2020. április 16. 09:43

Ma vagy holnap Brüsszelben össze fognak ülni a hülye nénik és a hülye bácsik, hogy eldöntsék, hogyan leszünk majd megint megbüntetve. Azért kell bennünket most megint megbüntetni, mert a diktátorbán megszüntette Magyarországon a parlamentet.

Onnan lehet tudni, hogy diktátorbán megszüntette a parlamentet, hogy a brüsszeli hülye nénik és bácsik jópajtásai, a budapesti hülye nénik és bácsik (v.ö.: ellenzéki parlamenti képviselők) hétről hétre elmondják odabent az Országgyűlésben, hogy a diktátorbán megszüntette a parlamentet. Egyre gyakrabban mondják el és egyre hangosabban, hogy a brüsszeli hülyék is meghallják végre, és elkezdjenek tiltakozni, amiért be van zárva a parlament Budapesten a diktátorbán miatt.

Ez persze úgy hangzik, mintha nem lenne semmi értelme, pedig van. A gittrágásnak is van értelme, csak aztán azt az ember kinövi. Sajnos a brüsszeli és a budapesti hülyék nem nőtték ki, van nekik ez a gittük, ez a diktátorbán meg emberi jogok feliratú gitt, azt rágják, s ha éppen kis időre nem rágják, akkor annak a gittnek a segítségével tesznek be átláthatatlan, fekete ablakot az Európa feliratú üres keretbe, hogy semmiképpen se világítson be a józan ész, az emberi érzelem és a jókedv. Aztán kikaparják a gittet és rágják tovább. A regényt pedig, amiből a gittrágást vették, már vagy elfelejtették, vagy elítélik, mert olyan „abúzusos”.

Szóval a sok együgyű most éppen a bezárt parlamentet siratja a nyitott Országgyűlésben, és büntetést követel. Korábban a CEU elüldözése miatt is büntetést követeltek, a leghangosabban a CEU budapesti campusán.

És lenne még itt egy csomó dolog, amiért meg kellene minket büntetni, leginkább persze a diktátorbánt és a híveit. Pontokba szedtem:

1.: Védekezünk a vírus ellen – de nem úgy, ahogy kellene, például a haladó Svédországban, ahol hibátlan a demokrácia, már közölték az öregekkel, hogy aki 80 év feletti vagy 60 év feletti, de van más súlyos betegsége, azt nem fogják ellátni. A diktátorbán még erre is képtelen…

2.: Mindenféle lélegeztetőgépeket, maszkokat, védőruhákat kapunk Kínából, pedig a budapesti együgyűek már a járvány elején világosan megmondták, hogy nincs és nem is lesz elegendő lélegeztetőgép, maszk és védőruha. Erre a diktátorbán behozza a cuccot, és ezzel is direkt lehetetlen helyzetbe hozza az ellenzéket, ami nyilvánvaló diktátorkodás.

3.: Diktátorbán mindössze úgy tízezermilliárd forintos mentőcsomagot dobott eddig a gazdaságnak, ami az egyik budapesti főhülye szerint „halottnak a csók”. És tényleg! Hiszen diktátorbán akár százezercsilliárd forintos mentőcsomagot is összeállíthatott volna, vagy legalább egy akkorát, mint a budapesti főhülye 2008-ban, a válság alatt, amikor miniszterelnök volt. Vagyis nulla forintosat. Az a demokratikus.

4.: Egy nemzetközi felmérés szerint Magyarország a világ 14. legbiztonságosabb országa jelenleg, már ami a járványellenes intézkedéseket és azok hatékonyságát illeti. Rajtunk kívül Európából csak a németek bírtak felkerülni a lista élére. Mi ez, ha nem diktatúra?

5.: Az IMF (hűha!) szerint Máltán kívül nálunk lesz a legkisebb a járvány okozta gazdasági válság, nálunk fog legkevésbé csökkenni például a GDP. Ez is a diktatúra irányába mutat.

Egy szó, mint száz: elő a gittel, együgyűek! Rengeteg dolgotok van még!

Bayer Zsolt

magyarnemzet.hu