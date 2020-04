Ingyenes parkolást Budapesten!

2020. április 5. 12:26

Az üres Határ úti felüljáró 2020. március 25-án. A koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében meghirdetett "Maradj otthon!" kampány hatásaként jóval kevesebb autós van a közutakon. MTI/Kovács Tamás

A bécsi polgármesternek több esze van, mint a budapestinek - miközben ugyanahhoz a baloldali pártcsaládhoz tartoznak mind a ketten. A császárváros 58 éves szociáldemokrata vezetője bevezette az ingyenes parkolást. Szereti a bécsi embereket.

Budapest főpolgármesteréről ugyanez nem mondtató el.

Noha kezdeményezők jól érthetően elmagyarázták Karácsony Gergelynek, hogy az ingyenes parkolás a jelenlegi helyzetben csökkentené a kockázatokat, több ember őrizhetné meg az egészségét, nem kerülne akkora nyomás az egészségügyi rendszerre, és talán az sem mellékes: a vírusfenyegetés ellenére valamennyire javítaná a hangulatot is a budapesti polgárok körében - az érvek süket fülekre találnak.

Pedig az ingyen parkolás kezdeményezése valódi érték.

A fizetős parkolás felfüggesztése ugyanis további előnyként elősegítené a közösségi közlekedés használatának csökkentését. Ez a mostani helyzetben fölöttébb jó lenne. Járványveszély esetén a járművek telítettsége nem úgy ésszerű, ahogyan "békeidőben" lenne. Ha egy villamoson a 2 méter helyett 5 méter távolság van két utas között, a mostani számítás szerint az a "gazdaságos".

Üresek az utcák, sok hely van a parkolókban.

A kormány által elrendelt kijárási korlátozás értelmében csak alapos indokkal lehet elhagyni a lakóhelyeket a következő két hétben. Emellett mindenki köteles a szociális érintkezést a lehető legkisebb mértékűre korlátozni és legalább másfél méter távolságot tartani a többi embertől.

A fizetős parkolás felfüggesztése így még indokoltabb.

Az ingyenesség valódi segítséget jelentene a Budapesten élőknek, mivel elősegítené a közösségi közlekedés használatának csökkentését azok számára, akik elhagyni kényszerülnek lakóhelyüket. Ezzel pártrokonszenvtől fügettelenül a polgárok többsége - tehát a baloldaliak és jobboldalikak egyaránt - egyetért. Egyfajta pártokon átívelő egység jött létre: a felelősen gondolkodó emberek helyeslik - helyeselnék - az ingyenes parkolás lehetőségét a fővárosban.

Mert villamoson el lehet kapni a vírust, autóban nem.

Akinek tehát lehetősége van autóval közlekedni a feltétlenül szükséges feladatok elintézéséhez, az jelen körülmények között jobb, ha kocsiba száll. Itt most a levegőszennyezés, a kipufogógáz a kisebb veszély. Ráadásul az ingyenes parkolás sem emelné akkorára a forgalmat, mint amelyen "békeidőben" volt, és - reményeink szerint - lesz.

A város első számú vezetője azonban ezt nem látja át.

Az üres Fővám tér 2020. március 25-án. A koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében meghirdetett "Maradj otthon!" kampány hatására és a turisták elmaradása miatt elnéptelenedtek a város közterületei. MTI/Kovács Tamás

Pedig az igyenes parkolással a fővárosban indokolatlanul mászkáló emberek száma is csökkenne. Ugyanis jelenleg népes ellenőrsereg keresi a nem fizető parkolókat, hogy mikuláscsomagot helyezzen el a kocsik szélvédőjén. E népes ellenőrsereg tagjai otthon maradhatnának: nem kapnák el a vírust, vagy ha már elkapták: nem terjesztenék.

Ők is s családjukkal lehetnének, cseveghetnének gyermekeikkel.

Budapesten sajnos az ellenőrsereg (is) fokozza a veszélyt, emellett a busz vagy a villamos vagy a metró belső terét használó polgárok néznek szembe a fertőzés kockázatával.

Fölöslegesen.

A főváros vezetősége nem félti a polgárokat, elkerülhető kockázatoknak veti alá őket - saját párthíveit is! -, az amúgy is feszült helyzetben további rizikókkal növeli a stresszt. Karácsony Gergely most rossz képet sugároz magáról. Azt sugallja: nem érdekli őt a városlakók biztonsága.

Nem szereti a budapestieket.

Kovács G. Tibor

