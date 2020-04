Új szövetségesre talált az ellenzék?

Az ellenzékiek szövetségesüknek tekintik a vírust, és annak örülnének, ha minél rosszabb lenne a helyzet, mert úgy vélik, nekik az a jó – véli Völner Pál. Az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára szerint az is felháborító, hogy a határon túli magyaroknak küldött maszkok miatt kritizálják a kormányt a baloldali politikusok.

2020. április 22. 09:36

– Nem rugaszkodok el nagyon a valóságtól, ha az ámokfutás szót használom az ellenzék viselkedésére – nyilatkozta lapunknak Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára az ellenzéki politikusok Országgyűlésben tanúsított magatartásáról.

A politikus szerint Szijjártó Péter hétfőn korrektül tájékoztatta a képviselőket arról, mennyi védőfelszerelés érkezett az országba, és hogy a több mint 70 millió maszkból az erdélyi magyarságnak is juttattak. – A párbeszédes Szabó Tímea ezt számon akarta kérni, de a kormánypárti képviselők vastapsa miatt nem tudta befejezni ezt a méltatlan felszólalását – emlékeztetett Völner Pál, kitérve Gyurcsány Ferencre is, aki pedig azt kérdőjelezte meg, miért tett szabaddá a kormány több mint 30 ezer kórházi ágyat. Dömötör Csaba államtitkár válaszát felidézve Völner Pál is felhívta rá a figyelmet, hogy Gyurcsány Ferencék tizenhatezer kórházi ágyat szüntettek meg és hatezer egészségügyi dolgozót bocsátottak el. – Biztos vagyok benne, ha nem lenne elegendő kórházi ágy, akkor meg azzal támadnának bennünket, hogy nem voltunk elég előrelátóak, hogy időben felszabadítsuk a férőhelyeket – állítja a kormánypárti politikus, aki szerint az ellenzék az egész járvány alatt csak a politikai támadással van elfoglalva, pedig most nem ennek van itt az ideje. – Még a védekezéshez szükséges koronavírus-törvényt sem szavazták meg – emlékeztetett az államtitkár.

Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy ellenzék még a védekezéshez szükséges koronavírus-törvényt sem szavazta meg Fotó: Havran Zoltán

– Olyan nonszensz ötletekkel állnak elő, hogy százszázalékos béremelést kell megvalósítani bizonyos ágazatokban. Arról viszont már nem beszélnek, hogy honnan vonjuk el az ehhez szükséges forrásokat? Ne feledkezzünk el róla, hogy egyes ágazatok, mint például a turizmus, teljesen leálltak, tehát arra is választ kellene akkor adniuk, hogy kik fizessék be az adót, ami mindehhez forrásul szolgálhatna – hívta föl rá a figyelmet Völner Pál. A politikus lapunknak úgy fogalmazott: – Nem őrlünk egy malomban az ellenzékkel. Ők arra játszanak, hogy minél rosszabb legyen a helyzet, mert így annál jobb nekik. Politikai hisztériának lehet csak nevezni, ahogy az ellenzék támadja a megalapozott kormányzati intézkedéseket – húzta alá az államtitkár és hozzátette: – Az ellenzék szövetségesének tekinti a vírust a kormány elleni küzdelemben.

Völner Pál arról is beszélt, pozitív élmény volt, hogy Szabó Tímea kirohanását az LMP nevében felszólaló Keresztes László Lóránt is elítélte, továbbá elismerte annak helyességét, hogy a kormány a határon túli magyaroknak is juttat segítséget. Az államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy míg a régi Jobbik karakteréhez az illett volna, hogy ebben a kérdésben a kormánypárt oldalára álljon, addig most nem ezt tapasztalta. – Ez is mutatja, hogy a Jobbik teljesen belesimult a liberális, baloldali ellenzékbe, amelyet Gyurcsány Ferenc karmesterként vezényel – fogalmazott Völner Pál.

Az államtitkár a kormány védelmi intézkedéseit külföldről érő kritikákra is kitért. – A veszélyhelyzet miatt a kormánynak átengedett jogkörök kapcsán először azt állították, hogy felfüggesztettük a parlamentet, majd, hogy elvontuk az országgyűlés jogköreit. A politikus szerint üdítő kivétel volt, hogy Věra Jourová, az Európai Bizottság alelnöke nemrég arról beszélt, nem talált olyan magyar kormányrendeletet, ami a jogállamiság elvét sértené.

