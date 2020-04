Az ötpontos program már a jövőt építi

Olyan helyzetben van az ország, hogy a válságkezelést nem hitelből kell finanszíroznia, szemben például Romániával, ahol a Nemzetközi Valutaalaphoz (IMF) fordultak segítségért – mondta a Magyar Nemzetnek Novoszáth Péter közgazdász, aki értékelte a kormány ötpontos akciótervét.

2020. április 6. 16:35

– Több szempontból is üdvözlendők a bejelentett gazdaságvédelmi, – élénkítési programpontok. Fontos, hogy ezek nem csak a bajok elhárítását célozzák meg, hanem a jövőbe is mutatnak – mondta a Magyar Nemzetnek Novoszáth Péter közgazdász, egyetemi docens. Szerinte az egészségipar fejlesztése, a közlekedési szektor vagy például az élelmiszeripar területének erősítése mind az ország további fejlődését segítik elő. Ezért itt nem pusztán a válság elhárításáról van szó.

– Érdemes kiemelni azt is, hogy a pontok túlmutatnak a gazdaság stabilizálásán is, hiszen ennek fontos feladata mellett a társadalom egészének is üzen a kormány. Így például nem maradnak ki az intézkedésekből a nyugdíjasok sem, akik több lépcsőben visszakapják a 13. havi nyugdíjukat, amelyet a balliberális kormányzás idején vettek el tőlük válságkezelés címszó alatt. Szintén jelentős segítséget jelent, hogy az állam a bérköltségek egy részét is átvállalja ott, ahol erre leginkább szükség van – magyarázta a szakértő.

Novoszáth Péter szerint a megnevezett területek szinte lefedik az egész gazdaságot, így valóban átfogóan, széles körben tudnak segíteni a programok. – A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy a költségvetési hiánycél egy százalékról 2,7 százalékra nő, tehát még így is az uniós előírások szerinti három százalék alatt marad. Annak ellenére, hogy az Európai Bizottság a járvány okozta válság kezelése miatt eltekint a hiányra vonatkozó szabálytól – hangsúlyozta a közgazdász. – A magyar kormány tehát – folytatta – ebben a helyzetben is igyekszik fenntartani a pénzügyi stabilitást.

Szemben például Romániával, ahol a Nemzetközi Valutaalaphoz fordultak hitelért. Novoszáth Péter szerint ahol hitelből próbálják meg kezelni a válságot, ott a jövőt zálogosítják el. A hitelnek ugyanis ára van, amit meg kell fizetni. – Magyarország olyan gazdasági és pénzügyi helyzetben van, hogy nem kell a valutaalaphoz rohannia. Ez az elmúlt időszak fegyelmezett gazdálkodásának és a növekedésösztönző politikájának köszönhető. Jó lenne, ha az Európai Unió is előállna hasonló tervezettel, mert egyelőre Brüsszel még adós az érdemi válságkezeléssel – tette hozzá a szakértő.

Magyar Nemzet