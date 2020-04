Orbán Viktor: Meghosszabbítjuk a kijárási korlátozást

A miniszterelnök a koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében korábban március 28-ai hatállyal rendelt el kijárási korlátozást, április 11-ig. Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett videójában bejelentette, hogy ezt a korlátozást meghosszabbítják határozatlan ideig, de hetente döntenek ennek a felülvizsgálatáról. A miniszterelnök arról is szólt, hogy a polgármestereknek húsvétra speciális jogkört biztosítanak húsvét idejére.

2020. április 9. 19:18

Két hete rendeltük el a kijárási korlátozásokat. Tudom, ez nehéz ügy, hiszen mindannyiunk számára kényelmetlenséggel jár, de a határidő hamarosan lejár – kezdte bejelentését a miniszterelnök.

Döntenünk kell, mi legyen, folytassuk-e, és ha igen, hogyan. Ráadásul mindannyian a családjainkkal húsvétra készülődünk, s ez különös körültekintést igényel. Meghallgattuk hát a polgármestereket, kikértük a véleményét a rendőröknek, beszéltünk járványügyi szakemberekkel és a tudósok véleményét is összegyűjtöttük.

Egybehangzó volt a vélekedésük arról, hogy az eddigi korlátozások értelmesek voltak. Értelmesek és sikeresek voltak annyiban, hogy lelassították a járvány terjedését. Ennek fényében a következő döntéseket hoztuk.

A kijárási korlátozás időtartamát meghosszabbítjuk. Határozatlan ideig hosszabbítjuk meg, és hetente mérlegelünk és döntünk az esetleges további hosszabbításokról.

Döntöttünk arról is, hogy egy speciális lehetőséget, egy külön jogosítványt adunk a polgármestereknek.

És ha megengedik, a döntéseken túl volna néhány kérésem is Önökhöz. Először is arra szeretném Önöket kérni, hogy a korlátozó szabályokat tartsák be. Kérem, hogy kerüljék a csoportos összejöveteleket, hogy tartsák a távolságot a közterületeken, és kérem Önöket arra, hogy fokozottan figyeljünk az idősekre.

Vagyis azt kérem, hogy fogadjuk el, hogy ez a húsvét másmilyen lesz, mint amilyenek a húsvétjaink lenni szoktak.

És kérem Önöket, hogy húsvét idején is vigyázzunk egymásra – zárta gondolatait a kormányfő.

