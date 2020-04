Meghaladta a 15 ezret a házi karanténban lévők száma

Utoljára frissítve: 2020. április 7. 15:33

2020. április 7. 14:32

Meghaladta a 15 ezret a hatósági házi karanténban lévők száma. Magyarország minden területén van karantén, a legtöbb a fővárosban és Pest megyében - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a keddi online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert elmondta: készletfelméréseik alapján kedden kilenc kórházba szállítanak egyéni védőfelszereléseket, köztük sebészeti és speciális orvosi maszkokat, védőruhát, arcvédő pajzsokat, védőszemüvegeket.



Közölte: a hatósági házi karanténban lévők negyede Budapesten és Pest megyében van.



Ismertette: jelentős forrásokat különített el a kormány a járvány elleni védekezésre, a védekezési alapba 663 milliárd forint értékű kezdő pénzügyi keretet különítettek el, emellett létrejött az Európai Unióból érkező járvány elleni támogatások alapja is.



A kórházparancsnokok továbbra is ellátják a kijelölt 108 kórházban feladataikat. Készletfelméréseik alapján kedden kilenc kórházba szállítanak egyéni védőfelszereléseket, köztük sebészeti és speciális orvosi maszkokat, védőruhát, arcvédő pajzsokat, védőszemüvegeket. A kiszállításban a Waberers logisztikai vállalat nyújt segítséget - ismertette.



Beszámolt arról is, hogy a hatósági házi karanténokra vonatkozó szabályok betartását 122 268 alkalommal ellenőrizték. Emelkedett e szabályok megsértőinek száma: eddig 499 feljelentést tettek, 389 emberre róttak ki helyszíni bírságot, 65-öt pedig figyelmeztettek.



Az üzletek korlátozott nyitvatartásának szabályait megszegőkkel szemben eddig 67 szabálysértési feljelentést tettek, 32 helyszíni bírságot szabtak ki, 51 esetben pedig figyelmeztetést alkalmaztak.



A román-magyar határnál feltorlódott, Nyugat-Európába tartó román vendégmunkásokkal kapcsolatban azt mondta: a román és a magyar rendőri vezetés egyeztetése nyomán időkorláttal este 21 és 24 óra között beléphetnek a román vendégmunkások Magyarország területére, de ennek feltétele egy egészségügyi vizsgálat, valamint az, hogy a román állampolgárok hitelt érdemlően tudják igazolni, hogy a célország fogadja őket.



A határforgalomról szólva azt mondta, a belépő teherforgalomban Röszkénél kell kisebb várakozási idővel számolni.



Kiss Róbert ismertette azt is: 166-ra emelkedett a járvánnyal összefüggésben elkövetett bűncselekmények száma, ebből 38 csalás, 11 járványügyi szabályszegés, 21 közveszéllyel fenyegetés, és 44 esetben rendeltek el nyomozást rémhírterjesztés miatt. Eddig 39 gyanúsítottat hallgattak ki. Megemlítette: legutóbb egy harmincas éveiben járó budapesti párt fogtak el, mert szájmaszkokat kínáltak az interneten, de csak eltették a vételárat, terméket nem küldtek.

Tízmilliókkal károsítottak meg magánszemélyeket, orvosokat és gyógyszertárakat.



Arra a kérdésre, amely szerint külföldi sajtóhírek szerint Nyugat-Európában leköpik a rendőröket, hogy megfertőzzék őket, Kiss Róbert azt mondta: ilyesmi Magyarországon nem történt, a magyar rendőrség társadalmi megbecsülése jó. Hozzátette: a magyarok igénylik a közterületeken a rendőri jelenlétet, ezzel is igyekeznek megfelelő szinten tartani az emberek biztonságérzetét.



Szintén kérdésre válaszolva közölte: a kijárási korlátozások bevezetése óta több mint 5000 emberrel szemben intézkedtek, ebből 3587-et figyelmeztetésben részesítettek, 701 helyszíni bírságot szabtak ki és 843 feljelentést tettek. Az adatok alapján a szabályszegéseket zömmel a fővárosban követik el. Budapesten csak hétfőn 273 embert figyelmeztettek, 11-re szabtak ki helyszíni bírságot, és 21 feljelentést tettek.



A hamis hírek bejelentési lehetőségeit firtató kérdésre Kiss Róbert azt mondta: a rendőrség honlapján is megtalálható erre az űrlap, de a 112-es segélyhívón és e-mailben is lehet jelezni az ilyen eseteket. Azt kérte, hogy ha e-mailben teszi ezt valaki, akkor az álhír linkjét is másolják be az a levélbe.



Kérdésre válaszolva megerősítette: a védelmi feladatok ellátására és az általános rendőri feladatok elvégzésére a magyar rendőrségnek megvan a megfelelő létszáma.



Felidézte: 58 szállodát jelöltek ki arra a célra, hogy a védekezésben segítő egészségügyi dolgozókat helyezzenek el bennük. Megköszönte, hogy nagyon sok szálloda maga ajánlotta fel ezt a lehetőséget.



