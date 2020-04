A családtámogatásokat bővíteni fogják, nem szűkíteni

A családtámogatásokhoz nem nyúlunk - jelentette ki a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján. Novák Katalin hozzátette: ezeket a támogatásokat a jövőben is inkább bővíteni fogják, nem szűkíteni.

2020. április 8. 16:12

Azt mondta: a családvédelmi akcióterv keretében tavaly július óta 800 milliárd forint támogatást folyósítottak, ezzel 170 ezer családnak segítve. A házasságkötések száma az elmúlt hónapokban négy évtizede nem látott csúcson volt, tavaly decemberben és idén januárban pedig több mint 1200-zal több gyermek született, mint egy évvel korábban. A támogatásokat ebben a helyzetben is sok ezer család vette igénybe, a cél pedig az, hogy a járvány ne tegyen pontot ennek a kedvező folyamatnak a végére - hangsúlyozta.

Az államtitkár öt pontban foglalta össze a koronavírus-járvány ideje alatt a családokat érintő intézkedéseket. Ezek: a családtámogatások megvédése, továbbra is a munkát szorgalmazzák a segély helyett, segítenek átvészelni a veszélyhelyzetet, támogatják a fiatalokat és segítik az időseket.

Elmondta, hogy a munkahelyek megőrzése kiemelt cél, ennek érdekében átvállalják a fizetés nélküli szabadságon lévők járulékait, szükség esetén biztosítják a gyermekek felügyeletét, átképzési programokat indítanak, a vállalkozóknak kedvezményes kölcsönöket nyújtanak, felnőttképzési diákhitelt hirdettek, és megemelték a SZÉP-kártyára elhelyezett összegek keretét.

Emellett 26 munkakörben járulékkedvezményeket vezettek be, amelyek 90 ezer családnak havonta átlagosan 50 ezer forintos megtakarítást jelenthetnek - tette hozzá.

Novák Katalin a veszélyhelyzet átvészelését segítő intézkedések között kiemelte az év végéig szóló hiteltörlesztési moratóriumot, amely a családi otthonteremtési kedvezményhez (csok) felvett hitelekre és a babaváró támogatásra is vonatkozik, valamint szólt arról is, hogy a jelzáloghitel-elengedés továbbra is igényelhető.

Meghosszabbították továbbá a gyermekgondozási díjra (gyed), a gyermekgondozást segítő ellátásra (gyes) és a gyermeknevelési támogatásra (gyet) jogosultságot a veszélyhelyzet végéig, egyszerűbbé tették a gyermekek otthongondozási díja (gyod), a csok és a babaváró támogatás igénybevételét, valamint ingyenes parkolást biztosítanak országszerte - sorolta az államtitkár.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy azok sem esnek el a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásától, akiknek már megítélték a támogatást, de még nem kötötték meg a szerződést. Arra a veszélyhelyzet után 60 napig lesz lehetőségük az érintetteknek.

A fiatalokat támogatja többi között a diákhitelek moratóriuma, amely azokra is vonatkozik, akik még csak most veszik fel a diákhitelt, az új, szabad felhasználású, kamatmentes diákhitel bevezetése és a nyelvvizsga-kötelezettség eltörlése a diploma megszerzéséhez - mondta.

Hozzáfűzte azonban, hogy a döntéssel nem szeretnék lebeszélni az embereket a nyelvtanulásról, hiszen a nyelvtudás fontos a hosszú távú boldoguláshoz.

Az idősek egészségének védelméért hozott döntések között említette a receptek kiváltásának, az ügyintézésnek és a postai szolgáltatásoknak az egyszerűsítését, és beszélt a 13. havi nyugdíj fokozatos visszavezetéséről is.

Novák Katalin a húsvét közeledtével arra kérte a lakosságot, hogy tartsák be a szigorú kijárási korlátozásokat, mert azok "nem önmagunkért vannak, hanem mindannyiunkért." Az államtitkár úgy fogalmazott: "vigyázzunk a családunkra, vigyázzunk egymásra, és aki teheti, maradjon otthon."

MTI