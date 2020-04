Emelkedik a fertőzöttek száma, de sikerül laposan tartani a járványgörbét

Emelkedik a koronavírussal fertőzöttek száma, de az eredményes védekezésnek köszönhetően sikerül laposan tartani a járványgörbét - emelte ki az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs vasárnapi online sajtótájékoztatóján.

2020. április 26. 15:10

Müller Cecília hangsúlyozta: emelkedik a kórházban ápolt koronavírus-fertőzöttek száma, a 2500 igazolt fertőzött közül 927 embert kezelnek kórházban, közülük 56-an vannak lélegeztetőgépen. Az igazolt fertőzöttek 57 százaléka nő, 43 százalékuk férfi - mondta.

Közölte azt is, hogy 272-re emelkedett az elhunytak száma, többségük - 256-an - hatvan év feletti, és jellemzően krónikus alapbetegségük is volt. Nyolc elhunyt az 50-59 éves, hatan a 40-49 éves, míg ketten a 30-39 éves korosztályhoz tartoztak - ismertette.

A szakember beszélt arról is, hogy továbbra is Budapestről és Pest megyéből kerül ki a legtöbb fertőzött; előbbi 1274, utóbbi 350 igazolt esettel szerepel a nyilvántartásban. Az egész országra vetítve a százezer lakosra jutó fertőzötti arányszám 25,6. Mint mondta, ez a szám már összehasonlítható más országokéval, azonban valódi összehasonlításnak "nincs helye", hiszen minden országban különbözően indult a járvány, és most is eltérően alakul.

Kérdésre válaszolva elmondta azt is, hogy a kóros elhízás, az extrém túlsúly is kockázatot jelent a megbetegedésben. A túlsúly terheli a keringést, a légzőrendszert, az ízületeket, befolyásolja az anyagcserét. Ezeknél a betegeknél a gyógyítás is lényegesen bonyolultabb - tette hozzá.

Müller Cecília kérdésre válaszolva elmondta azt is, hogy egy embert akár többször is letesztelnek, betartva az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlását.

Jellemzően egy embernél két laboratóriumi vizsgálatot végeznek, de például a kritikus infrastruktúrában - mint például az egészségügyben - dolgozóknál többször is végeznek teszteket.

Kiemelte, kórházból koronavírusos beteget csak gyógyultan, két negatív teszttel és a klinikai tünetek megszűnte után küldhetnek haza. Ezzel kapcsolatban elmondta, ha valakit egy szociális intézményből vagy idősotthonból egyéb vizsgálatra küldtek kórházba, de nem volt koronavírusos, akkor hazabocsátása után 14 napos járványügyi megfigyelés alá kell őt helyezni. Ez nem zárlatot jelent, de egészségi állapotát folyamatosan figyelni kell - emelte ki.

Az országos tisztifőorvos beszélt arról, hogy a vírus reprodukciós rátája (fertőzőképessége) Magyarországon - köszönhetően a járványügyi intézkedéseknek és a betartásuknak - 1 alatt van. A WHO a vírus fertőzőképességéről korábban azt mondta, 1 fertőzött 2-3 embert tud megfertőzni akkor, ha semmilyen óvintézkedés nincs.

Müller Cecília elmondta azt is, hogy Magyarországon nem tudnak olyan esetről, hogy valaki az otthonában halt volna meg koronavírus-fertőzésben.

A hétvégén minden eddiginél többször kellett intézkedni a kijárási korlátozás megszegőivel szemben

Minden eddiginél több, 1905 esetben kellett intézkedniük a rendőröknek a kijárási korlátozás szabályainak megsértése miatt a hétvégén - hangsúlyozta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője a vasárnapi online sajtótájékoztatón.

Lakatos Tibor ezredes úgy fogalmazott: "bár a vírus lassabban terjed, mint korábban gondoltuk, akkor sem lehetünk felelőtlenek", és felhívta a figyelmet arra, hogy be kell tartani a kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet, valamint a polgármesterek által a hétvégére meghozott előírásokat.

