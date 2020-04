Sötét Bánó: Szálljanak le Karácsonyról!

2020. április 10. 00:16

Az Orbán-kormány és lakájmédiája minden elképzelhető eszközt bevet annak érdekében, hogy a végsőkig lejárassa Karácsony Gergely főpolgármestert. Napok óta folyik a hecckampány a Pesti úti idősek otthonában történtek miatt. Az ott kialakult borzalmas állapotokért, az egyre több koronavírussal fertőzött betegért egyaránt Karácsonyt terheli a felelősség – szajkózzák a kormányoldal politikusai, televíziós csatornái és internetes portáljai.

Noha a főpolgármester sajtótájékoztatóin elmondta, hogy a védőfelszerelések biztosításáért is mindent megtesznek, de a készletek hiánya és a beszerzési nehézségek miatt, ebben lehetnek hiányosságok egyes intézményekben. Müller Cecília tisztifőorvos azt mondta, hogy a védőfelszerelések biztosítása kizárólag a fenntartó feladata, azaz a kormánynak szerinte nem dolga ebben segíteni!

Mellesleg jegyzem meg, ha a kormánynak nem dolga segíteni a fővárosi intézményeken, miért segít a horvátokon, a szerbeken és az észak-macedónokon?

Karácsony Gergely a Facebookon panaszkodott arra, hogy a szerdai kormányülésen ígéretet kapott, hogy a főváros végre megkapja a védekezéshez szükséges információkat az operatív törzstől. „Ehhez képest, ma is a sajtótájékoztatóból tudtuk meg az önkormányzat fenntartásában működő intézményre vonatkozó információkat"– hangsúlyozta a főpolgármester.

Csütörtökre újabb sebességi fokozatba kapcsolt a lejárató és ellehetetlenítő kampány. Hollik István, aki KDNP-s képviselőként látja el a Fidesz kommunikációs igazgatói feladatait, nagyon szigorú hatósági vizsgálatot követelt annak kiderítésére, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak mint fenntartónak, milyen felelőssége van az idősotthonban kialakult helyzet miatt, hiszen az otthonba nem érkeztek meg időben a védőfelszerelések, és így nem tudták megvédeni az ott dolgozókat, akik most szintén fertőzötté váltak. Az „emberi drámákból kisstílű politikai sikereket learatni akaró senkikről” – gondolom így Hollikról is – beszélt az idősotthonban bekövetkezett helyzettel kapcsolatban Karácsony Gergely.

Ezek után hajlamos vagyok azt feltételezni, hogy csupán színjáték volt az a kormányülés, amelyre a főpolgármestert meghívták. Hiszen, ha konstruktív légkörben zajlott a kormányülés, ahogy állították, akkor szóba kellett volna kerülnie, hogy a kormány hagyja abba a lejárató kampányt, és tekintse végre partnernek a főpolgármestert.

Valószínűleg azonban nem ilyen volt a légkör, hiszen akkor Karácsonyt most nem érte volna váratlanul, hogy a miniszterelnök tájékoztatása szerint, arról is határozott a kormány, hogy külön jogosítványt ad a polgármestereknek, így ők hétfő 24 óráig, tehát húsvét idejére a saját településükre nézve, további speciális, szigorító szabályokat alkothatnak meg és vezethetnek be.

A főpolgármester nem érti igazán a határozatot: „Beletelik egy kis időbe, mire kiderül, jogilag hogyan kell értelmezni a miniszterelnök bejelentését, azt, hogy a kijárási korlátozás – helyes – meghosszabbításán túl, mit is döntött a kormány. Politikailag lehet értelmezni: bár a kormány kierőszakolta magának a korlátok nélküli felhatalmazást, ám amikor életbevágó döntést kellene hozni, a polgármesterekre úgy tol felelősséget, hogy eszközöket nem ad hozzá. Magamhoz kérettem Budapest rendőrfőkapitányát, hogy mutassa be a kijárási korlátozások betartatásával kapcsolatos intézkedési tervét. Amennyiben a rendőrség úgy ítéli meg, hogy a fővárosi közterületeken a mostani intézkedéseknél szigorúbb korlátozásokra van szükség, és azt érvényesíteni is tudja, az erről szóló döntést a budapesti rendőrfőkapitány javaslata alapján, azonnal meghozom” – értelmezte a helyzetet a főpolgármester.

Leszállnak végre hát Karácsonyról?

Hol is pattog most a labda?

