Tóta W. Árpád, az impotens fenevad

2020. április 14. 00:14

Tudjuk jól, hogy a kereszténygyalázás a liberálisok nemzetközi sportja. Elég, ha csak a Netflix botrányos, Jézust homoszexuálisként ábrázoló sorozatára gondolunk, amely állítólag „humoros”. Ebben a sportágban versenyez Tóta W. Árpád HVG-s újságíró is, de ő ebben a mezőnyben a pehelykönnyű súlycsoportba tartozik, tehát nem egy hétfejű és tízszarvú, hanem csak egy petyhüdt, ernyedt fenevadnak számít.

Gyalázatos Facebook-posztjának elolvasása után inkább szánnunk kéne ezt a nyilvánvalóan beteglelkű embert, aki húsvét másodnapján egy undorító, lapos, humortalan „mesét” írt Jézusról, a nyusziról és a mézről. Rosszízű bejegyzése, melynek egyetlen célja és értelme a provokáció, többek között arról tanúskodik, hogy a sok évig gyakorolt liberalizmus csekély értelműséghez és stílustalansághoz vezet.

Tóta W. Árpád lélektanát egészen könnyű megérteni, hisz fáj neki minden, ami normális, minden, aminek köze van a nemzeti identitáshoz és a kereszténységhez. Fáj neki minden, ami nem az individuumából fakad, és zsigerből gyűlöli azt a társadalmat, azt a közösséget, amely keresztényi toleranciából lehetővé teszi neki, hogy kigúnyolja és nevetségessé tegye annak központi értékeit.

Pedig Tóta W. Árpád helyében én hálás lennék a kereszténységnek és annak, hogy egy keresztény etika által vezérelt világban élek, mert a szociáldarwinizmus rögös életútján nem jósolnék szép jövőt a liberális újságírónak, a survival of the fittest (a legrátermettebbek életben maradása) alaptétele neki ugyanis nem igazán testhezálló feladat.

Azt is megnézném, hogy miként emberkedne az iszlám világban, hogy miként írna tanmesét Allahról, Mohamedről, nyuszikról és egyebekről, mondjuk Pakisztánban vagy Szaúd-Arábiában, ahol a blaszfémiát akár halállal is büntethetik. A bejegyzése alatt hiába fejezték ki nemtetszésüket még a saját hívei is, Tóta W. gúnyolódva védte tovább a tévképzeteit: „Maguk valamelyik nemzeti vályútól sereglettek ide? Nincs jobb dolguk tojásfestés helyett?”. Költői kérdés, mert pardon, ezek alapján úgy tűnik, hogy Tóta W. Árpádnak nincs jobb dolga húsvétkor, mint gúnyt űzni Krisztusból. Hiába, nekünk a fenevadakból is csak az impotensebb fajta jutott.

Pataki Tamás: Tóta W. Árpád, az impotens fenevad

magyarnemzet.hu