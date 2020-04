Ne felejtsétek el, hogy a pápa imádkozik értetek!

Ferenc pápa húsvéthétfőn délben

Április 13-án a Szentatya a napi evangéliumi szakasz alapján a nők jelentőségről beszélt: ők voltak Jézus feltámadásának első hírvivői is, és most, a világjárvány idején is az első vonalban harcolnak, dolgoznak és gondoskodnak.

2020. április 13. 17:53