Kérdésre elmondta: bár díjmentessé tette a kormány a várakozást az utakon, ez nem jelenti azt, hogy lehetne tilosban parkolni - ez közlekedési szabályszegés, amellyel szemben továbbra is fellépnek.



Budapest góccá válhat, ha nem tartják be a korlátozásokat

Budapest góccá válhat, ha nem tartják be a korlátozásokat - hívta fel a figyelmet az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján. Hozzátette: a koronavírus-fertőzöttek számának növekedésével egyre nagyobb veszélyben van mindenki, egyre nagyobb az esély, hogy bárki megfertőződjön.

Müller Cecília ismét felhívta a figyelmet a szociális intézmények dolgozóinak, fenntartóinak felelősségére, s kérte a szigorított korlátozások fokozott betartását.



Hozzátette: az idősotthonokban korábban elrendelt intézkedések - látogatási és kijárási tilalom, felvételi zárlat - ellenére sem tudták megakadályozni, hogy a vírus bejusson ezekbe az intézményekbe. Jelezte, ezen otthonokra vonatkozóan új eljárásrend született, amelyek segítenek megakadályozni a fertőzés terjedését. Ennek része, hogy ki kell jelölni egy felelőst, vagy munkacsoportot, aki, amely kizárólag a beteg emberek ellátásáért felel.



Müller Cecília felhívta a figyelmet, hogy az ezen intézményekben dolgozók munkába járásukhoz lehetőség szerint kevésbé vegyék igénybe a tömegközlekedési eszközöket, és a 24 órás munkarend 48 órás pihenőidővel is a napi mozgások csökkentését hivatott csökkenteni.



Elmondta azt is, hogy a Pesti úti idősek otthonában a járványügyi kivizsgálás jelenleg is tart, a legutolsó adatok alapján 53 ápoltnál és 12 ápolónál mutatták ki a fertőzést. Leszűrik az egész otthont - tette hozzá.



Az országos tisztifőorvos beszámolt arról, hogy Kínából 400 ezer favipiravir hatóanyagú gyógyszer érkezett Magyarországra. A készítmény csökkenti a vírusos állapotot, rövidíti a fertőzöttség időtartamát. Akiknél alkalmazták ezt a készítményt,azok négy napig voltak pozitívak, míg nélküle 11 napig tart ez az időszak. A favipiravirt Japánban engedélyezték, azóta alkalmazták influenza és ebola-fertőzés ellen is. A gyógyszer hazai engedélyezése folyamatban van, annak alkalmazásáról a kezelőorvosok döntenek.



Arra a kérdésre, hogy a magyarországi halálozási arány mennyire magas a többi ország adatihoz képest, Müller Cecília azt mondta, a magyar adatok nem térnek el jelentősen a környező országokétól, de összehasonlíthatatlanok. A különböző országok különféleképpen számolnak be a megbetegedettekről, elhunytakról. A leginkább jellemző adat a lakosságszám arányos halálozási szám lenne, és ha így nézzük, akkor Magyarország az alsó harmadban van a többi országhoz képest - ismertette.



Azzal kapcsolatban, hogy terveznek-e reprezentatív lakosságmintán szerológiai vizsgálatot végezni, felmérve a járvány valós méreteit, az országos tisztfőorvos igennel válaszolt. Hozzátette: készült egy kutatási terv, amely arra ad majd választ, hogy milyen az átfertőződése a lakosságnak.



Arra vonatkozóan, hogy a mostani koronavírus-járvány lezajlása után lesz-e második, harmadik hullám, Müller Cecília azt válaszolta, számos kutatás zajlik ezzel kapcsolatban, vannak olyan szakmai anyagok, amelyek szerint több hulláma is lesz a járványnak. Ha így is lesz, akkor abban bíznak, hogy az már enyhébb lefolyású lesz, de biztosat jelen pillanatban nem tud senki - emelte ki az országos tisztifőorvos.

Palkovics: nyelvvizsga nélkül is megkapják a hallgatók a diplomájukat

Ma 75 ezer nyelvvizsga hiányában középfokú végzettséget igénylő munkakörben elhelyezkedett munkavállaló van Magyarországon. A Gazdaságvédelmi Akcióterv munkahelyteremtési programjának részeként ezt a 75 ezer diákot mentesítjük a nyelvvizsga kötelezettség alól, hiszen a gazdaságnak szüksége lesz a diplomás munkavállalókra - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján.

A nyelvvizsgamentesség minden hallgatóra vonatkozik, aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett vagy tesz, erről az Innovációs és Technológiai Minisztérium tájékoztatta az MTI-t.



Palkovics László az online sajtótájékoztatón a munkahelyvédelmet nevezte a gazdaságvédelmi akcióterv egyik legfontosabb szempontjának. Ennek megfelelően a munkák leállásának idejére a munkabért az állam 3 hónapig 70 százalékban átvállalja, de a kormány azt szeretné, ha a munkavállalók erre az időre is hasznos feladatokat végeznének a munkaadó cégük érdekében. A kutatási és fejlesztési munkakörben dolgozók után 3 hónapra 40 százalékos bértámogatás jár.



