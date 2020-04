Több mint 100 fertőzött és öt halott egy fővárosi idősotthonban

Immár több mint százan megfertőződtek és öten meghaltak a fővárosi önkormányzat Pesti úti idősotthonában - jelentette be az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján csütörtökön.

2020. április 9. 15:45

Müller Cecília emlékeztetett arra: napok óta arra hívja fel a figyelmet, hogy a fenntartók felelősek az intézményekben a járvány továbbterjedésének meggátolásáért.

A munkatársai azon dolgoznak, hogy megszüntessék azokat a hiányosságokat, amelyek a fertőzés továbbterjedését okozhatják - tette hozzá.

Jelezte: személyesen fogja felkeresni a Pesti úti idősek otthonát, ahol a járványügyi intézkedések folyamatosak.

Elmondta azt is, a Pesti úti idősotthonon kívül a Rózsa utcai intézményben vannak még fertőzöttek, számuk egyelőre nem éri el a tízet. Ezen kívül egy-egy eset fordult elő más ilyen típusú intézményben, de ezek nem jelentenek járványos mérteket.

Az országos tisztifőorvos elmondta, Magyarországon 980 igazolt fertőzöttet tartanak nyilván, és az elmúlt 24 órában nyolc, krónikus betegségben szenvedő halt meg. Egyikük 48 éves volt, azonban ő is évek óta krónikus betegséggel küzdött - tette hozzá.

Kilencvenhatan gyógyultan távoztak a kórházakból, újabb öt embert tudtak levenni a lélegeztetőgépről, és ők már intenzív ellátásra sem szorulnak. Jelenleg 59 beteget kell lélegeztetni - ismertette.

A szakember kiemelte, a következő napokban a kormányhivatalon keresztül kétmillió sebészi maszkot és 300 ezer pár kesztyűt juttatnak el a bentlakásos idős otthonokba.

Müller Cecília a húsvét előtti nagytakarításhoz adva segítséget elmondta, a vírus a klórra érzékeny, tehát az e szerrel mosható felületeket érdemes hipós vízzel átmosni, letörölni. Az egyéb felületeket pedig vírusölő szerrel vagy kendővel érdemes lemosni. Az allergiások hordjanak maszkot takarításhoz, az ehhez használt szivacsot, törlőruhát a munka végeztével ki kell dobni.

Hozzátette, a mosható gyerekjátékokat is érdemes áttörölni, a plüss figurákat pedig mosógépben kimosni. A fürdőszobát és a mellékhelyiséget célszerű a szokásosnál alaposabban fertőtleníteni, és a kozmetikai eszközöket is érdemes áttörölni fertőtlenítős kendővel. A konyhában inkább szivacsot és kefét használjunk rongy helyett, a vágódeszkát használat után alaposan súroljuk át, és amennyire megoldható, inkább az üveg felületűeket használjuk.

Kérdésre válaszolva elmondta, az idős, krónikus betegségben szenvedő családtaggal együtt élő, de a munkahelyére is eljáró embereknek is érdemes néhány óvintézkedést tenniük. Mint mondta, hazaérkezve a bejáratnál a cipőt, felső ruházatot érdemes levenni, ezután lezuhanyozni és új ruhát felvenni, valamint a használati tárgyakat is elkülönítve ajánlott kezelni. Továbbá érdemes a házban és a lakásban is megtartani egymás között a személyes távolságot.

Müller Cecília nyomatékosította, nincs forgalomban és engedélyeztetve olyan gyorsteszt, amely otthoni használatra alkalmas. Ezeknek a teszteknek az értékeléséhez ugyanis szakmai tudás kell. Azt kérte, ha valakinek ilyet ajánlanak cégek vagy magánszemélyek, azt jelentsék a hatóságoknak.

