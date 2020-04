Nagyobb mértékben nőtt a fertőzöttek és az elhunytak száma

az elmúlt 24 órában a korábbinál kicsit nagyobb mértékben nőtt az igazolt fertőzöttek száma, de az emelkedés jelentős részét a Pesti úti idősek otthonában kialakult góc okozta.

2020. április 10. 11:58

A kormany.hu által közreadott képen Müller Cecília országos tisztifőorvos a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján 2020. április 10-én. MTI/kormany.hu

Nagyobb mértékben nőtt a koronavírussal fertőzöttek, valamint a betegség következtében elhunytak száma - mondta az országos tisztifőorvos pénteken online közvetített sajtótájékoztatón.

Müller Cecília közölte: az elmúlt 24 órában a korábbinál kicsit nagyobb mértékben nőtt az igazolt fertőzöttek száma, de az emelkedés jelentős részét a Pesti úti idősek otthonában kialakult góc okozta, ott 151 igazolt fertőzöttről tudnak a dolgozók és gondozottak körében. Megjegyezte: ha ezt levonják a megbetegedettek számából, akkor is egyértelműen nő a fertőzöttek száma, ezért fokozott figyelmet kért mindenkitől, és ezért nem lazítanak a korlátozásokon.

Elmondta: a járvány kezdete óta 1190-en fertőződtek meg, a betegek egy része jó egészségi állapotban van, sokan mutatnak tüneteket, és vannak, akik kórházi kezelésre, intenzív ápolásra, lélegeztetésre szorulnak.



Müller Cecília elmondta azt is, csütörtökön személyesen tájékozódott a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott Pesti úti idősek otthonába, amelynek gondozottjai közül heten haltak meg különböző egészségügyi intézményekben.



Elmondta: csütörtökön a 126 fertőzöttet szállítottak el az otthonból a Korányi kórházba, függetlenül attól, milyen volt az egészségügyi állapotuk, ugyanis az idős embereknél előfordulhat, hogy a lappangási idő után gyorsan romlik az állapotuk, ezt pedig korán észlelni kell.

A betegek biztonsága érdekében ez volt a leghatékonyabb intézkedés - jegyezte meg.



Elmondása szerint egyeztetett az intézményvezetővel, a dolgozókkal, akik megfeszített munkát végeznek és sok áldozatot hoznak a járvány megfékezése érdekében. Tájékoztatott arról is, hogy elrendelte: folyamatosan biztosítani kell az intézményben az orvosi, egészségügyi ellátást, az ottmaradók állapotának folyamatos monitorozása érdekében.



Elrendelte a személyzet oktatását is, aminek ki kell terjednie a fertőtlenítőszerek használatára is, itt ugyanis problémákat tárt fel látogatása során.

Hangsúlyozta: az idősotthon segítségére sietnek, és a napokban egyéni védőfelszerelést juttatnak el nekik, mert tisztában vannak azzal, hogy ezek az idősotthonok a közös zárt tér és a bent élők kora, egészségi állapota miatt különösen érzékenyek.



A Rózsa úti idősotthonnal kapcsolatban elmondta, ott hét pozitív eset van, de ez még várhatóan tovább fog nőni, az ápoltakat és gondozókat is vizsgálják.

Megismételte: az ország teljes területére elrendelte az idősotthonok ellenőrzését, és ezek meg is kezdődtek. Ha a népegészségügyi szakemberek hiányosságot tárnak fel, azonnali intézkednek - tette hozzá. Kiemelte: az idősotthonok fenntartóinak, a hatóságoknak, az ott dolgozóknak és minden állampolgárnak felelőssége van abban, hogy vigyázzanak az otthonokban élők egészségére.



Az országos tisztifőorvos egy kérdésre válaszolva megköszönte az egészségügyben és a szociális intézményekben dolgozók áldozatos munkáját és azt mondta, ha meggyógyultak, mielőbb várják őket vissza munkahelyeikre, mert nagy szükség van rájuk.



Müller Cecília az országos járványhelyzet kapcsán szólt arról is, hogy a fertőzöttek számával együtt nő a meghaltak száma is, tegnap 11-en hunytak el, ők jellemzően idős, krónikus betegségben szenvedők voltak. Megerősítette: elsősorban az idősek a veszélyeztetettek és azok, akik krónikus, idült megbetegedésben szenvednek.