Csökkennek az adminisztrációs és az adóterhek, a gazdasági élet és a kormány közötti kommunikáció megkönnyítésére vállalkozói információs portál létesült a vali.ifka.hu honlapcímen. A kormány nem lép vissza a korábban kötött megállapodásoktól, így a szociális hozzájárulási adó 2 százalékponttal csökken júliustól - hangsúlyozta a tárcavezető. Az adóbevallási határidő szeptember 30-ra tolódik, az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerben (ekáer) bevezetik a biztosíték alóli mentességet. Felgyorsítják az áfavisszaigényléseket, ami normál adózók esetében 75 napról 30 napra, megbízható adózóknál 30 napról 20 napra csökken. Különleges fizetési könnyítések, részletfizetési, fizetéshalasztási és adómérséklési lehetőségek lépnek életbe, a nyomtatványok egyszerűsödnek. A veszélyhelyzeti időszak mulasztásai miatt az adózói minősítésben az adózókat nem érheti hátrány. A betegszabadság dokumentumait elektronikus másolatban is be lehet nyújtani. A fizetés nélküli szabadságra küldött munkavállalók biztosítási jogviszonya nem szűnik meg.



A munkavállalóikat megtartó cégek számára technológiafejlesztésre, környezetvédelmi és energiahatékonysági beruházásra összesen több százmilliárd forintnyi keretösszeggel jelennek meg pályázatok. A vállalati leállásokra reagálva online képzések kezdődnek. A szabad munkaerő továbbképzéseken és átképzéseken vehet részt távoktatási formában. Palkovics László szerint különösen informatikai területeken lehet szükség új munkavállalókra. A képzések tandíjainak 95 százalékát átvállalja az állam, az állást keresők kamatmentes felnőttképzési diákhitelre jogosultak. Az egyetemi hallgatók egyszeri, szabad felhasználású, 500 ezer forint összegű, kamatmentes diákhitelt igényelhetnek.



Többletforrásra számíthatnak a vírustól legjobban érintett, valamint a Magyarországon nagy hagyományokkal rendelkező ágazatok. Ennek megfelelően az építőipar, a közlekedés, a logisztika, az idegenforgalom, a kreatív ipar, az egészségipar, és az élelmiszeripar beruházási és fejlesztési támogatásokban, adócsökkentésben részesül, kedvező hiteleket és tőkeprogramokat kap. A turizmus támogatására 600 milliárd forint jut. Az idegenforgalmi adót a kormány az év végéig felfüggeszti, június végéig a SZÉP-kártya után a szociális hozzájárulási adó 4 százalékra csökken és megemelkedik a hozzá tartozó összeghatár is. A vendégforgalom visszaesése kedvez a korszerűsítési munkáknak, ezért felújítási és fejlesztési programok várhatók. Az egészségipar minden eddiginél jelentősebb támogatásban részesül, hogy a belföldi gyógyszer- és eszközgyártók termékei nagyobb arányban jelenjenek meg a magyar egészségügyben. Támogatásban részesülnek mind az egyetemi, mind a vállalati kutatóintézetek, munkájukat az Egészségipari Innovációs Ügynökség fogja koordinálni.



Palkovics László a munkaadók védelmében vállalati likviditást segítő hitelgarancia- és tőkeprogramokat hirdetett. A támogatások - tette hozzá - nem csak a gazdasági visszaeséstől, hanem a külföldi felvásárlásoktól is megvédhetik a magyar tulajdonú vállalatokat. A kedvező kamatozású vállalati hitelek összege csaknem 2 ezer milliárd forint, 500 milliárd forintos állami garanciavállalással.



Meghosszabbodnak a gyermekek otthongondozási díjához (GYOD) kapcsolódó határidők, valamint a tartósan beteg gyermeket nevelő szülők jogosultságai a magasabb összegű családi pótlékra. A tanév vége helyett a vészhelyzet végéhez igazodik az idei jogosultság családi pótlékra. Kedvezően módosulnak a nyugdíj és a nyugdíjszerű ellátások szabályai és határidői is - tette hozzá.



A miniszter hangsúlyozta, hogy az összesen csaknem 9200 milliárd forint értékű gazdaságvédelmi költségvetés nem külső segítségre épít, tehát nem növeli az ország kitettségét. Mint fogalmazott, az elmúlt 10 év bebizonyította, hogy az önálló gazdaságpolitika ellenállóbb gazdaságot eredményez. Magyarország 2010 óta minden válsághelyzetből megerősödve került ki, és most sem szabad elfelejteni, hogy a kihívásokkal együtt lehetőségek is adódhatnak. Amelyik ország ezeket kihasználja, képes változtatni és jó válaszokat találni, a gazdaságát is gyorsabban helyre tudja állítani - jelentette ki Palkovics László.

