Megvan a szükséges humánerőforrás a járvány kezeléséhez

Az operatív törzs és a minisztérium mindig a két-három hétre előre prognosztizált helyzetre készül fel. Ez vonatkozik a kórházi rendszer átalakítására, a fertőzöttek ellátására specializálódó osztályok kialakítására, a szükséges védőfelszerelések biztosítására is - közölte a miniszter.

2020. április 7. 20:14

Ha tartható a kormányzat határozott és gyors intézkedései nyomán kialakult kedvező járványhelyzet, elegendő humánerőforrással, ápolókkal, orvosokkal, rezidensekkel rendelkezik az ország a vírus leküzdéséhez - jelentette ki Kásler Miklós az M1 aktuális csatorna keddi műsorában.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) vezetője emlékeztetett: a tárca és háttérintézményei már január 25-én megkezdték a járvány esetére érvényes eljárásrend kidolgozását, egy nappal azután, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kiadta a koronavírusra vonatkozó figyelmeztetését.



Ennek az eredménye, hogy - a világ bármely országának adataival összevetve - a többi között a fertőzöttek, az intenzív ellátásban részesülők száma tekintetében Magyarországon pozitív a helyzet - fogalmazott.



Egyelőre kilenc budapesti, illetve megyei kórházakat jelöltek ki a betegek ellátására, ám ha szükségessé válna, mind a 112 kórházat be tudják vonni a rendszerbe - fűzte hozzá,



Kézikönyv formájában közzétették a járványügyi teendőket, a diagnosztikai és terápiás módszertant, valamint távoktatási anyagokat juttatnak el a rezidenseknek és az intenzív terápiát egyébként nem folytató orvosoknak, valamint folyik a gyakorlati képzésük is - sorolta.



Az egészségügyi világnap alkalmából is nyilatkozó Kásler Miklós megköszönte az egészségügyi dolgozók elhivatott helytállását. Hangsúlyozta, hogy kormány a rendelkezésére álló eszközökkel támogatni kívánja az ápolókat és a védőnőket. Ennek nyomán "2022-ig a fizetésük több, mint kétszeresére emelkedik, ami azt jelenti, hogy ettől az évtől 2022-ig 72 százalékkal nő".



Ehhez járul hozzá az Orbán Viktor miniszterelnök által bejelentett 500-ezer forintos külön juttatás - mondta a miniszter.

MTI