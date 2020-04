Gy. Erzsike megszólalt, kár

2020. április 7. 00:30

Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes szerint mintha „revansvágy” dolgozna a miniszterelnökben az önkormányzatokkal szemben, és „nem érdekli” még a járvány sem, holott már fideszes polgármesterek is nyilvánosan tiltakoznak bizonyos intézkedések, így az ingyenes parkolás bevezetése miatt. A budapesti kerületek százmilliókat veszíthetnek.

Gy. Németh Erzsébettől elsőként azt kérdeztük, túlzás-e a kivéreztetés szót használni az önkormányzatoknál? A humán területért felelős főpolgármester-helyettes azt mondta, közel van a valósághoz ez a kifejezés, szerinte a kormány legutóbbi, önkormányzatokkal szemben bevezetett intézkedései minden (vidéki, budapesti kerületi, fővárosi) önkormányzatot sújtanak.

Azt még nem lehet megbecsülni, mennyi iparűzési adót tudnak majd fizetni a cégek. Két intézkedés jelenti az ő problémájukat, és ezekben az a legfelháborítóbb – mondta –, hogy mindenféle egyeztetés nélkül döntött a kormány. Úgy fogalmazott: mintha nem fognák fel, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezést az önkormányzatok nem tudják más forrásokból megtenni – nagyon sok esetben a kormány helyett – hanem ezeket a forrásokat használják. A bevételek két csoportjáról van szó, az egyik a gépjármű-súlyadó, ez országosan 34 milliárd forint elvonást jelent. Lesz olyan budapesti kerület, amelynek 600 millió forint kiesést, de a kisebbeknek is 200-400-at okoz.

A másik az ingyen parkolás ilyen gyors elrendelése, szintén minden egyeztetés nélkül. Ez is sok százmilliós vagy milliárdos tétel lehet egy-egy kerület, illetve a főváros esetében. Gy. Németh Erzsébet tudja, nagyon népszerű intézkedés most azt mondani, hogy parkoljon mindenki ingyen, de ebből szerinte káosz lesz. Akik most nem mennek sehova a kijárási korlátozás miatt, otthon tartják az autójukat, tehát sokkal kevesebb szabad parkolóhely van. Ezekért indulhat el egyfajta roham. Szerinte tehát ez nem végiggondolt, felelőtlen intézkedés, amely miatt kevesebben találnak parkolóhelyet a belvárosban.

Ferencvárosban legalább 2-300 millió forintot különítettek el a munka nélkül maradt emberek támogatására, a VIII. kerületben is van ilyen program – Gy. Németh Erzsébet szerint ezekre nem marad pénz az elvonások miatt. De nemcsak ezekre, hanem maszkok, védőfelszerelések vásárlására sem, amire egyébként a kormány lenne kötelezett. Minden nap olvasni a „győzelmi jelentéseket”, hogy hányadik repülőgép hozza a maszkok százezreit Magyarországra, de a háziorvosoknál, szociális gondozóknál szerzett tapasztalatai szerint ha az adott önkormányzat nem oldja meg azt a problémát, akkor ezek az emberek védőfelszerelés nélkül kénytelenek dolgozni. A fővárosi önkormányzat ezért saját forrásaiból elindított egy beszerzést, Gy. Németh Erzsébet nagyon bízik benne, hogy a hét vége felé megérkezik 1,5 millió sebészeti maszk és jobb minőségű, komolyabb maszkokból is több százezret várnak. Ezeket szeretnék szétosztani az alapellátásban, idősgondozásban, hajléktalan-ellátásban dolgozóknak.

Műsorvezetőnk megkérdezte: mi értelme van kivéreztetni az önkormányzatokat, ha ezeket a feladatokat mindenképpen el kell végezni (mert különben a lakosság a politika ellen fordul), tehát az államnak mindenképpen be kell szállnia. Gy. Németh Erzsébet úgy válaszolt: mondjon valaki egy olyan példát, amikor a kormány beszállt bárki helyett valamilyen probléma megoldásába, és ezt tisztességesen el is végezte. Nem tud másra gondolni, mint hogy „borzasztóan felelőtlenek”, mintha „revansvágy” dolgozna a miniszterelnökben, és „nem érdekli” még a járvány sem, holott már fideszes polgármesterek is nyilvánosan tiltakoznak bizonyos intézkedések, így az ingyenes parkolás bevezetése miatt. A főpolgármester-helyettes szerint nincs, aki megmondja a miniszterelnöknek, hogy ezzel olyan nagy bajt szabadít rá az önkormányzatokra, amelyet már nem nagyon lehet kezelni. Sok embernek tényleg arra van szüksége, hogy megvegyék és a házához szállítsák a gyógyszereket, a tartós élelmiszert, és ezt abból a pénzből veszik meg az önkormányzatok, amelyet most elvon a kormány – jelentette ki.

