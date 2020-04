A 13. havi nyugdíj növeli az idősek anyagi biztonságát

A 13. havi nyugdíj visszavezetése növeli az idősek anyagi biztonságát - jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.

2020. április 24. 14:02

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatójánhangsúlyozta: a koronavírus-járvány idején fokozott figyelmet kell fordítani az idősekre, ezért számukra nagyobb biztonságot, védelmet kell biztosítani, és a kormány ezért eltökélte a 13. havi nyugdíj visszavezetését.

A 2021-ben februárjában egynegyed havival, 2022-ben fél havival, 2023-ban háromnegyed havival, végül 2024-ben négy heti nyugdíjjal több fog érkezni az idősekhez - ismertette.



Közölte: jövőre 70 milliárddal, 2024-ben pedig 280 milliárd forinttal fognak többet fordítani nyugdíjkiadásokra.



Emlékeztetett arra is, hogy 2008-ban az akkori kormány elvette a 13. havi nyugdíjat az idősektől, amivel anyagi bizonytalanságot okozott nekik.



A koronavírus-járvány miatt az idősek védelmében hozott intézkedéseket sorolva Rétvári Bence elmondta, hogy egyszerűsítették a gyógyszerek felírásának, kiváltásának szabályait, az élelmiszerboltokban külön vásárlási idősávot határoztak meg nekik. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) külön zöldszámon ad tájékoztatást számukra a fontos intézkedésekről, az önkormányzatoknak pedig kötelezettségük, hogy minden idős ember ellátásról gondoskodjanak, ha az más módon nem megoldható - folytatta.



Rétvári Bence kiemelte azt is, hogy az idősotthonokban élők védelme érdekében az operatív törzs "sok többletbiztonsági intézkedést" hozott, köztük szigorodtak a higiéniás szabályok. A központi készletekből kétmillió maszkot és 300 ezer pár kesztyűt szállítanak ki az idősotthonokba ezekben a napokban - tette hozzá.



Felidézte: 2010-ben azt ígérték az időseknek, hogy megóvják a nyugdíjak értékét, amit "be tudtunk tartani, sőt a nyugdíjak vásárlóértékét több mint 10 százalékkal növelni is tudtuk". Emellett - folytatta a kormánypárti politikus - mintegy 200 milliárd forint értékben nyugdíjprémiumot és nyugdíj-kiegészítést, Erzsébet-utalványt és rezsiutalványt biztosítottak a nyugdíjasoknak.



Rétvári Bence megfogalmazása szerint "nem volt mindig természetes" a nyugdíjak értékének megőrzése és az idősek iránti fokozott figyelem. 2008-ban nemcsak a 13. havi nyugdíjat vette el az akkori kormány, hanem a kórházakat és orvosi rendelőket is fizetőssé tette a kórházi napidíjjal és a vizitdíjjal, továbbá áfaemeléssel sújtotta a nyugdíjasokat és tizenötször emelte a rezsi árát.



Ezzel szemben a polgári kormányok csökkentették az alapvető élelmiszerek áfáját és rezsidíjakat - hangsúlyozta. Ennek is köszönhető, hogy míg 2010-ben "messze az európai uniós átlag felett" volt a szegénység a nyugdíjasok körében, addig az utóbbi évekre sikerült az uniós átlag alá szorítani - közölte az államtitkár, aki hangsúlyozta: köszönettel tartozunk az időseknek, akik "felépítették ezt az országot".



MTI