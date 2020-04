Kocsis Máté: Önök elvettek egy havi nyugdíjat, mi pedig adunk

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter napirend előtti felszólalásában elmondta, hogy a hétvégén és a mai napon számos bejelentést tett Orbán Viktor miniszterelnök, és erről szeretné tájékoztatni az Országgyűlést.

2020. április 6. 14:52

Emellett a tárcavezető azt is mondta, hogy egy „reménytelennek látszó kísérletet teszek” az összefogásra, az együttműködés helyreállítására. – A fertőzöttek száma alapján Magyarország jól tartja magát, a járvány terjedése lassult, a kórházak egyelőre nem szembesülnek olyan számú beteggel, amelyet ne tudnának ellátni – értékelt Gulyás Gergely. A gazdasági károkról szólva kiemelte, hogy azok több ezer milliárd forintot tesznek ki, így közös teherviselésre van szükség. A tárcavezető szerint a bankokra, a multikra kivetett adókból, az önkormányzatoktól elvont gépjárműadóból, de leginkább a kormány saját forrásaiból segítik a védekezést a járvány gazdasági hatásai ellen.

– Ahány munkahely megszűnik, annyit kívánunk teremteni – világította meg a távlati célt Gulyás. A 13. havi nyugdíj újbóli bevezetéséről szólva kiemelte: a nyugdíjasok a bajban is számíthatnak a kormány támogatására. Jakab Péternek, a Jobbik elnökének reakciójában a szocialista pártot idéző, „fizessenek a gazdagok” üzenet dominált, a párt vezetője követelte, hogy csoportosítsanak át uniós forrásokat is.

Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője azt javasolta, hogy az álláskeresési járadék idejét 3-ról 9 hónapra emelje fel a kormány, és a bérek 80 százalékának kifizetését vállalja át, valamint több pénzt követelt az önkormányatoknak. Szabó Tímea a Párbeszéd frakcióvezetője a 13. nyugdíjat kevesellte és béremelést követelt az egészségügyi dolgozóknak. Schmuck Erzsébet, az LMP frakcióvezető-helyettese szerint szintén nem elég a bevezetendő 13. havi nyugdíj, követelte, hogy az infláció és a nyugdíjemelés különbözetét is adják oda a nyugdíjasoknak. Oláh Lajos, DK-s képviselő szintén elégedetlen volt a kormány javaslataival és azt kérte, hogy pártja 20 pontjából minél többet valósítsanak meg.

A KDNP-s Vejkei Imre arról beszélt, hogy felháborító, hogy Brüsszel a baj idején nem segít, hanem támadja a miniszterelnököt. – A gyűlölettől hajtva hamis ítéletet mondanak felettünk – emelte ki a KDNP-s politikus, aki szerint érthetetlen, hogy nem a pandémiával foglalkoznak

. – Köszöntök mindenkit „a kormány által bezáratott és kiiktatott parlamentben” – kezdte beszédét Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté volt polgármesterként reagált arra, hogy az ellenzék komoly kritikával illette az önkormányzatoktól való forráselvonást. Kocsis szerint Budapest VIII. kerületében a 25 milliárdos tavalyi költségvetési főösszegnek 0,7 százalék volt a parkolási bevétel, így például ez az elvonás nem jelentős. – Az önök válságkezelése az volt, hogy elvettek egy havi nyugdíjat, mi pedig adunk – summázta Kocsis Máté.

Az LMP frakcióvezetője, Keresztes László Lóránt napirend előtti felszólalásában emlékeztetett arra, hogy a koronavírussal fertőzöttek 10 százaléka egészségügyi dolgozó, ezért a politikus szerint nem elfogadható, hogy egyszeri juttatást kapnak csupán ezek a szakemberek. Keresztes ezért 50 százalékos béremelést is követelt. A frakcióvezető ismertette pártja javaslatát, amely szerint az 500 millió forintnál nagyobb vagyonokat adóztassák meg, valamint kivetnének különadókat az osztalékokra is. Keresztes azt is kérte a kormánytól, hogy állítson le egy sor tervezett beruházást, így a Budapest-Belgrád vasútvonal építését és a Liget-projektet is.

Válaszában Rétvári Bence, az EMMI államtitkára megköszönte az egészségügyi dolgozók munkáját és nagyrabecsülését fejezte ki irántuk. Emlékeztetett: az egyszeri juttatás mellett az ápolók bére 70 százalékkal emelkedik az elkövetkezendő időszakban. Az államtitkár felsorolta azt is, hogy milyen védőfelszereléseket szerzett be eddig a kormány és melyek azok, amelyek a közeljövőben érkeznek meg. Rétvári 19 millió sebészi maszkot és 1,7 millió speciális maszkot említett válaszában, valamint számos más eszközt is felsorolt. Furcsának nevezte, hogy egy zöld párt a vasútépítés leállítását kéri, emellett kiemelte: ha leállnak a beruházások, akkor ez a negatív spirálba viszi a gazdaságot.