Nőtt a laborvizsgálatok száma is, már közel 30 ezret végeztek. Mint mondta, csak a korábban kijelölt laboratóriumok által elvégzett tesztek számát közlik naponta, abban nem szerepelnek a magánúton végzett tesztek.

Operatív törzs: a kijárási korlátozások továbbra is érvényben vannak, csak alapos okkal lehet elhagyni az otthont

A kormány védőeszközökkel segíti a fővárosi önkormányzatot - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője a pénteki online sajtótájékoztatón.

Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján 2020. április 10-én. MTI/kormany.hu

Lakatos Tibor elmondta: az eddig beérkezett szállítmányok lehetőséget biztosítanak, hogy az egészségügyi dolgozókon kívül máshova is juttasson a kormány védőeszközöket az operatív törzs javaslata alapján. A főpolgármesteri hivatalnak pénteken leszállítottak ezer védőoverállt, 20 ezer sebészi maszkot, 10 ezer vizsgálókesztyűt, 50 hőmérőt és 500 gyorstesztet.



Szólt arról is: a húsvéti időszakra az önkormányzatok a kijárási korlátozás szabályait szigoríthatják. Ennek célja megakadályozni, hogy egyes területek gyülekezőhelyekké váljanak, ahol a vírus terjedése felgyorsulhat, illetve olyan települések "fertőződjenek meg", amelyeken eddig nem vagy csak minimális számú fertőzött volt.



Lakatos Tibor a legfontosabb változásnak azt nevezte, hogy megjelent az új kormányrendelet a kijárási korlátozás meghosszabbításáról, ez azonban nem meghatározott időszakra szól. A kormány hetente vizsgálja a meghosszabbítás feltételeit az operatív törzs jelentése alapján - tette hozzá.



A kormányrendelet másik fontos elemének nevezte, hogy a piacok nyitvatartásával kapcsolatos szabályokat a települési önkormányzatok, a fővárosban a kerületi önkormányzatok határozhatják meg, ugyanakkor biztosítaniuk kell a 65 évesnél idősebbeknek azt az idősávot, amelyben kizárólag ők vásárolhatnak ott.



A kormányrendelet gondoskodik arról is, hogy ne csak a helyben szokásos módon tegyék közzé a polgármesterek, az önkormányzatok ezeket a szabályokat, hanem olyan formában hirdessék ki, amely biztosítja, hogy a lehető legszélesebb körben megismerhető legyen.



Figyelmeztetett: a korlátozó intézkedések továbbra is érvényben maradtak, csak alapos indokkal hagyhatják el otthonukat az emberek.



A kijárási korlátozások szabályait megsértőkről elmondta: az elmúlt 24 órában 1255 intézkedést hajtottak végre, ebből 665 esetben figyelmeztetést alkalmaztak, amit azzal indokolt, hogy továbbra is elsősorban az emberek együttműködésében bíznak.



Az ünnepek alatti ellenőrzéseket firtató kérdésre azt mondta: eddig is folyamatosan ellenőrizték a korlátozások betartását, így lesz ez most is. Megjegyezte: a húsvéti hétvégéken korábban is fokozott ellenőrzéseket tartott a rendőrség az ittas vezetők kiszűrése érdekében, ezúttal azonban a kijárási korlátozások betartatása a fő cél. Hozzátette, előfordulhat, hogy választ kell adni a rendőrök kérdésére: miért hagyták el az otthonukat az emberek? Ha pedig ezt nem alapos indokkal tették, akkor figyelmeztetésre, helyszíni bírságra vagy akár feljelentésre is számítani lehet.



Kérdésre válaszolva megerősítette, hogy a péntektől hatályos kormányrendelet értelmében a dohányboltoknak is be kell zárniuk 15 órakor, erre a változtatásra azért volt szükség, mert azt tapasztalták, hogy a dohányboltok gyűjtőhelyekké váltak.



Szintén kérdésre megerősítette: nincs fertőzött fogvatartott a büntetés-végrehajtási intézetekben.



Mivel kormányrendelet rögzíti, a rendőrség és a katonaság el fog járni a polgármesterek által hozott szigorúbb szabályok betartatása érdekében is - válaszolta egy másik kérdésre.





