Tisztifőorvos: emelkedik a kórházi kezelést igénylők száma

A kórházban koronavírus-fertőzéssel kezeltek száma emelkedő tendenciát mutat - emelte ki az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szombati online sajtótájékoztatóján.

2020. április 25. 14:42

Müller Cecília szólt arról is, hogy a járvány alatt is rendben zajlik a kötelező védőoltások beadása. Aláhúzta, a magyar védőoltási rendszer kivételes az egész világon. Azt is kiemelte, hogy Magyarországon 12 féle fertőző megbetegedéssel szemben 99,8 százalékos átoltottság van. Ezen felül a magyar kormány a HPV (humán papilloma vírus) elleni védőoltást is biztosítja. Megjegyezte, bíznak benne, hogy a kutatók az új koronavírussal szemben is kifejlesztik a védőoltást.

Elmondta, hogy az elmúlt napon elhunyt 12 beteg egyike 41 éves volt. Hozzátette: ő baktérium okozta vérmérgezésben szenvedett, arra rakódott rá a koronavírus-fertőzés.

A legfrissebb járványügyi adatokat ismertetve Müller Cecília elmondta: az igazolt fertőzöttek száma 2443-ra nőtt.

Kórházban már 899 embert ápolnak, akik közül 54-en szorulnak gépi lélegeztetésre, 458-an pedig már felgyógyultak a betegségből.

Ezzel párhuzamosan a kiterjedt kontaktkutatás keretében egyre nő a laborvizsgálatok száma, ami azt jelenti, hogy immár 60801 tesztet végeztek - sorolta.

Arra az újságírói felvetésre, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint Magyarország azon államok közé tartozhat, ahol sikerül elkerülni a járvány exponenciális növekedését, a tisztifőorvos azt mondta: a kormányzati intézkedéseknek, illetve a lakosság fegyelmének köszönhetően ez idáig sikerült kontroll alatt tartani a járványt, ezért bíznak abban, hogy nem válnak tömegessé a megbetegedések.

Ugyancsak kérdésre válaszolva közölte, hogy az idősotthonok fertőtlenítése folyamatosan zajlik. Először azokban az intézményekben fertőtlenítenek ahol fertőzöttet regisztráltak, majd azokban ahol nem.

Szintén zajlik az idősotthonos járványügyi vizsgálata; először azokat vizsgálják, amelyekben több mint százan laknak, utána pedig a kisebb lélekszámú intézmények következnek. Eredmény a jövő hét végére várható - tette hozzá.

Hangsúlyozta: a fertőzöttek halálozási aránya a lakosságszámra kivetítve értékelhető. Ezek szerint Magyarország az Európai Unió tagállamainak azon alsó harmadába sorolható, ahol a halálozási arány nem magas - mondta.

Arról is szólt, hogy a kormányzat által rendelt védőfelszerelések nem kerülnek kereskedelmi forgalomba, azokat a leginkább veszélyeztetettek számára, az egészségügyi- és szociális dolgozók, illetve a rendvédelmi szervek munkatársai között osztják ki.

A tisztifőorvos a sajtótájékoztatón köszönetet mondott a kutatók, az egészségügyben dolgozók valamint Szent György-nap alkalmából a rendőrök folyamatos munkájáért a koronavírussal szemben.

Továbbra is csak alapos okkal lehet elhagyni a lakóhelyet

Továbbra is csak alapos okkal hagyhatják el lakóhelyüket az emberek - hangsúlyozta a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa szombati online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta: a kormány korábbi döntése értelmében május 3-ig maradnak érvényben a kijárási korlátozások. Az új szabályokról a kormány rendeletben fog dönteni, addig azonban a jelenlegi szabályoknak megfelelően csak alapos indokkal hagyhatjuk el otthonunkat. Az élet újraindítása, a korlátozó intézkedések feloldása csak fokozatosan, szigorú menetrend szerint lehetséges majd.

A települési önkormányzatok erre a hétvégére is meghatározhatnak szigorúbb szabályokat - tette hozzá.

Az ellenőrzésekről szólva azt hangsúlyozta: az elmúlt 24 órában minden eddiginél több, összesen 1545 intézkedést kellett végrehajtania a rendőröknek szabályszegések miatt. Ebből 696 volt figyelmeztetés, 459 helyszíni bírság és 390 esetben tettek feljelentést.

Pénteken 536 hatósági házi karantént rendeltek el, így jelenleg 10 942 ilyen korlátozó intézkedés van érvényben. A hatósági házi karanténban levőkkel szemben az elmúlt 24 órában 24 intézkedésre volt szükség. Hozzátette: a rendőrség március 12. óta ellenőrzi a hatósági házi karantén szabályainak betartását és már 1231 szabályszegés miatt kellett szankciót alkalmazniuk.

Beszámolt arról, hogy az éjszaka újabb egyéni védőeszköz-szállítmány érkezett, összesen 2 millió 600 ezer maszk, 10 ezer komplett védőruha és 21 lélegeztetőgép. Ezeket készletezték és már a központi raktárba szállították

A péntektől megnyitott Hegyeshalom II. közúti határátkelőről azt mondta: megindult az ingázók és a mezőgazdasági járművek átléptetésére egyelőre szűk, 3-3 órás időintervallumban, de hétfőtől ezt szélesebb körben tudják biztosítani reggel 5 órától 21 óráig.

