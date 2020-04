Magyarországon megfelelő időben, megfelelő intézkedések történtek a járvány elleni védekezésben

Egy hónapja regisztrálták az első megbetegedéseket Magyarországon, é megfelelő időben, megfelelő intézkedések történtek a koronavírus-járvány elleni védekezésben - emelte ki az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szombati online sajtótájékoztatóján. Müller Cecília felhívta a figyelmet arra, hogy a jó idő ellenére is tartsák be az emberek a korlátozó intézkedéseket.

2020. április 4. 13:58

Müller Cecília emlékeztetett: két iráni diákkal kezdődött a megbetegedés-sorozat és a járvány magyarországi terjedése.

Hangsúlyozta: világ- és európai viszonylatban is úgy látják, Magyarországon megfelelő időben, megfelelő intézkedések történtek a koronavírus-járvány elleni védekezésben. Ennek köszönhetően el tudta kerülni az ország a betegség robbanásszerű terjedését. Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a tömeges megbetegedések küszöbén vagyunk.

Kifejtette, a szociális intézményekben, köztük az idősotthonokban szigorították a bevezetett intézkedéseket, például teljes felvételi és kijárási tilalmat vezettek be. Közölte: a fenntartók, például az önkormányzatok felelőssége is az elrendelt járványügyi intézkedések végrehajtása.

Azt mondta: az elmúlt napon hat beteg halt meg és 678-ra emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma Magyarországon. Az elhunytak valamennyien krónikus betegségben szenvedtek. Egyikük 54 éves volt, a többiek idősebbek, jellemzően 80 év körüliek - ismertette.

Kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a kormányhivatal vizsgálatot rendelt el abban az idősotthonban, amelynek öt lakója fertőzötté vált. A bentlakóknak szobakarantént rendeltek el, fertőtlenítették az épületet, kórházba vitték azokat az időseket, akiknél tünetek jelentkeztek, illetve mintegy 200 mintavételt végeztek, hogy megfékezzék a fertőzés terjedését.

Szintén kérdésekre válaszolva hangsúlyozta: azért, hogy tömeges megbetegedések esetén is helyt tudjon állni az egészségügyi ellátórendszer, további egészségügyi szakembereket képeznek, és bővítik a tesztkapacitást is.

Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy sokfajta teszt került forgalomba, amelyek között lehetnek megbízhatatlanok is.

Közlése szerint továbbra is háziorvosok hatásköre annak eldöntése, hogy szükségesnek látják-e teszt elvégzését, illetve ők döntenek a betegek ellátásának módjáról is, telefonos értesítés után. Ezt a háziorvosoknak küldött részletes tájékoztatóval segítik.

Amennyiben valakinél felmerül a koronavírus-fertőzés gyanúja, elvégzik a tesztet, illetve a környezetében élőktől is mintát vesznek - tette hozzá.

Az országos tisztifőorvos kitért arra: "a mentális egészség megőrzéséért" mindenkinek szüksége van a szabad levegőre, ezért a sporttevékenység, a többi között a horgászat sem tilos, amennyiben mindenki betartja a távolságtartásra vonatkozó szabályokat.

Azt is elmondta, hogy sem a cukorbetegeknek nélkülözhetetlen inzulinból, sem más gyógyszerből nincs hiány.

Szombaton hét repülővel érkeznek védőeszközök Magyarországra

Szombaton hét repülőgéppel, köztük a világ legnagyobb teherszállítójával érkeznek Magyarországra védőeszközök - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője az online sajtótájékoztatón.

Lakatos Tibor hozzátette: a szállítmányok kirakodása, raktárba szállítása folyamatos, Kínából egy An-124-es típusú teherszállító repülőgép hoz védőfelszereléseket Magyarországra.

Beszámolt arról is, hogy az operatív törzs pénteken mintegy 50 kórházba és a rendőrséghez juttatott védőeszközöket, utánpótlásukat folyamatosan szervezik.

Lakatos Tibor a határhelyzetről szólva elmondta: a belépő forgalomban nincs fennakadás, a hazatérő magyaroknak nem kell várakozniuk, a kilépő forgalomban Románia irányába azonban van, amit a román hatóságok által bevezetett új intézkedéssel indokolt. A román hatóságok nem engedik a folyamatos beléptetést sem a személy- sem a teherforgalomban, hanem 30-40 gépkocsit összevárva azokat az ország meghatározott területére irányítják - mondta.

