Tisztifőorvos: elindult az idősotthonok ellenőrzése

Elindult országszerte az idősotthonok ellenőrzése, a Pesti úti intézményben még tart a vizsgálat - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján.

2020. április 15. 13:37

Müller Cecília elmondta: az idősek védelmében az ország 1035 gondozó intézményében elrendelt járványügyi ellenőrzés folyamatos lesz, a vizsgálatok első adatai a héten érkeznek meg. Először a nagyobb, többszáz fős intézményeket ellenőrzik, ahol nagyobb a fertőzés továbbadásának lehetősége.

Mint mondta, az ellenőrzésnek ki kell terjednie arra, hogy az intézményekben végrehajtották-e az elrendelt intézkedéseket, biztosított-e az orvosi ellátás, megtörténtek-e az oktatások, adottak-e a személyi, tárgyi feltételek, betartják-e az előírt eljárásrendet. Hozzátette: felmérik az egyéni védőeszközzel ellátottságot, az ápolás teljes folyamatát.

Kiemelte: ha hiányosságot tárnak fel, intézkednek, és azt kérte az intézményektől, működjenek együtt, hogy feltárhassák az esetleges problémákat.

Kiemelten figyelnek azokra a helyekre, ahol "probléma van", ott a járványügyi szakértők jelen vannak, a Pesti úti idősotthon is kiemelt figyelmet kap - hangsúlyozta Müller Cecília. Jelezte: több vidéki és fővárosi idősotthonban is "felütötte a fejét" a koronavírus.

Beszámolt arról is, hogy országszerte hetek óta, több ütemben zajlik a kórházak felkészítése. A kórházak ágykapacitását azért kell tovább bővíteni, mert fel kell készülni a tömeges megbetegedésekre - ismertette.

Hozzátette: továbbra is a járványgörbe ellaposítása a cél, de fel kell készülni a tömeges megbetegedésekre, ekkorra pedig rendelkezésre kell állnia a szükséges ágyszámnak, egészségügyi személyzetnek, lélegeztetőgépnek. Kiemelte: ezek az intézkedések biztosítják, hogy akinek szüksége lesz egészségügyi ellátásra, ne maradjon ellátatlanul, és ne forduljon elő az, ami Európa egyes országaiban, hogy a betegek a folyosón fekszenek, mert nincs elég ellátóhely, személyzet és gép.

Müller Cecília megértést kért a kórházaktól és azoktól, akiknek a hozzátartozóit most hazaküldik. Hozzátette, a házi szociális ápolás, az otthoni szakápolási rendszer segítséget jelenthet ebben a helyzetben.

Elmondta, április 19-ére a 60 százalékos ágyfelszabadításból 50 százaléknak rendelkezésre kell állnia. Az egy megyében lévő kórházak a helyi sajátosságokat figyelembe véve dönthetnek arról, a szükséges ágyszámot milyen módon osztják meg egymás között.

A tisztifőorvos kiemelte: a kórházból nem minden beteget küldenek haza, erről a kezelőorvos, illetve szakmai konzílium dönt orvosi protokoll alapján. A hazabocsátás orvosszakmai döntés kell, hogy legyen - hangsúlyozta. Hozzátette, hogy senki nem kerülhet úgy haza, hogy az egészségkárosodást okozzon neki.

Müller Cecília kérdésre válaszolva elmondta, arra számítanak, hogy a járvány tetőzése után olyan ütemben fog csökkenni a megbetegedések száma, ahogyan emelkedett. Szólt arról is, hogy minden korosztályból vannak már gyógyultak és lélegeztetőgépről is kerülnek le betegek. A betegszám és a halálozás közötti kapcsolatra vonatkozó kérdésre azt mondta, Magyarország nem lépi túl az uniós átlagot, az alsó harmadában található a halálozások számát tekintve.

Elmondta azt is, jelenleg csak azokat viszik kórházba, akiknek olyan súlyos tüneteik vannak, hogy nem tudnak otthon maradni. Elmondása szerint nincs korlátozás abban, milyen tárgyat vihetnek be a kórházba, de célszerű evőeszközt, személyes használati tárgyakat és informatikai eszközöket bevinni. Szólt arról is, hogy ha valaki rosszul van, de nem szorul lélegeztetésre, akkor is kezelik, ennek protokollja meghatározott.

Egy kérdésre válaszolva megerősítette, hogy távoktatás keretében oktatják az orvosokat az intenzív ápolásra szoruló betegekkel kapcsolatban.

A társasházak lakóitól, kezelőitől a fokozott takarítást, tisztítást javasolta, a naponta sokszor megfogott felületek - mint a korlát, lift, nyomógomb, bejárati kilincs, postaláda - fertőtlenítését emelte ki, valamint a padlóét, hipós vízzel.

A házi- vagy cérnakesztyűk használatával kapcsolatban azt mondta, ezek a nagyobb szennyeződéstől védenek, és az egészségügyben használt gumikesztyűk is csak addig védenek, amíg sértetlenek. Mint mondta, semmilyen kesztyű nem helyettesíti a gyakori alapos, szappanos kézmosást.

Egy kérdésre válaszolva Müller Cecília elmondta: a rendelkezések egyértelműek, akinek életmentő műtétre, sürgős beavatkozásra van szüksége, amelynek elmaradása károsan befolyásolná egészségi állapotát, a beavatkozást el kell végezni. Ha mégsem végzik el, akkor a beteg az intézmény vezetőjéhez, a betegjogi képviselőhöz, végső soron a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz fordulhat.

