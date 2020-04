Egy emberi elme összeomlása

A liberalizmus károkozása egyre inkább kézzelfogható. Nem csupán a világban, de a jobb sorsra érdemes emberi elmékben is.

2020. április 1. 17:51

Kőszeg Ferenc blogot írt Reichstagtűz Budapesten címmel. Ebből talán a cikk elolvasása nélkül is lehet mondanivalója lényegére következtetni: a Reichstagot nem a nácik gyújtották fel, de jól jött nekik, és segítségével Hitler abszolút teljhatalmat szerezhetett. A koronavírust nem Orbán Viktor tenyésztette ki, de jól jött neki, és ezen keresztül abszolút teljhatalmat szerezhet. Ergo, Hitler egyenlő Orbánnal. Persze göröngyösebb az út, amin Kőszeg eljut idáig. Azért kellett hozzá egy „futóbolond” Kásler, egy „kormánykezes” Müller Cecília országos tiszti főorvos, egy Kovács Zoltán államtitkár elleni meglehetősen nagy ellenszenv, a miniszterelnök „kajánnak” minősítése, a katonaságtól való rettegés, és csak ezután válhatott a kormányfő Hitlerré.

No meg kellett hozzá egy kis tudatlanság is, amikor a jelen veszélyhelyzetet szükséghelyzetnek minősíti, pedig olyan nincs is a magyar Alaptörvényben. De kicsire nem adunk, a hitelesség és a tudás soha nem volt erőssége a baloldalnak. Meg fűszerként kellett még egy kis belerúgás a határvédelembe. „Pedig ha a menedékkérők számíthattak volna rá, hogy a magyar hatóságok a magyar törvényeknek megfelelően tisztességes eljárásban bírálják el a kérelmüket, egyáltalán nem lett volna szükség hőkamerákra, hiszen a menekülők maguk keresték volna a határőröket”, hisz „a beutazni szándékozók 99 százaléka legálisan érkezik” a magyar határra, írja Kőszeg.

Hogy ennek mi köze az igazsághoz, és Orbán felvázolt diktatúrájához, nem teljesen világos, mint ahogy az sem, hogy végül is melyik történelmi figurába bújt Orbán. Mert a blog címéből, meg a cikk végéből egyértelmű, hogy Hitler a nyerő, no de van ám itt más is. „Orbán Viktor abban is hasonlít a Napkirályhoz, hogy szeret katonai eréllyel fellépni a helytelen természeti jelenségek ellen, legyen az hófúvás vagy árvíz.” Nem folytatom. Olyan mértékű Kőszeg Orbán-gyűlölete, no és szellemi katyvasza, hogy az már orvosért kiált.

De ki is Kőszeg Ferenc? Szerkesztő, tanár, politikus, 1939-ben született. „A Kádár-korszak idején a demokratikus ellenzékhez tartozott, részt vett a szamizdatok terjeszté­sében. A Szabad Kezdeményezések Hálózata, majd a Szabad Demokraták Szövetsége alapítója volt 1988-ban, 1990 és 1998 között országgyűlési képviselő. A rendszerváltást követően a Magyar Helsinki Bizottság megalapítója és első elnöke” – írja róla a Wikipédia.

És máris álljunk meg a szakasz végénél. A Magyar Helsinki Bizottság eszmeisége sütne át Kőszeg szavain? Akkor nincs min csodálkoznunk. A bizottság honlapja felhívó, kedvcsináló mondatai a következők: „Civil jogvédő szervezet, amely az emberi méltóságot védelmezi a jog és nyilvánosság eszközeivel. Segítséget nyújtunk menekülőknek, fogvatartottaknak és hatósági erőszak áldozatainak.” Igen, migráns- és börtönbiznisz. Számomra ezekről híresült el ez a társaság. A globalizmus szélsőliberális eszméinek hirdetői, a kreált emberi jogok védelmezői. Az illegális migránsok jogainak védelme az ország állampolgárai alkotmányos jogainak védelmével szemben, és az elítélt bűnözök napfényhez való jogának védelme a bűnözők áldozatai jogának védelmével szemben.

Akárhogy próbálom elkerülni a nevet, nem tehetem meg, hogy ne írjam le: Soros György. Nem arra akarok kitérni, hogy a bizottságot Soros tartja el, de kénytelen vagyok, mert így nyilván ő a megrendelő, az eszme főmágusa, akinek igényeit nem végrehajtani egyenlő az odaszegődöttek lehetőségeinek megszűnésével. És minél ádázabb a küzdelmük, és normális emberi aggyal minél felfoghatatlanabbak a céljaik, annál nagyobb a liberális karrier és az anyagi jólét biztosítása. Csupán a sorosi reflexivitás elméletét kell elsajátítani.

