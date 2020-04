Hová tűntek a migránsok?

A görög határőrség egy hónapos küzdelemben állította meg a beözönlő hordákat, amíg végül is a törökök mintegy „visszahívták” migránsaikat.

2020. április 24. 23:48

Mint szürke szamár a ködben, a koronavírus okozta felfordulás közepette szinte észrevétlenül tűntek el az Európába tartó migráns-milliók. De hova?

Nem tudom, a kedves olvasók hogy vannak vele, de a koronavírus-témát annyiféleképpen tálalja a nemzetközi, liberális média, hogy az ember úgy érezheti: nagyon sok minden történik. A virtuális valóság csodája ez, hiszen jószerivel senkit nem látni az utcákon. Még a Balaton-parti települések közterületei is üresek, minden ellenkező híreszteléssel szemben. Az emberek példásan betartva a kijárási korlátozást, otthonukba zárkóztak. Nincsenek fesztiválok, nincsenek koncertek, meccsek. Más esetben azt szoktuk mondani: nem történik semmi. És mégis, ha a fősodratú (liberális) médiát nézzük, mintha egy eseménydús világ képe bontakozna ki a koronavírusra vonatkozó hírek, álhírek és rémhírek körül forogva.

Valakik azonban mintha hiányoznának ebből a forgatagból. Február 28-án – nincs két hónapja! – még egy másik földindulás fenyegette Európát. Ekkor jelentette be a török vezetés, hogy kinyitja a határokat a náluk állomásozó migránsok előtt, és ráereszti őket Európára.

euractiv.com - Erdem Sahin/EPA/EFE

A görög határőrség egy hónapos küzdelemben állította meg a beözönlő hordákat, amíg végül is a törökök mintegy „visszahívták” migránsaikat. Ahogyan a görög kormányfő fogalmazott: bebizonyosodott, hogy képesek a saját határaik megvédésére. (Azt mondjuk nem érti az ember, hogy ezt ők miért tehetik meg 2020-ban, és mi miért nem tehettük meg eddig? Csak nem azért, mert nekünk volt igazunk és Európa határai igenis megvédhetőek?)

Eltűntek a Földközi-tengerről is a migránsok.

infomigrants.net - REUTERS/Elias Marcou

Úgy tűnik, Ceuta erődrendszerre hasonlító kerítésein sem akarnak bemászni. Mintha a Csatorna-alagutat megközelítő kamionokat sem érnék támadások. Kihalt minden, a zene sem szól. Legalábbis a „mainstream” médiában.

Pedig a valóságban nem tűntek el. Néhány nappal ezelőtt nagyon is hallattak magukról. Tragikomikus módon Brüsszelben, az Unió fővárosában. A kijárási korlátozások idején vígan robogózó migránsokat szeretett volna a rendőrség igazoltatni, mire azok menekülni kezdtek. Egyikük balesetezett és meghalt. Erre következett a szokásos forgatókönyv: a „tiltakozó” muszlim migránsok az „utcára vonultak”. Szétvert rendőrautók, törés-zúzás. (Hogy, hogy nem, a YouTube a vonatkozó videókat eltávolította, de azért máshol fent van).

Párizs, 2020 - dw.com

Az ilyen kisiklások ellenére azért ne higgyük, hogy takaréklángon ne folytatódna a migráns-történet. Hiszen bármikor felmelegíthetőnek kell lennie. A Deutsche Welle riportja szerint a menekülttáborok lakóit, akik „traumatizáltak”, még jobban megviseli lelkileg a vírus. A karantén is súlyosan korlátozó számukra. A BBC külön érzékenyítő kisfilmet készített azokról migránsokról, akik a Calais melletti táborokban ragadtak, miközben körülöttük vírusjárvány dúl. Azután itt volt az a „botrány” is, hogy Olaszország karanténhajóra rendelt egy német „mentőhajó” által leszállított 156 migránst.

Sajnos a húsvétvasárnap a tengerbe fulladt 85 migráns esete mutatja: a Földközi-tengeren az embercsempész halálkufárok, és a velük együttműködő Európa-ellenes segélyszervezetek üzlete változatlanul folytatódik. Ugyanúgy változatlanul folytatódik a bevándorlók legalizálása az őshonos európaiak kárára: most éppen 104 francia nemzetgyűlési képviselő indítványozta, hogy a jogellenesen náluk levő migránsok is kapjanak teljes körű egészségügyi ellátást és szociális segélyeket. Náluk csak a baloldali skót törvényhozás ment tovább: mielőtt a koronavírus-járvány teljes erővel tört volna ki, gyorsan helyhatósági és országos (!) szavazati jogot is biztosítottak a migránsoknak. Nem kell hozzá állampolgárság, csak egy letelepedési engedély.

Végül pedig az uszítás területén a Huffington Post tette fel a pontot az i-re. Szerintük a fehér férfiak jelentik a legnagyobb veszélyt a koronavírus terjesztésében! Sajnos Nyugaton a helyzet változatlan.

Máthé Áron

mozgasterblog.hu