Arra a kérdésre, hogy a külföldről vásárolt maszkok és védőeszközök minőségét vizsgálták-e, az országos tisztifőorvos elmondta, a különféle eszközök minőségéért alapesetben a gyártó vállalja a felelősséget, és a termék mellett ott kell lennie a minősítési bizonyítványnak is. Ha a terméken a "CE" jelölés látható, akkor az Európai Unió területére engedélyezett a behozataluk és minősítésük is megtörtént.

Kitért arra is a tisztifőorvos, hogy ez a húsvét más lesz, mint az eddigiek, de azt ajánlja, hogy az ünnep rítusát tartsuk meg, főzzük meg a szokásos ételeket, távol élő szeretteinkkel pedig telefonon és egyéb online eszközön tartsuk a kapcsolatot.

Operatív törzs: további védőfelszereléseket kapnak az alapellátásban résztvevők

További védőfelszereléseket kapnak az alapellátásban résztvevők - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központ vezetője a csütörtöki online sajtótájékoztatón.

Lakatos Tibor elmondta: a háziorvosoknak eddig 280 ezer sebészi maszkot és 19 ezer FFP-maszkot biztosított a kormány a mentőszolgálat segítségével, a közeljövőben a kormányhivatalokon keresztül további 520 ezer sebészeti szájmaszkot juttatnak el számukra, illetve a sürgősségi ellátást végző fogorvosoknak.

További védőfelszereléseket is fognak kapni - ígérte Lakatos Tibor, hozzátéve: 3420 FFP2-es maszkot és 320 ezer pár védőkesztyűt különítettek el erre a célra.

Rögzítette: folyamatos a védőeszközökkel történő ellátás az országban, csütörtökön további 32 kórházba juttatnak védőfelszereléseket, ami az eddig kiosztott egyhetes készlet utánpótlása.

Az eszközellátásról elmondta: szerdán négy repülőgépnyi szállítmány érkezett. Az egyik Hongkongból több mint 10 tonnányi maszkot hozott, de a másik három repülőgép is egészségügyi védőfelszerelésekkel megrakva érkezett.

A határforgalomban nyugodt a helyzet, kialakult az a rend, amely alapján tudják fogadni a Magyarországra belépő tranzitutasokat. A magyar-román határon csütörtöktől Létavértes, Méhkerék, Vállaj határátkelőknél léphetnek át az ingázó, és határ mentén dolgozó munkavállalók.

A határátkelőknél folytatják a hatósági házi karanténok elrendelését, az elmúlt 24 órában 860 ilyen intézkedést hoztak, amivel az érvényben levő hatósági házi karanténok száma 16 006-ra nőtt. Őket összesen 138 856 alkalommal ellenőrizték, csak az elmúlt 24 órában több mint 10 ezer ellenőrzés történt.

A hatósági házi karantént megszegőkkel szemben eddig 71 embert figyelmeztettek, 441 helyszíni bírságot szabtak ki és 541 feljelentést tettek.

A kijárási korlátozások bevezetése óta 4539 esetben éltek figyelmeztetéssel, mint Lakatos Tibor elmondta: továbbra is ezt alkalmazzák elsősorban azért, hogy az embereket önkéntes együttműködésre bírják. A további szabályszegőkkel szemben több mint 1000 esetben helyszíni bírságot szabtak ki és 1218 feljelentést tettek.

Kérdésre válaszolva elmondta: azt tapasztalják, hogy az egyre jobb idő kicsalja az embereket a szabadba és ezzel párhuzamosan megszaporodnak a kijárási korlátozással kapcsolatos szabályszegések is. Példaként említette, hogy Budapesten 72-vel több intézkedés történt szerdán, mint kedden, ez is jól mutatja, hogy fogy a fővárosiak türelme. A budapesti rendőri intézkedéseket ismertetve elmondta: szerdán 308 embert figyelmeztettek, 51 helyszíni bírságot szabtak ki és 85 szabálysértési feljelentést tettek.

