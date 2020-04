Annácska most törölhetne

2020. április 12. 00:46

Bálint György MSZP-s önkormányzati képviselő felszólította Donáth Anna momentumos EP-képviselőt április elsején közzétett posztja törlésére, melyben a következő rövid mondat volt olvasható: „Brüsszelből a pénz jött, Kínából a vírus.”

Időről időre megmutatkozik, hogy a magyar ellenzék kényszerűen létrejött szivárványkoalíciója mögött valójában számos ellentét burjánzik. Ennek belátásához nem kell mélyelemzéseket végeznünk, a helyzetet sokszor ők maguk teszik egyértelművé – ráadásul nagy nyilvánosság előtt. Még ha legfőbb céljukért, a jelenlegi kormány leváltásáért hajlandóak is egy zászló alá sántikálni, újra meg újra kiderül, hogy elveik és politikai stratégiáik merőben különböznek egymástól.

Így történt ez most is, amikor Donáth Anna egy a balliberális oldalon is igen megosztó bejegyzést posztolt, amiért sokan a rasszizmus vádjával illették.

Az EP-képviselőnő vélhetően egyszerre szeretett volna az Európai Uniónak kedveskedni, valamint negatív véleményt kifejezni a keleti nyitással és a Kínából rendelt védőfelszerelésekkel kapcsolatban. Mindezt az alábbi mondatba sikerült sűrítenie: „Brüsszelből a pénz jött, Kínából a vírus”.

Az üzenettel azonban épp többértelműsége miatt van gond – a terézvárosi MSZP Bálint György önkormányzati képviselő nyílt levelén keresztül szólította fel Donáthot, hogy az indulatok további korbácsolásának elkerülése érdekében törölje posztját, vagy annak átírásával egyértelműsítse a kínai néphez való hozzáállását. „Hiszen nem zörög a haraszt, ha nem rázzák” – írják.

Bálint György a Lisszaboni Szerződés 2. cikkének 5. pontjára hivatkozik:„ [A világ többi részéhez fűződő kapcsolataiban az Unió] hozzájárul a békéhez, a biztonsághoz, a Föld fenntartható fejlődéséhez, A NÉPEK KÖZÖTTI SZOLIDARITÁSHOZ ÉS KÖLCSÖNÖS TISZTELETHEZ, a szabad és tisztességes kereskedelemhez…”. Bálint György ezután kifejti, Donáth Annának liberális uniós képviselőként ezt az alapelvet kellene elsőként szem előtt tartania. Mint írja, „világunk jelenleg olyan krízishelyzetet él meg, melyben az állampolgáraink egészsége és biztonsága érdekében a széleskörű összefogásra és nem bűnbakkeltésre (sic!), illetve egymás kritizálására van szükség”.

Az önkormányzati képviselő később a saját nyílt levelét is tartalmazó poszt alá az alábbi megjegyzést írta: „Véleményem szerint nem a vírus eredetének vitatását kell prioritásba helyezni, hanem a leküzdéséhez szükséges megoldást. Ehhez a Kínára ragasztott címke semmilyen előrehaladáshoz nem vezet. Egy uniós képviselőnek pedig úgy vélem, az európai értékek hirdetését és a nemzetek közötti összefogást kellene népszerűsítenie.”

Egy biztos: a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet elmúltával érdemes lesz egyeztetni a balliberális pártok kommunikációját.

Posztja törlésére szólította fel az MSZP Donáth Annát

