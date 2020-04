877-en vannak kórházban, ebből 61-en lélegeztetőgépen

Bíztató magyar kutatások folynak a koronavírus vérplazmából kinyert ellenanyagának felhasználásával kapcsolatban, egy betegnél már is elkezdték a használatát - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília elmondta: a világon az elsők között a Szent László kórházban magyar kutatóknak, orvosoknak sikerült vérplazmából előállítani a koronavírus ellenanyagát és egy súlyos állapotú betegnek csütörtökön elkezdték adagolni. Az ellenanyagot korábban megbetegedett, de már felgyógyult emberek vérplazmájából lehet kivonni, ezért kérik a fertőzésen átesett, már gyógyult emberek jelentkezését a 30/6029250 telefonszámon, illetve a verplazma@dpckorhaz.hu oldalon.



A szakember elmondta, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársai a vírus környezetben való elterjedtségét is vizsgálják, a főváros szennyvizében egyelőre nem találtak koronavírust.



A járvány aktuális adatait ismertetve Müller Cecília elmondta: már 877-en vannak kórházban, ebből 61-en lélegeztetőgépen.

Ingázók használhatják a határátkelőt

Péntek hajnal óta működik a régi hegyeshalmi határátkelő, a ki- és beléptetés folyamatos - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője az online sajtótájékoztatón.

Lakatos Tibor elmondta: a határátkelőt a határ közelében élők, illetve az Ausztria és Magyarország között ingázók használhatják.



Hozzátette: a határátkelő újranyitása a mezőgazdaságban dolgozóknak is nagy segítség, hiszen a gazdák vontatóikkal, mezőgazdasági járműveikkel nem tudták használni az autópálya-átkelőhelyet.



Lakatos Tibor szólt arról is: folyamatosan ellátják a kórházakat védőfelszerelésekkel, pénteken több helyre is érkezik szállítmány. Budapesten a Bajcsy-Zsilinszky Kórházba, a Dél-pesti Centrumkórházba, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetbe és a Szent János-kórházba, vidéken Veszprémbe, Székesfehérvárra, Tatabányára, Ajkra és Szekszárdra indul el jelentős mennyiségű szállítmány védőeszközökkel és felszerelésekkel.



Az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője arra kérte a lakosságot, a hétvégén is tartsák be a korlátozó szabályokat, ne veszélyeztessék saját egészségüket, illetve másokét.