A legtöbb szabálytalanságot azzal követik el, hogy csoportokba gyülekezve járják az utcákat az emberek - mutatott rá Lakatos Tibor, hozzátéve, hogy a rendőröknek sokszor olyan indokot mondanak, ami nem is szerepel a kijárási korlátozásokról szóló rendeletnek a kijárást lehetővé tevő felsorolásánál. A baráti összejöveteleknek, születésnapi mulatságoknak nincs itt az ideje, erre hivatkozva nem lehet megszegni a korlátozást és a rendőr sem tudja ezt indokként elfogadni - mutatott rá.

Szintén kérdésre válaszolva elmondta: nincs megerősített koronavírusos beteg a büntetés-végrehajtási intézetekben és olyan sem, aki tüneteket produkálna.

Hozzátette: a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka már a vírus terjedésének kezdetekor olyan intézkedéseket hozott, amellyel szabályozható, hogy miként alakulnak a kontaktusok a börtönökben. Nincs is olyan helyzet, ami aggodalomra adna okot - tette hozzá.

Maruzsa: idén csak az írásbeli érettségi vizsgákat tartanák meg

Idén csak az írásbeli érettségi vizsgákat tartanák meg az oktatási akciócsoport javaslata szerint - mondta a köznevelési államtitkár a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján csütörtökön. Közölte, a javaslatokról várhatóan a jövő szerdai ülésén dönt a kormány.

Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős államtitkára a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján Budapesten 2020. április 9-én. MTI/kormany.hu

Maruzsa Zoltán hangsúlyozta: az érettségit úgy kell megszervezni, hogy a köznevelési standardokon túl az megfeleljen a járványügyi helyzetnek, az emberek biztonsági elvárásainak és a felsőoktatási felvételi korrekt lebonyolíthatóságának is.

Azoknak, akik idén érettségiznének, a lehető legrövidebb, a legkevesebb személyes kontaktussal járó vizsgát kell szervezni - emelte ki, azt is hangsúlyozva, hogy senkinek sem kötelező érettségizni, amennyiben idén nem felvételizik.

Ismertette: ezért szóbeli és gyakorlati vizsgákat a javaslat alapján nem tartanának, csak írásbeliket szerveznék, amivel felére csökkenthető a vizsgaesemények száma, és valamennyi 14 nap alatt lebonyolítható. A másfél méteres távolságnak minden érintett között meg kell lennie, egy helységben maximum 10 ember tartózkodhat - hívta fel a figyelmet.

Úgy folytatta, szóbeli vizsgát csak azon tárgyak esetében tartanának, amelyekből csak ilyen módon lehet levizsgázni és azoknak a sajátos nevelési igényű diákoknak szerveznének szóbelit, akik felmentést kapnak az írásbeli vizsga alól. Ez 320 ezer szóbeli helyett mindössze 4500 vizsgaeseményt jelentene - összegzett.

Maruzsa Zoltán tájékoztatása szerint javaslatuk tartalmazza az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő vizsgák törölését is. Ez 113 ezer érettségi jelentkezésből mintegy 30 ezret érintene, így legfeljebb 73 ezer érettségiző maradhatna - jelezte.

A vizsgák időzítéséről azt mondta: ha a járványügyi helyzet romlik, akkor minél előbb, ha javul, akkor minél későbbre kell azokat ütemezni május-június folyamán.

Jelenleg arra készülnek, hogy május 4-én elkezdjék a vizsgákat - közölte Maruzsa Zoltán, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a javaslatokról várhatóan a jövő szerdai kormányülésen dönt a kabinet.

A nemzetközi helyzetre térve az államtitkár beszámolt arról is, hogy az európai országok vagy az év végi eredményekből számított jegyekkel adják ki az érettségi bizonyítványt, vagy technikailag egyszerűsítik, rövidítik a vizsgákat. Ismertetése szerint az európai uniós országok többsége még nem hozott döntést az érettségik lebonyolításának mikéntjéről.

MTI