Arra, hogy a gyógyszerrel, diétával kézben tartott cukorbetegek is veszélyeztetettek-e, azt mondta, aki betartja a diétáját, és még nincs szövődménye a betegségének, az valószínűleg nem tartozik a magas kockázatúak csoportjába.

A tisztifőorvos cáfolta azt a hírt, hogy leállt volna a véradás és vérhiány várható, egyúttal megköszönte a véradóknak, hogy ebben a nehéz helyzetben sem felejtenek el vért adni.

Az elmúlt 24 órában 1579-re nőtt a fertőzöttek száma, az elhunytak száma 134-re emelkedett, és 192-en gyógyultan távozhattak a kórházakból. Eddig több mint 37 ezer laborvizsgálatot végeztek el.

Csütörtökön tizenegy, korábban a kórházban rendbontó iráninak kell elhagyni az országot - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a szerdai online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert elmondta, csütörtökön 11 iráni hagyja el Magyarország területét: 8 ember önként, 3 a hatóságok kíséretében. További 3 iráni később, április 23-án hagyja el az országot.

Emlékeztetett: ők voltak azok, akik márciusban a Dél-Pesti Centrum Kórházban kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartást tanúsítottak, és a járványügyi elzárással kapcsolatos szabályszegéseket is elkövettek.

Kiss Róbert arról is beszámolt, hogy kedden a budapesti Liszt Ferenc-repülőtéren a rendőrök egy magyar állampolgárral szemben intézkedtek, aki - bár hatósági házi karanténban kellett volna lennie - megkísérelte légi járattal elhagyni Budapestet. Kilépését megtagadták, ismét elrendelték hatósági házi karanténját - ismertette.

Beszámolt arról is, hogy újabb egyéni védőfelszerelések érkeztek Magyarországra, kedden két szállítmánnyal összesen 10 millió sebészi maszk, 900 liter fertőtlenítő folyadék, valamint 24 600 izolációs köpeny. Ezek szállítmányozását, raktározását, őrzését és készletezését már elvégezték.

Ismertette: 13 360 hatósági házi karantént rendeltek el, az érintetteket 206 458 alkalommal ellenőrizték.

A kijárási korlátozások szabályszegőiről elmondta: kedden 385 intézkedésre volt szükség Budapesten, ebből 231 esetben alkalmaztak figyelmeztetést, 75 emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot, 79 ember ellen pedig szabálysértési feljelentést tettek.

A határforgalomról elmondta: a teherforgalomban belépőoldalon Tompa, Röszke, Ártánd, Rajka átkelőknél lehet kisebb fennakadásokra számítani, a belépő személyforgalomban pedig Parassapusztánál.

A járvánnyal összefüggésben 219 büntetőeljárás indult, közülük 57 rémhírterjesztés, 26 közveszéllyel fenyegetés, 60 csalás, 12 járványügyi szabályszegés miatt. 46 gyanúsítottat hallgattak ki.

Kérdésre válaszolva az alezredes elmondta: naponta értékelik a korlátozásokkal kapcsolatos rendőri intézkedéseket és tapasztalataik azt mutatják, hogy megfelelő rendőri létszámmal végzik ezt a munkát. Megjegyezte: munkájukat más rendvédelmi szervek, így a honvédség, az egyes rendészeti feladatokat ellátók, a közbiztonságért és közlekedésbiztonságért felelős szervezetek, egyesületek, közösségek is segítik. Ha kedvezőtlen tendenciát tapasztalnának, "dinamikusan" tudnak reagálni.

Arra a kérdésre, hogy szabályszegők között a fiatalok vagy az idősebbek vannak-e többségben, azt mondta: szükségtelen korosztályt meghatározni, mert a korlátozások mindenkire vonatkoznak. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a súlyosabb, vagy ismétlődő szabályszegők inkább a fiatalok közül kerültek ki, a húsvéti hosszú hétvégén azonban kedvező tapasztalataik voltak a fiatalok által kedvelt helyszíneken tartott ellenőrzéseken, így Budapesten a Bikás parknál, a Hármashatárhegyen és a Városligetnél. Valamennyiünk érdekében, korosztálytól függetlenül mindenki tartsa be a szabályokat - kérte az alezredes.

Arra a kérdésre, hogy mérséklődött-e a felvásárlási lázzal egybekötött pánikhangulat, Kiss Róbert azt mondta: tapasztalataik szerint igen. Ismertette: rendészeti lépésekkel is igyekeztek ezt elősegíteni. Példaként említette, hogy a humanitárius korridorok kijelölésével a nemzetközi és hazai szállítmányozást segítették. Ide sorolta azt is, hogy több olyan határátkelőt is megnyitottak a teherforgalomnak, amely korábban csak a személyforgalom számára volt elérhető. Rendészeti oldalról megtették azokat a szükséges intézkedéseket, amelyek a lakosság ellátását szolgálják - mondta.

Arra a kérdésre, hogy jogszerűen járnak-e el azok az önkormányzatok, amelyek szűkítik az idősek vásárlási idősávját, azt mondta: a kijárási korlátozásokról szóló kormányrendelet két felhatalmazást adott az önkormányzatoknak, az egyik csak a húsvéti időszakra vonatkozott, amikor az ünnepek idejére hozhattak helyi szinten szigorúbb korlátozásokat, míg a másiknak nincs időbeli hatálya, a fővárosi kerületi és a települési önkormányzatok polgármesterei jogszerűen határozhatják meg, hogy a piacokra a 65 év felettiek milyen ütemben és milyen idősávban mehetnek vásárolni.

