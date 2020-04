Az Európai Unió eltűnt a színről

Az Európai Unió eltűnt a színről, ott van viszont Berlin, Budapest, Párizs: ők hozzák a döntéseket, és gondoskodnak a népeikről – mondta a Magyar Nemzetnek az egyik legismertebb amerikai geostratéga, az árnyék-CIA-ként is emlegetett Stratfor alapítója. A budapesti születésű George Friedmant – aki a Stratforból való kiválása óta a Geopolitical Futures elemzőportált irányítja – texasi otthonában értük el telefonon. Úgy véli, ha Donald Trump jó ütemben hozza meg a döntést a társadalmi távolságtartás fenntartásáról vagy feloldásáról, akkor a nagy vezetők egyikeként vonulhat be az amerikai történelembe.

– A terrorizmustól a migrációig számos fenyegetettséggel számolt a világ, de ilyen járvánnyal nem. Önt többek között a bűvös 8-as biliárdgolyónak is nevezték az előrejelző képessége miatt. Látta-e ennek a válságnak a közeledtét?

– A legkevésbé sem. Pontosan senki nem tudta ezt. A járvány kitörése nem politikai fejlemény, hanem a kínai­ak kultúrájával függ össze, azzal, hogyan tárolják az élelmiszereiket, és bizonyára olyasmikkel is, amiket ma nem tudunk. Az emberek hajlamosak hinni abban, hogy az ellenőrzésünk alatt tartjuk a világot.

– A Covid–19 drámai módon megváltoztatja az életünket. Milyen világra ébredünk, ha egyszer vége lesz?

– A betegek jelentős része felépül, egy kisebbség belehal. Vannak más betegségek is, amibe belehalnak emberek, például a rákba. Előbb-utóbb születik valamilyen orvosi megoldás, ha nem is azonnal. De egy biztos: Magyarország Magyarország marad, Oroszország tőle keletre fog elterülni, Németország nyugatra, az amerikaiak pedig mindenütt ott maradnak. Ezek nem változnak meg a jövőben sem.

– Hogyan változik meg a globális kormányzás?

– A legfontosabb változás, hogy az Európai Unió eltűnt a színről. Ott van viszont Berlin, Budapest, Párizs – ők hozzák a döntéseket, és gondoskodnak a népeikről. Mindig is voltak erős nemzetállamok. Az Európai Unió mint szuperkormányzat időszaka csak átmenetinek bizonyult. Nem arról van most szó, hogy a nemzetállamok felemelkednének, hanem arról, hogy sohasem merültek feledésbe. A nemzetállamok nem ruházhatják át a szuverenitásukat egy multinacionális tényezőre. Biztos vagyok benne, hogy fennmarad valamiféle európai övezet: az európai közösség például, mint szabadkereskedelmi együttműködési forma, jó elképzelés. A közös európai kormányzás eszméjét ugyanakkor túlgondolták: ehhez az EU a kellő önbizalommal sem rendelkezett, a tagállamok pedig – és ez a fontosabb – visszavették a szuverenitást. Nem Brüsszelhez rohangáltak, hogy mit tegyenek, hanem maguk cselekedtek.

– Az EU eltűnik a történelem süllyesztőjében? Hogyan képzeljük el Európát öt-tíz év múlva?

– Most megmutatkoztak a korlátai. Háború vagy járvány idején nem rendelkezik azzal a képességgel, hogy számonkérhető döntéseket hozzon. Egy szabadkereskedelmi övezettel semmi probléma sincs, Európának szüksége is van rá. Mi is ilyenben élünk Észak-Amerikában. De ez nem jelenti azt, hogy a kanadaiak előírhatnák nekünk, hogyan alakítsuk a politikai rendszerünket.

– Mi lehet a járvány hatása az amerikai elnökválasztásra?

– Donald Trump megítélése most egész jó, ideértve a kétezermilliárd dolláros gazdasági élénkítőcsomag fogadtatását. Az elnöknek most egyszerre kell egy természeti, gazdasági és társadalmi válságot menedzselnie. Különös ember, és bírálatok is érik, de a polgárok általában úgy látják, hogy ellenőrzése alatt tartja a helyzetet, és érti, miről van szó. Ellenfele, Joe Biden teljességgel láthatatlan, kámforrá vált. Trump a következő problémával szembesül. A szakemberek a társadalmi távolságtartást javasolják a járvány terjedésének visszaszorítására. De ezt a bezártságot nem lehet a végtelenségig fenntartani. Előbb-utóbb – szerintem nagyjából júniusban – meg kell hozni azt a nehéz döntést, hogy fenntartsuk-e a távolságtartást vagy feloldjuk. Ha Trump megfelelően lép, akkor a nagy veze­tőink egyikeként vonulhat be az amerikai történelembe.

George Friedman 1949-ben született Budapesten magyar zsidó családban, amely kivándorolt az Egyesült Államokba. New Yorkban folytatott politikatudományi tanulmányokat, majd doktorált. 1996-ban hozta létre a Stratfort, a világ egyik legismertebb magánhírszerző cégét és geopolitikai agytrösztjét. A róla szóló portrécikkében a The New York Times magazinja a geopolitikai előrejelző képessége miatt a bűvös 8-as biliárdgolyóként jellemezte Friedmant. A Stratforból való 2015-ös kiválása óta a Geopolitical Futures elemzőportált irányítja. Legújabb könyve, a The Storm Before the Calm (A csend előtti vihar) néhány hete jelent meg Amerikában.

