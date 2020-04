Új szabályok a Nyugatra tartó vendégmunkások belépésére

2020. április 21. 13:37

A Nyugat-Európába tartó ukrán, román és szerb vendégmunkások csak meghatározott, négyórás időtartamban tudnak belépni Magyarország területére. Feltétel az is, hogy nem mutatják a koronavírus-fertőzés jeleit, igazolják, hogy megfelelnek a schengeni beutazási feltételeknek és igazolásuk van arról, hogy a célországba bejutásuk biztosított - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a keddi online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert - képünkön! - közölte: Röszkénél, Nagylaknál és Záhonyban naponta négy órát biztosítanak a vendégmunkások belépésére, a belépésnél sárga figyelmeztető jelzést helyeznek el a járművön, amellyel csak a kijelölt tranzitútvonalon szabad közlekedni. A vendégmunkások kilépésére is idősávot határoztak meg.



A Magyarország területére belépő vendégmunkások számára írásos tájékoztatót adnak át a megszabott idősávokról, de szóban is felhívják a figyelmüket a szabályokra. Az új határforgalmi ellenőrzési rendszer azt célozza, hogy a Nyugat-Európába tartó vendégmunkások a lehető legrövidebb idő alatt hagyják el az országot - tette hozzá.



Az alezredes a kijárási korlátozásról szólva elmondta, itthon az emberek a legtöbbször azzal szegik meg a szabályokat, hogy nem a megfelelő indokkal hagyják el a lakóhelyüket, és gyakran nem tartják be a meghatározott távolságot egymás között. Kisebb számban fordul elő, hogy az üzletekbe nem a számukra kijelölt idősávban mennek vásárolni, illetve vendéglátóhelyen nem a megengedett célból tartózkodnak.



Ismertette: Rajkánál és Hegyeshalomnál vannak jelenleg kisebb fennakadások a belépő teherforgalomban.



A kijárási korlátozás március 28-i bevezetése óta 27 497 rendőri intézkedésre volt szükség, ebből 14 946 figyelmeztetés, 6568 helyszíni bírság és 5983 szabálysértési feljelentés volt.



A járvánnyal összefüggésben 255 büntetőeljárás indult, amelyből 65 rémhírterjesztés, 26 közveszéllyel fenyegetés, 13 járványügyi szabályszegés és 73 csalás miatt, ezekkel kapcsolatban 49 gyanúsítottat hallgattak ki.



Újságírói kérdésre válaszolva Kiss Róbert elmondta: hatósági házi karanténban lehet otthonról dolgozni, a hatályos szabályozás a munkához való jogot nem érinti, mindössze annyit rögzít, hogy a kormányhivatalok nyilvántartásba veszik az ilyen karanténban levőket, majd a rendőrség ellenőrzi, hogy az érintettek betartják-e a szabályokat.



Megjegyezte: tovább csökkent, 11 172-re a hatósági házi karanténban lévők száma, hétfőn 615 emberrel szemben rendelték el ezt a korlátozó intézkedést. Az ilyen karanténban lévőket már több mint 260 ezer alkalommal ellenőrizték - tette hozzá.