Többször hivatkoztam már rá, de nem lehet eleget ismételni egy Soros-interjú néhány mondatát: „Az én világlátásomat a második világháború tragikus tapasztalatai formálták. Amikor Magyarországot megszállta a náci Németország, és deportálták a zsidókat Auschwitzba. Én elég szerencsés voltam azzal, hogy édesapám megértette, hogy ami Magyarországon folyik, az nem normális. Hogy ez távol áll az egyensúlyi állapottól. És ha követed azokat a szabályokat, amelyeket általában követsz, akkor meghalsz. Ez volt az én tapasztalatom a második világháborúról, és alapvetően ezt a tapasztalatot alkalmaztam mind a globális pénzpiacra, mind pedig politikai nézeteimet tekintve” (2003, Fortune Magazin). Ez az elmélet egyenes utat képez a természetes egyensúlyi állapotok erőszakos felforgatásáig pénzügyi, társadalmi, politikai téren egyaránt. Mivel a sorosisták két funkcióban hisznek: a világ megismerésében és a világ befolyásolásában, így számomra egyértelmű, hogy az ő életükben a manipulációé a főszerep.

Soros azt is vallja, hogy a hamis feltevésre alapozott ideoló­giák alapjaiban megváltoztathatják, megváltoztatják a valóságot. És ez az a mondat, amely egyenesen visszavezet Kőszeg Ferenc mondanivalójához, pontosabban az igazán zavarosan megfogalmazott mondanivaló lényegéhez. A hamis feltevésre alapozott ideológiákkal való manipuláláshoz. Kőszeg és a többi szoclib politikus, valamint követőik – jobb híján és minden alap nélkül – felállítottak egy hamis feltevést. Nevezetesen, hogy az az Orbán, akinek a vezetésével a Fidesz–KDNP-szövetség már tizedik éve kétharmaddal irányítja az országot, teljhatalomra tör, méghozzá választás nélkül. A feltevés politikai abszurditásának elemzésére semmi kedvem, mert az abszurditások elemzése eltévelyedett teóriákat hozhat csak létre. Az viszont tisztán látható, hogy a liberális ellenzéknek nincs más eszköze arra, hogy megpróbálja eltántorítani Orbán szavazóit a negyedik ciklusbéli támogatástól, csak az, ha hamis feltevéseket és azokon alapulva szörnyideológiákat gyárt, amivel, mint a gyerekeket a mumussal, manipulálják és ijesztgetik a politikából kevésbé felkészült szavazókat.

Hátha bejön. Hisz alapelvük a nemtelen hazugságokkal való befolyásolás. Hátha végre legalább hárommillió ember megijed attól az általuk felvázolt rémképtől, hogy a koronavírusos világtragédia idején, majd azt követően Orbán katonai erővel körbebástyázott teljhatalommal kíván Napkirályként vagy Hitlerként uralkodni egy gazdaságilag bedőlt, életképtelenné váló, halálos betegek tömkelegéből álló, maszkos, lélegeztetőgépre kapcsolt ország felett. Ráadásul korlátlan ideig.

Úgy gondolom, ez a gondolatsor csupán beteg agyak szüleménye lehet, amit megtetéz a katonáktól való rettegésük. A katonák mostani jelenléte és közbeavatkozása számomra a rendet, a fegyelmet jelenti, amely ilyen koronavírus-zavaros időben a megmaradást garantálhatja. Ha a liberalizmus pusztító eszméje nem vette volna el a fél világtól a rend és a fegyelem tiszteletét, ha nem szabadította volna ránk az anarchiához vezető, korlátlan szabadság vágyát, ha a teremtett világ emberének természetes jogait védte volna a szürreális emberi jogok helyett, most talán katonaság nélkül is felfogná mindenki, hogy a világ és az emberi élet megmentése nem holmi ostoba liberális ellenállás, hanem a rend, a fegyelem, a másik iránti alázat, a feltétlen bizalom, a szeretet és egy tábornoki képességekkel bíró vezető kérdése.

A liberalizmus károkozása egyre inkább kézzelfogható. Nem csupán a világban, de a jobb sorsra érdemes emberi elmékben is. Olyanokéban is, mint Kőszeg Ferenc, aki már olyannyira megfertőződött a liberálvírus által, hogy talán még hisz is az abnormális világképében. Sajnos ez a harc, amit ők folytatnak a világ megszerzéséért, komolyan vetekszik a koronavírus kártékonyságával és mérhetetlen alattomosságával. Ez lehet az a szükséghelyzet, amire Kőszeg freudi módon, de hibásan utal: a törvényes rend megdöntésére irányuló eszmei cselekedet, amelyet egymást túlszárnyalva igyekeznek megvalósítani. Ennek magyarországi legyőzéséhez is bizony Orbán Viktor és csapata kell.

Bencze Izabella

A szerző jogász

Magyar Hirlap