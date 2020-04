Szeptemberre halasztották a Zsigmond Vilmos Filmfesztivált

Az eredetileg tervezett májusi időpont helyett szeptemberben rendezik meg a tervek szerint a kilencven éve született, Oscar-díjas Zsigmond Vilmos emlékét őrző, az operatőri munkát fókuszba helyező szegedi nemzetközi filmfesztivált - tájékoztatta a szervező Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. az MTI-t.

2020. április 17. 20:53

A filmes seregszemle szeptember 8-án, a szegedi Belvárosi Mozi megnyitásának századik évfordulóján kezdődik, a díjkiosztó gálát pedig szeptember 12-én tartják.



A fesztivált évről-évre azzal a szándékkal rendezik meg, hogy a filmkészítés egyik legfontosabb társalkotójára, az operatőrre, munkája jelentőségére irányítsa a figyelmet, s egyúttal lehetőséget teremtsen fiatal filmesek bemutatkozására.



Az immár negyedik alakalommal megszervezett fesztiválra rekordszámú alkotást, 538 filmet neveztek. Az előzsűri 67 nagyjátékfilm, 430 kisjátékfilm és 41 kísérleti film közül válogatva alakította ki a versenyprogramot.



A tavaly bemutatott magyar játékfilmek szinte teljes skáláját nevezték a fesztiválra, közülük az Oscar tízes listájáig jutott Akik maradtak (Tóth Barnabás filmje, operatőre Marosi Gábor) és az Erdélyben játszódó krimi, a Valan - Az angyalok völgye (rendező Bagota Béla, operatőr Garas Dániel) jutott a versenyfilmek közé. A versenyző külföldi filmek között lesz európai premier s olyan alkotás is, mely a közelmúltban futott a hazai mozikban. A közönség 19 kisjátékfilmet, valamint öt kísérleti filmet is láthat majd a versenyprogramban.



A fesztiválon a fődíj és a kategóriagyőzteseknek járó elismerések mellett hagyományosan egy életműdíjat is átadnak. Ezt eddig Ragályi Elemérnek, Kende Jánosnak ítélte a szakmai zsűri, idén Máthé Tibor kapja Popovits Lőrinc szobrászművész kisplasztikáját.

MTI