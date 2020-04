Olaszországon múlhat, fennmarad-e az EU

Európa már elvesztette Nagy-Britanniát, ezért Olaszországnak fel kell ismernie, milyen erős alkupozícióban van. Az EU Olaszország nélkül már nem létezne – jelentette ki Giorgia Meloni, a Fratelli d'Italia (FdI) párt elnöke egy televíziós interjúban. Meloni és a Lega párt vezetője, Matteo Salvini úgy vélik, Németország cserben hagyta Olaszországot az eurókötvények blokkolásával. Eközben Emmanuel Macron egy interjúban „az igazság pillanatának” nevezte a gazdasági válság kezelését az EU szempontjából, és élesen kritizálta Németországot.

2020. április 19. 11:27

Giorgia Meloni az olasz Sky Tg24 hírcsatornának nyilatkozva kijelentette: Olaszország nincsen tisztában azzal, milyen erős alkupozícióban van. „Most mi dönthetünk arról, hogy létezzen-e Európa. Nagy-Britanniát már elvesztette az EU, Olaszország nélkül Európa nem létezik többé. Csak egy nagy Németország lenne, amely agyonnyomná Franciaországot is” – fogalmazott az FdI vezetője a csütörtök esti interjúban.

Olaszország, amely a koronavírus-járvány egyik legnagyobb vesztese lehet Európában, két tűz közé került. Giuseppe Conte miniszterelnök – Pedro Sánchez spanyol miniszterelnökkel és Emmanuel Macron francia államfővel együtt – az úgynevezett eurókötvények bevezetését szorgalmazta az uniós vezetők április eleji virtuális találkozóján. Ennek lényege, hogy közös uniós pénzügyi alapot hoznának létre a legnagyobb recesszióval fenyegetett dél-európai államok és Franciaország gazdaságának megsegítésére. Az eurókötvények ötlete azonban elbukott az „északi államok”, elsősorban Hollandia, Németország és Ausztria ellenállásán, amelyek a saját gazdaságuk megmentését tartják a legfontosabb feladatnak. Megfigyelők szerint ez az EU fiaskójának tekinthető, amiért Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csütörtöki televíziós beszédében bocsánatot kért Olaszországtól, amiért „magára hagytuk az országot a válság első heteiben”.

Von der Leyen egy másik mentőövet, az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) pénzügyi alapját ajánlotta fel Olaszországnak, amelynek 37 milliárd eurós keretösszegéből Spanyolország és Franciaország is részesülhet, hitelek formájában. A két legnagyobb olasz ellenzéki erő, a Salvini vezette Liga és a Meloni vezette FdI határozottan elutasítja az ESM-hiteleket, de hasonló állásponton van a Giuseppe Contét támogató Öt Csillag Mozgalom (M5S) is. Conte pártja, a balközép Demokrata Párt viszont támogatja az ESM-hitelek lehívását. Elemzők szerint a járványhelyzetnél is súlyosabb olaszországi gazdasági válságban az EU-tól szerzett forrásokon múlhat Conte kormányfői széke.

Giorgia Meloni a Sky Tg24-nek kifejtette: „Ha Európa kölcsönt akar adni, és utána megfizettetni velünk a kamatokat, akkor ez nem tűnik előnyösnek számunkra”. Hangsúlyozta, hogy Giuseppe Conte nem írhat alá semmilyen EU-megállapodást anélkül, hogy ezt a római parlamenttel egyeztetné. „Conte legyen következetes és mondjon egyszer és mindenkorra nemet a ESM-re! És ha egyszer leteszi a garast e mellett, (a jobboldal) támogatni fogja őt” – erősítette meg az FdI Meloni véleményét a Twitteren.Emmanuel Macron a Financial Times-nak adott interjújában „az igazság pillanatának” nevezte a gazdasági válság kezelését az EU szempontjából. Macron kiemelte a gazdag európai államok felelősségvállalásának fontosságát, ugyanakkor élesen kritizálta Németországot. „Akkor fontos nekik Európa, amikor más országok megveszik az exportált termékeiket. Kiállnak Európa mellett, ha arról van szó, hogy le kell gyártani az autóalkatrészeket, amelyeket otthon már nem gyártanak. De amikor osztozni kellene a felelősségen, már nem fontos nekik Európa” – fogalmazott a francia államfő. Macron hozzátette: „Azért van szükség a pénzügyi tranzakciókra és a szolidaritásra, hogy Európa életben maradjon”.

