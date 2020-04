Operatív törzs: már több mint tízezer szabálysértést észlelt a rendőrség

Több mint tízezer szabálysértést észlelt a rendőrség a kijárási korlátozás megszegésével kapcsolatban - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a szombati online sajtótájékoztatón.

2020. április 11. 14:14

Kiss Róbert elmondta: 6451 esetben figyelmeztetéssel éltek, 2062 helyszíni bírságot szabtak ki, 2082 feljelentést tettek.

Budapesten pénteken 941 szabálysértést észleltek. 663 esetben figyelmeztették a szabályszegőket (eddig ez a legtöbb egy nap alatt), 183 helyszíni bírságot szabtak ki, 95 feljelentés tettek.

Beszámolt arról is, hogy egy koronavírus-fertőzött beteg pénteken engedély nélkül elhagyta az Uzsoki kórházat, majd visszament; a XIV. kerületi rendőrkapitányság büntetőeljárást indított ellene.

Hozzátette: eddig 17 490 házi karantént rendeltek el, melyeket 163 413 alkalommal ellenőriztek, ennek során 605 szabálysértési feljelentést tettek, 84 alkalommal figyelmeztettek, illetve 503 helyszíni bírságot szabtak ki. Az üzletek nyitvatartásának ellenőrzésekor 71 szabálysértési feljelentést, 53 figyelmeztetést és 39 helyszíni bírságot alkalmaztak.

Elmondta: a magyar-román határon munkavégzés céljából 30 kilométeres körzetben engedélyezik az ingázást, erre péntektől igénybe vehetők az átkelők Kiszombornál, Nagylaknál, Gyulánál, Méhkeréknél, Ártándnál, Létavértesnél, Vállajnál és Csengersimánál.

Kiss Róbert ismertette: pénteken és szombaton öt repülőgép - négy Kínából és egy Dél-Koreából - érkezett Budapestre védőfelszerelésekkel. Hoztak 5,1 millió maszkot, 20 ezer tesztet és 5 ezer pár kesztyűt.

Kérdésre válaszolva Kiss Róbert elmondta: azokon a településeken, amelyeken a polgármesterek kérik, a rendőrség segíti a közterületek, nyilvános helyek lezárására vonatkozó helyi rendelkezések betartását.

A bevásárlóközpontok rendjére vonatkozó felvetéssel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy magánterületeken az üzemeltetők feladata a szabályok betartatása, ugyanakkor hangsúlyozta, a rendőrség mindenkitől a korlátozások betartását kéri.

Gál Kristóf, az ORFK szóvivője elmondta: az operatív törzs legközelebb kedden tart tájékoztatót. Az ügyeleti központ az ünnepek alatt is dolgozik, a koronavirus.gov.hu oldalon mindvégig megismerhetők az aktuális adatok, tudnivalók.

A tisztifőorvos kivizsgáltatja, hogy megfelelő orvosi ellátást kaptak-e a fővárosi idősotthon lakói

Az országos tisztifőorvos kivizsgáltatja, hogy megfelelő orvosi ellátást kaptak-e a fővárosi Pesti úti idősotthon lakói - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szombati online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília ismertette: jogszabály szerint a kétszáznál több embert gondozó intézményekben teljes, nyolcórás főmunkaidőben dolgozó orvost kell biztosítani. A 100-200 embert gondozó otthonokban heti hat órában, az ennél kevesebb gondozottat ellátó intézményekben pedig négy órában kell orvosi ellátást nyújtani. Ez a minimum - közölte, megjegyezve, hogy a járvány ideje alatt fokozott ellátásra, odafigyelésre van szükség.

Az elmúlt napon további 56 gondozottnál állapították meg a betegséget, őket a Dél-pesti Centrumkórházba (Szent László kórház), a Korányi intézetbe és a Bajcsy-Zsilinszky kórházba vitték. Az idősek jó általános állapotban vannak, sokan "tünetszegények" vagy tünetmentesek, és senki nem szorul intenzív ellátásra vagy lélegeztetésre. Az otthonban maradottakat az intézményen belül elkülönítik - tájékoztatott.

Müller Cecília közölte azt is, hogy a honvédség bevonásával teljes fertőtlenítést rendelt el a Pesti úti idősotthonban.

Elmondta, hogy az otthonban az első igazolt eset egy dolgozó volt, de nem kizárt, hogy máshogy, másvalaki által jutott a vírus az intézmény falain belülre, akár már a zárlatot megelőző időszakban.

Emlékeztetett, hogy problémák voltak az orvosi ellátással, ez is hozzájárulhatott a tömeges megbetegedéshez. Hozzátette, ellenőrizni fogják, hogy a fenntartó fővárosi önkormányzat végrehajtja-e az azonnali rendelkezéseket.

Jelezte azt is, hogy az ellátó intézményekben, így a Pesti úti otthonban is meg kell újítani a különböző munkakörökhöz kapcsolódó tudást, ismeretet.

Kérdésre válaszolva Müller Cecília elmondta, a járvány üteme, terjedése az utóbbi napokban felgyorsult, és több megbetegedést regisztráltak volna akkor is, ha az idősotthoni fertőzötteket nem számítják az országos adatok közé. Arra kért továbbra is mindenkit, hogy tartsák be az előírt rendelkezéseket.

A húsvéti ünneppel kapcsolatban elmondta, próbálja meg mindenki elkerülni, hogy a helyzet és a bezártság okozta stresszt evéssel vezesse le. Javaslata szerint a nehezebb ételeket fogyasszuk inkább reggel, és ilyenkor se feledkezzünk meg az ünnepi rituálékról, szenteljünk ezeknek időt. A távolabb élő családtagokkal, barátokkal telefonon és egyéb online eszközön tartsuk továbbra is a kapcsolatot - hívta fel a figyelmet.

MTI