A határforgalomról elmondta: teherforgalomban a belépő oldalon Rajkánál, a kilépő oldalon Csanádpalotánál kell várakozással számolni.

Az adócsökkentések segítik a munkahelyek védelmét és a gazdaság újraindítását

Az adócsökkentések segítik a munkahelyek védelmét és a gazdaság újraindítását - mondta a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szombati online sajtótájékoztatóján.

Izer Norbert hangsúlyozta: ez a kormány az adócsökkentést választotta válságkezelési módszerként, szemben a baloldali kormánnyal, akik "adóemelésekkel és megszorításokkal operáltak" 2008-ban. Kiemelte: a kormány továbbra is az adócsökkentés politikájában hisz.

Tájékoztatása szerint a koronavírus-járvány miatt a kormány már több mint 600 milliárd forintot költött védekezésre, illetve a védekezést szolgáló eszközök beszerzésére, csak adóintézkedésekre pedig több mint 300 milliárd forintot fordítottak. Hozzátette: a meghozott intézkedések szintén 300 milliárd forintot hagynak a vállalkozásoknál, illetve a családoknál.

Az adócsökkentési intézkedések közül kiemelte: a kisadózó vállalkozások tételes adójából (kata) 26 tevékenységi körben dolgozók kaptak négyhavi mentességet. Ez, a június 30-ig tartó négyhavi adómentesség, 26 milliárd forintot hagy a kisvállalkozóknál - mondta.

Hozzátette: a kedvezményt az adóhatóság automatikusan, kérelem nélkül biztosítja, a héten több mint 151 katás vállalkozónak törölték ezt a négyhavi adókötelezettséget. A katások az adómentesség ideje alatt is ugyanazokra az ellátásokra jogosultak, mint korábban, és ezt az időszakot is figyelembe veszik a nyugdíj beszámításakor - hangsúlyozta Izer Norbert.

Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján 2020. április 25-én. MTI/kormany.hu/Botár Gergely

Elmondta: több tízezer nehéz helyzetbe került vállalkozónak alig kell közterheket fizetnie a bérek után. A turizmusban, a vendéglátóiparban és a mezőgazdaságban igénybe vehető négyhavi adókönnyítés 66 milliárd forintot hagy a munkavállalóknál és a munkáltatóknál.

A Pénzügyminisztérium számításai szerint 220 ezer munkavállaló érintett az adókönnyítésben, akik bére után csak a személyi jövedelemadót (szja) és egy 7710 forintos maximális összegű egészségbiztosítási járulékot kell levonni - emelte ki. Példával érzékeltetve azt mondta: egy szakképzett munkás minimálbére esetén havi 71 ezer forintról mond le a központi költségvetés a foglalkoztató és a munkavállaló javára.

A turizmusban az első félévben nem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetnie a szektorban dolgozó 15 ezer vállalkozónak, és június 30-ig a Széchenyi Pihenő Kártyák (SZÉP-kártya) adóterhelését is kevesebb mint a felére csökkentette a kormány. Az eddigi 32,5 százalékos adó helyett már csak 15 százalékot kell fizetni, valamint a keretösszeg is emelkedett, a versenyszférában 450 ezerről 800 ezer, a közszférában 200 ezerről 400 ezer forintra. Szintén a turizmust segíti, hogy az év végéig az idegenforgalmi adót nem kell megfizetni - tette hozzá.

Izer Norbet közölte: az átmeneti intézkedések mellett a veszélyhelyzet után, hosszú távon is fennmaradó adócsökkentésekről is döntött a kormány. A 2016-ban kötött bérmegállapodás részeként - a járványhelyzetre tekintettel eltekintve a 6 százalékos reálbér-emelkedés feltételétől - a kormány a szociális hozzájárulási adó (szocho) mértékét további két százalékponttal, 17,5 százalékról 15,5 százalékra csökkenti július elsejével. Ez az intézkedés körülbelül 160 milliárd forintot hagy a vállalkozásoknál, közel négymillió embert és 300 ezer vállalkozást érint a könnyítés - hangsúlyozta.

Hozzátette: a kisvállalati adó (kiva) mértéke is csökken, január elsejétől 12 százalék helyett már csak 11 százalékot kell fizetni a kisvállalkozóknak, így mintegy 51 ezer vállalkozásnál hagy a kormány körülbelül tízmilliárd forintot.

A szocho csökkentésével az államtitkár szerint a katások magasabb ellátási alapot számíthatnak ugyanolyan összegű adóbefizetéskor, és az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást (ekho) választókra is a csökkentett 15,5 százalékos szocho szint vonatkozik.

Izer Norbert arról is tájékoztatott, hogy az adócsökkentések mellett több adózási határidő - például a társasági adóé - szeptember 30-ra módosul a vállalkozásoknak, a veszélyhelyzet miatti fizetési nehézségekkel küszködőknek pedig lehetőségük van 12 havi részletfizetésre, vagy 6 havi pótlékmentes fizetési halasztásra is, ötmillió forintos limitig. Akiket még súlyosabban érint a járvány hatása, azoknak akár az adófizetési kötelezettséget is lehet mérsékelni szintén ötmillió forintos keretösszegig - mondta.

MTI