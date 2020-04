Európa élmezőnyében van az Orbán-kormány

Európai szinten is előkelő helyre sorolta egy elemző a magyar kormány támogatottságát a járványhelyzetben. A zömében európai és konzervatív vezetőket felvonultató népszerűségi listát Berlin vezeti, Angela Merkelék mögött az Orbán-kormány az ötödik helyet csípte el.

2020. április 15. 10:27

Bár sok kritikát kap a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény Brüsszelből, a friss statisztikák szerint az Orbán-kormány uniós szinten is a legnépszerűbb országvezetések között van. A napokban az uniós berkekben is sokat idézett, németországi székhelyű Europe Elects elemzője állított össze toplistát a népszerűségi csúcsokat döntögető hatalmakról, a rangsorban a Fidesz-KDNP alkotta magyar vezetés az ötödik helyet szerezte meg. A kutató az Orbán-kormány már közegészségügyi válságidőben tett intézkedéseinek a támogatottságát 74 százalékra becsülte. A zömében európai országokat felvonultató listát nemzeti statisztikák alapján állították össze, ehhez többek között az Ipsos és a Unique Research is szolgáltatott információkat.

Az első helyet az új erőre kapó Angela Merkel kancellár és Németország szerezte meg – a pár hónapja még recsegő-ropogó berlini vezetés február óta tizenegy százalékpontot javított a mérlegén, és jelenleg 79 százalékos támogatottságnak örvendhet. Dániában – ahol máris lazítanak a járványügyi szigoron – ugyancsak 79 százalékra mérik a Mette Frederiksen vezette baloldali hatalom népszerűségét. Tőlük alig lemaradva Sebastian Kurz osztrák kancellár a választók hetvenhét százaléka szerint végzi jól a munkáját járványügyben. A magyar kormányt még Mark Rutte, a járványt népességarányosan igencsak megszenvedő Hollandia miniszterelnöke előzi meg – a liberális, sokszínű hágai kormány intézkedései 75 százalékos támogatottságot tudhatnak magukénak.

Hazánk kormányfője nem sokkal Angel Merkel mögött foglal helyet a listán Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Orbán Viktor és kormánya az ötödik helyen szerepel a már említett 74 százalékos eredménnyel, utánuk az európai válsággóc, Olaszország következik. A Europe Elects gyűjteménye szerint az olaszok közel 71 százaléka elégedett Róma helytállásával. A kórházból frissen távozott, koronavírussal megbetegedett Boris Johnsonnak is jó hír: a britek magas, mintegy hatvanegy százaléka támogatja a londoni konzervatívok járványellenes harcát. Az elemző egyébként Törökországot is felvette a listára, itt 56 százalékra mérte a vezetés népszerűségét a krízishelyzetben. Szembetűnő, hogy a rangsorban javarészt konzervatív vezetésű államok szerepelnek.

Arról a Magyar Nemzet korábban már beszámolt, hogy a legtöbb tagállamban a polgárok teljes mellszélességgel a rendkívüli intézkedések mellett vannak, még az általában a kutatásokban gyengén szereplő vezetők esetében is. Ilyen Emmanuel Macron francia elnök is, aki tizedik helyen, mintegy negyvenszázalékos támogatottsággal szintén felkerült a Europe Elects szemléjére.

Magyarországon az egészségügyi válság kirobbanása után legelőször egyébként a Publicus Intézet mérte a pártok népszerűségét, szerintük a Fidesz-KDNP március legvégén a biztos szavazók körében erős, ötvenkét százalékos népszerűségnek örvendett.

Judi Tamara (Brüsszel)

