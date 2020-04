Operatív törzs: több mint 4600 rendőri intézkedés

A hosszú hétvégén 4692 esetben intézkedtek a rendőrök, és továbbra is a figyelmeztetések voltak többségben.

2020. április 14. 13:37

Járőröző rendőrök távozásra szólítanak fel fiatalokat Budapesten a Ludovika téren 2020. április 13-án. A koronavírus-járvány miatt március 28-án kihirdetett kijárási korlátozást a kormány április 9-én határozatlan időre meghosszabbította. MTI/Balogh Zoltán

Több mint 4600 rendőri intézkedés történt a kijárási korlátozások megszegése miatt a húsvéti hétvégén - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője a keddi online sajtótájékoztatón.

Lakatos Tibor elmondta: a hosszú hétvégén 4692 esetben intézkedtek a rendőrök, és továbbra is a figyelmeztetések voltak többségben. A hétvégére a polgármesterek külön szabályokat állapíthattak meg a kijárási korlátozással kapcsolatban, ezek betartását a rendőrség, a polgárőrség, az önkormányzati rendészeti szervek és más, rendészeti feladatot ellátó szervezetek ellenőrizték - tette hozzá.



Ezeket a korlátozásokat az emberek többsége nem szegte meg, néhány helyen azonban semmibe vették őket - mondta -, például a Balaton déli partján, ahol több tíz emberből álló csoportok alakultak ki, amelyek a figyelmeztetések után egyik településről a másikra utaztak. A rendőrség 69 embert jelentett fel emiatt Somogy megyében. Azt is tapasztalták, hogy nagyobb bevásárlóközpontok parkolóiban 5-10 tagú csoportokban beszélgettek azok, akik 65 évesnél idősebb hozzátartozójukat vitték el a 9 és 12 óra közötti idősávban bevásárolni.

Lakatos Tibor közölte azt is, a kijárási korlátozások bevezetése óta 10 061 figyelmeztetést alkalmaztak a szabályszegőkkel szemben.



Arra a kérdésre, hogy Magyarországon fordult-e elő, hogy - mint Svédországban - szándékosan leköhögték a rendőröket, Lakatos Tibor azt felelte, ilyen nem történt. Egyébként sem jellemző ez a fajta agresszivitás a rendőrökkel szemben - tette hozzá -, a járvány alatt, néhány esetet leszámítva, kifejezetten együttműködők az állampolgárok.



Az ezredes a kirívó szabályszegések között említette két budapesti, belvárosi szórakozóhely esetét. Az egyikben rendezvényt tartottak, ott a rendőrök a vendégeket és az üzemeltetőket is feljelentették. A másik szórakozóhelyen az üzlet előtt tojást, sonkát és sört árultak pult alól; ott is intézkedtek.

Járőröző rendőrök távozásra szólítanak fel egy férfit Budapesten a Ludovika téren 2020. április 13-án. A koronavírus-járvány miatt március 28-án kihirdetett kijárási korlátozást a kormány április 9-én határozatlan időre meghosszabbította. MTI/Balogh Zoltán



Lakatos Tibor közölte: eddig 14 355 hatósági házi karantént rendeltek el, 197 681 esetben ellenőrizték ezeket, és 993 esetben tapasztaltak szabálytalanságot. Emiatt figyelmeztetéssel éltek, helyszíni bírságot szabtak ki vagy szabálysértési feljelentést tettek. Az ezredes szerint egyre gyakrabban találkoznak a hatósági házi karantén szabályainak megsértésével, így várhatóan szigorítaniuk kell és a figyelmeztetés helyett például helyszíni bírságot kell kiszabniuk a szabályokat többször megszegőkkel szemben.



Kérdésre válaszolva elmondta: a húsvéti hétvégén nem jeleztek hiányos készleteket sem a kórházak főigazgatói, sem a kórházparancsnokok. Hozzátette: az országba érkező védőeszközöket elsősorban az egészségügyi ellátórendszerben osztják szét, a háziorvosi, a sürgősségi fogorvosi rendelőkben, valamint a rendvédelmi dolgozók és az egyéb, védekezésbe bevontak kapnak belőle.



Azzal kapcsolatban, hogy több európai államban felmerült a korlátozások enyhítése, Lakatos Tibor jelezte: nehéz összehasonlítani a járvány különböző stádiumában lévő országokat. Ezért született az a döntés, hogy az operatív törzs jelentése alapján a kormány hetente értélkeli a korlátozó intézkedések hatásait, és szükség esetén dönt szigorításokról vagy enyhítésekről - tette hozzá.

MTI