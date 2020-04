A rendeleti kormányzásról és a lelki patikáról

Beszélgetés Semjén Zsolttal

Bebizonyosodott, hogy bajban nemzetállami alapon van működőképes megoldás.

2020. április 3. 19:28

- Újra össztűz zúdult a kormányra a korona-vírus kellős közepén, azért mert a parlament időkorlátozás nélkül hatalmazta fel a kormányt vészhelyzetben a „rendeleti kormányzásra˝. Brüsszeltől az itteni balliberális ellenzékig diktatúrával, a jogállam és demokrácia felszámolásával vádolják Orbán Viktort.

- Ugyanezt mondták például 2010 után is, az új Alaptörvény elfogadásakor. Az ő logikájukban kérdezem: mikor állítottuk vissza, hogy újra eltörölhessük? De az iróniát félretéve: tudja bárki is, hogy mikor lesz vége a járványnak? Nem tudja! Tehát az az ésszerű, ha addig tart a felhatalmazás, ameddig a járvány tart, - és nem mellesleg csak és kizárólag a járvánnyal kapcsolatos ügyekben. A parlament bármikor visszaveheti a kormánytól. A minket támadó politikusok országaiban erősebb az ilyen felhatalmazás mint nálunk, mivel ott a parlament az adott időpontig nem veheti vissza és jellemzően nem is ülésezik.

- Erre azt mondják, hogy a Fidesz-KDNP többség nem fogja visszavenni. Ráadásul mivel egy évtizede kétharmados többségük van, ezalatt kicserélték az Alkotmánybíróság tagjait, és önök adják a köztársasági elnököt is.

- Ez így van, de akkor az ellenzéknek nem a kormánnyal van vitája, hanem a magyar néppel, aki harmadszor választott meg minket kétharmados, alkotmányozó többséggel! Különben is mi értelme – és mi érdekünk – lenne „rendeleti puccsot˝ csinálnunk azzal a parlamenttel szemben, ahol alkotmányozó többségünk van? Valójában arról van szó, hogy mivel – európai viszonylatban is - sikeresen kezeljük a világjárvány okozta tényleg rendkívül nehéz helyzetet, amit a nép nagytöbbséggel támogat, beleértve az ő táboruk jelentős részét is, megrémültek attól, hogy elvesztik a szavazóikat. Hát ezért csinálják ezt a hisztériát, amihez csak ürügy a felhatalmazási törvény. Ezzel a baj nem az, hogy a kormányt támadják, hanem a vírus elleni védekezést!

- Súlyos szavak.

- Morális szempontból nem árulás ebben a helyzetben, hogy Brüsszelbe szaladnak feljelenteni Magyarországot? Alkalmasság tekintetében pedig arra kérem az Olvasót, képzelje el, ha most DK-Momentum-Jobbik kormány lenne, és Gyurcsány Ferenc és neje, Donáth Annával és Jakab Péterrel az oldalán, kellene hogy megvédjék az embereket és az országot…

- Ön szerint nincs kivétel a baloldalon?

- Hiller István felelősséggel beszél, kár, hogy pártja se kerítés, se közmunka-ügyben nem hallgatott rá. Ez meg is látszik az MSZP támogatottságán…

- Az Ön által említett Dobrev Klára és Donáth Anna, vagy a brüsszeli Bizottság és Berlin „európai megoldásról˝ beszél, szemben a magyar kormány „nacionalizmusával˝.

- Miközben a németektől az osztrákokig lezárják a schengeni határt és el- és bezárkózó állami védekezést csinálnak… Most aztán járványügyben mindenki számára nyilvánvalóvá válhatott, hogy az EU megint maga volt az impotencia, a képmutatás, egészségügyi hivatala pedig egy gitt-egylet! Bebizonyosodott, hogy bajban nemzetállami alapon van működőképes megoldás. Az EU bürokráciára várni és számítani ideológiai vakság és a nemzetet veszélyeztető utópia.

- Mégis az EU Magyarországon kéri számon a szolidaritást.

- Milyen EU szolidaritás van felénk? Nekik a „Jawohl natürlich˝ jelentené a magyar szolidaritást… A szolidaritás a természet rendjének megfelelően az állapotbeli kötelesség alapján lehet. A magyar kormány a magyarokért a magyaroknak felelős, és ha a magyarokról gondoskodtunk, akkor foglalkozunk másokkal. A szolidaritás szuverén, egyenrangú országok között lehet, amit meg is valósítottunk a V4-ek tekintetében, vagy például Szerbiával.

- Mit gondol a brüsszeli és itteni balliberális ellenzék támadásának okairól? Ideológiai természetű, vagy van mögötte más is? Orbán Viktor ma Soros Györgyről beszélt…

- Egyfelől vannak, akik úgy hisznek az EU-ban, mint a kommunisták hittek a kommunizmusban, a Szovjetunióban. Ez az Európai Egyesült Államok utópiája. A magyar történelem célja önmagában van, nem az EU a magyar történelem beteljesedése, hanem egy adott időszakban a magyar érdekérvényesítés egy eszköze. Magyarország volt az EU előtt is és lesz az EU után is. De van egy gazdasági-politikai céljuk is: Magyarország függővé tétele. Ezért követelik például azt, hogy ne a munkahelyeket védjük meg, hanem, hogy munka nélkül segélyt osszunk. Nekünk pont azért kell az erős felhatalmazás, a cselekvési szabadság, hogy humán szempontból megvédjük a magyar emberek életét, egészségét; gazdaságilag pedig megvédjük a munkahelyeket. Mert ha megszűnnek a munkahelyek és fedezet és munka nélküli segélyosztás lesz, akkor jönni fog a baloldali kormányok szokásos adóemelés-megszorítás csőd-politikája, aminek a vége mindig a deficit, majd az államadósság elszabadulása, végül az IMF csapdája. A magyar szuverenitás fiktívvé válása, a kvázi gyarmati lét. Ennek a mesterkedésnek szimbolikus – és konkrét – figurája Soros György.

- A járványra hivatkozva Olaszországban bezáratták a templomokat és az olasz állam megtiltotta a misézést is, Ön pedig úgy nyilatkozott, hogy a magyar állam nem zár be templomot, és az egyháziak misézzenek.

- Az Egyház történelméből következően is tapasztaltabb, mint bármelyik állam és az egyháziak jobban tudatában vannak Isten előtti felelősségüknek, mint a politikusok. Az általános szabályok ismertek. A templomok nyitott kapuja, a liturgia bemutatása, az egyháziak pasztorális munkája az embert szolgáló isteni küldetés, amiért hálásak vagyunk. Így Nagyhéthez közeledve, katolikusként, személy szerint fontosnak tartom Sajgó Szabolcs jezsuita atya kezdeményezését az Eucharisztia vételének biztosítására. Ha a testi patikába mehetünk, akkor mennyivel inkább a lelki patikába!

gondola