A Magyarországra beutazó magyarokkal összefüggésben arról beszélt, hogy már 12 ezernél több hatósági házi karantént rendeltek el.

Ismertette: az operatív törzs áttekintette az eddigi intézkedések hatásait, a humánerőforrás-lehetőségeket és a rendelkezésre álló védőeszközöket, valamint a folyamatos ellátás érdekében intézkedésekre tett javaslatot. Elmondta: a rendőrség is jelentős utánpótlást kapott védőeszközökből. Jelezte, hogy a jövő héten is folyamatosan érkeznek védőeszköz-szállítmányok Magyarországra.

Arra az újságírói kérdésre válaszolva, hogy hova kerülnek a védőfelszerelések, azt mondta: ezeket az Állami Egészségügyi Ellátó Központban raktározzák, onnan osztják tovább, elsősorban az egészségügyben dolgozóknak, akiket egy hétre előre látnak el. Ha már elegendő készlet lesz az egészségügyi intézményekben, őket követik a rendvédelmi szervek, majd az operatív törzs által meghozott fontossági sorrendben kapnak ellátást a kormányzati szervek, majd a gyógyszertárak.

Arra a kérdésre, hogy a tavaszias idő miatt inkább kimozdulnak az emberek, és esetleg csoportokba verődhetnek, azt mondta: a rendőrség eddig is próbált humánusan fellépni, zömmel figyelmeztetéseket - összesen 1849-et - alkalmaztak a korlátozásokat be nem tartókkal szemben. Szabálysértési feljelentést 317 ember ellen tettek, 224-el szemben pedig helyszíni bírságot szabtak ki. Figyelmeztetett: a szabályok be nem tartása nem azért fontos, hogy valaki elkerülje a büntetést, hanem a vírus terjedésének megakadályozásáért.

Az M1 aktuális csatorna álhírek megjelenésére vonatkozó kérdésére Lakatos Tibor elmondta: azok jelentősen megnehezítik a hatóság munkáját. Példaként említette a területi lezárásokról vagy az áruellátási hiányokról szóló rémhíreket, amelyek következtében több helyen az emberek felvásárolták a készleteket.

Hozzátette: jelentős erőket kötött le, hogy fenntarthassák a boltok árukészletét. Úgy fogalmazott: nehéz helyzetbe kerülhet bármelyik szerv, hatóság, gazdálkodó szerv, ha ilyen rémhírek kapnak lábra.

Hozzátette: mindenkit arra kér, hogy átgondoltan fogalmazza meg azokat a híreket, amelyek közzétesz. Volt példa arra is, hogy felelős beosztásban levő emberek is tettek olyan nyilatkozatot, hogy bár ártani nem akartak,"a mondataikban ott volt a rejtett félelemkeltés" - mondta. Hangsúlyozta: ez az állampolgárokra is kedvezőtlen hatást gyakorol, és megnehezíti a hatékony intézkedéseket.

Az otthonukban egyedül élő idősek ellátásáról azt mondta: ezt a feladatot az önkormányzatok törvényi kötelezettségüknél fogva látják el, sokszor szociális munkások bevonásával.

A tranzitforgalomra vonatkozó kérdésre válaszolva elmondta: a magyar-osztrák határszakaszon naponta több mint 1000 ember, a teherforgalomban pedig - kizárólag 21 óra és 5 óra között mintegy 2000 fuvarozó lép be, ők csak meghatározott útvonalon közlekedhetnek és csak meghatározott pihenőhelyeken állhatnak meg, amelyeket ellenőriznek.

Arra a kérdésre, hogy mit jelent annak az 58 hotel lefoglalása, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök pénteki rádióinterjújában jelzett, Lakatos Tibor azt mondta: a katasztrófavédelmi törvény ad lehetőséget erre, annak érdekében, hogy ha szükségessé válik humánerő-átcsoportosítás az országban, például az orvosoknak, ápolóknak szállást tudjanak biztosítani. Ehhez kollégiumokat is használnak majd. Hozzátette: a szállodákat, kollégiumokat nem a betegek, hanem szükség esetén a védekezésben részt vevők elhelyezésére használják majd.