Az ezredes egy kérdésre válaszolva elmondta: a polgármesterek által a hétvégére hozott korlátozások célja, hogy megakadályozzák a járvány terjedését segítő magatartásokat, például a nyilvános helyeken történő csoportosulást, a vendéglátóegységek igénybevételét, vagy a közösségi közlekedés használatát.

Mint mondta, úgy látják, a polgármesterek eddig jól éltek a felhatalmazással, és olyan intézkedéseket vezettek be, amelyek akadályozzák a járvány terjedését. Megjegyezte: a józan ész határain belül kell ezeket a szabályokat megalkotni.

Az ezredes szólt arról is: a járványügyi helyzet lehetővé teszi, hogy enyhítsenek a kijárási korlátozás szabályain, de csak megfontoltan, alapos előkészítés után, fokozatosan lehet az intézkedéseket bevezetni, "következetesen bevezetett egyéb intézkedések" alapján.

Kiemelte: a járvány nem múlt el, de olyan ütemben terjed, ami lehetővé teszi az enyhítések bevezetését. Hangsúlyozta, ez nem azt jelenti, hogy nem kell számolni további korlátozásokkal, nem kell figyelni az egészségünkre, de "bizonyos szabályok között újrakezdhetünk különböző tevékenységeket".

Arra a kérdésre, milyen szempontokat vesznek figyelembe az enyhítéseknél, azt mondta, a legalapvetőbb a járvány terjedésének üteme, a fertőzöttek száma, a súlyos állapotban lévők száma, illetve az egészségügyi ellátórendszer tartalékkapacitása.

Mérlegelni kell emellett a szomszédos országok által bevezetett intézkedéseket, hiszen - mint mondta - "nem tudunk külön utakon járni". Példaként említette, hogy az utazási korlátozások esetében Magyarországnak igazodnia kell a szomszédos országok által bevezetett enyhítésekhez. Hozzátette: figyelembe kell venni azt is, hogy Magyarország a járványnak nem ugyanabban a szakaszában van, mint Ausztria.

Az ezredes egy kérdésre válaszolva elmondta, többször szóba került a 65 év felettiek kijárási idősávjának módosítása, de úgy látják, egyelőre nem indokolt ezen változtatni. Hozzátette: május 3-a után - az előre meghatározott menetrend szerint - ezen is módosítanak, azzal együtt, hogy továbbra is fontos a korosztály elkülönítése a fiatalabbaktól.

Az ezredes elmondta azt is, hogy vasárnap reggel újabb, védőfelszerelést szállító repülőgép érkezett Kínából. Az ezredes megköszönte azoknak a munkáját, akik részt vesznek a védőeszközök szállításában, a vámeljárás gyors lefolytatásában és a védekezésben részt vevőkhöz eljuttatásában. Kiemelte az Állami Egészségügyi Ellátó Központ munkatársainak áldozatos munkáját, akik a hétvégén is végzik a védőfelszerelések raktározását, előkészítését, szállítását.

Közlése szerint a határátkelőhelyeken kiegyensúlyozott a forgalom, jelentős várakozás Röszkén a belépő teherforgalomban, Nagylaknál a kilépő személy- és teherforgalomban, valamint Csanádpalotán a belépő teherforgalomban van.

Azzal kapcsolatban, hogy csütörtök reggel óta lehetőség van a szerb-magyar határon is az ingázásra, de a Magyarországról hazatérő szerbeknek 28 napos karantént írt elő a szerb hatóság, Lakatos Tibor elmondta: kezdetben a szerb egészségügyi hatóságok másként értelmezték a két külügyminiszter közötti megállapodást, de ezt kétoldalú tárgyalásokon feloldották és szombaton 694 embert léptettek át ezen a határszakaszon. Megjegyezte: Szerbiában kijárási korlátozás van hétfő reggel 5 óráig, akkortól ismét átléphetik a határt a dolgozók, karanténba vonulás nélkül.

MTI