékkel vagyunk megverve. Ez az egyetlen, ami megkülönböztet bennünket a világ összes többi országától. S ez az, ami egyszersmind világossá teszi, hogy a magyar kormánynak nem pusztán a járvánnyal, hanem a saját ellenzékével és az ellenzéki sajtóval is meg kell küzdenie.

S akkor még előttünk áll a járvány utáni helyzet, amikor majd a gazdaságot kell talpra állítani, s amiben szintén nem számíthatunk ezek segítségére és támogatására. Ezt pedig a szocialista-liberális tábor házi szociológusától, Ferge Zsuzsától tudhatjuk. Ő a 2008-as válság idején mondta ezt a Gyurcsány-kormányról: „2008-ban Magyarország volt az egyetlen válság érintette állam, amely semmit, egyáltalán semmit, egy gyufaszálat sem tett keresztbe azért, hogy a válság nyilvánvaló veszteseivel valami történjen. Ilyen ország nem volt még egy. Mindenütt legalább a munkanélküli-ellátást vagy a segélyezést vagy valami mást kiterjesztettek. Ennek következtében nálunk különösen nagy volt a szegényeket érintő veszély.”

Ha cselekedni kell, ennyire képesek. De a szájuk hatalmas.

Bayer Zsolt

