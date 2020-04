Karácsony áldoktora

Orvos doktorként ajánlja a kerületek figyelmébe mentőápoló végzettségű egészségügyi főtanácsadóját Karácsony Gergely. A főpolgármester a fővárosi koronavírus operatív törzs kapcsán vezette félre az önkormányzatok vezetőit. Tarlós István korábbi főpolgármester közben arra hívja fel a figyelmet, hogy az ellenzék állításával ellentétben a fővárosi önkormányzat kétmilliárd forintot kapott a kormánytól egészségügyi és járványügyi feladatokra egy tavalyi megállapodás alapján.

2020. április 26. 21:55

Dr. Havasi Gábornak nevezi Karácsony Gergely a momentumos egészségügyi főtanácsnokát a hivatalos levelezésben – hívta fel a figyelmet az Origo a főpolgármester újabb hamisításgyanús ügyére. A Párbeszéd politikusa a fővárosi koronavírus operatív törzset bemutató, kerületi polgármestereknek kiküldött levelében emlegeti doktornak az egészségügyi főtanácsnokot, aki saját életrajza szerint is csak mentőápoló. A megtévesztő dokumentum miatt a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István az V. és XIII. kerületi ügyészséghez fordult hamis magánokirat felhasználása vétségének gyanúja miatt. Nem ez az első eset, hogy hamisítási ügybe keveredik Karácsony Gergely a koronavírus-járvány közepette. Legutóbb a járvány által legjobban sújtott Pesti úti idősotthon vezetője, Skultéti József nevével jelent meg levél a főváros honlapján, bizonyítandó, hogy volt állandó orvos, azonban kiderült, Gyurcsány Ferenc egykori bizalmasa, Gál J. Zoltán főpolgármesteri stratégiai tanácsadó gépén készült az okirat. A főpolgármester azt is állította, hogy mindvégig volt orvos, sőt kettő is a Pesti úti intézményben, ám a kormányhivatal ellenőrzései nem találtak a helyszínen az orvosokat.

– Karácsony Gergely felelőssége az, ami Budapesten történik járványügyben – jelentette ki Tarlós István tegnap a Kossuth rádióban. A korábbi főpolgármester azt mondta, a mostani különleges jogrendben és a járványügyi szabályok alapján a városvezető saját hatáskörben intézkedik, így már nem tolhatja másra a felelősséget. Az egykori városvezető arra is felhívta a figyelmet, nem igaz, hogy Karácsony nem kapott pénzt a járvány elleni védekezésre a kormánytól, hiszen az ősszel kötött megállapodás alapján egészségügyi feladatokra kétmilliárd forint érkezett a fővárosi önkormányzathoz, úgy hogy nem tartoznak hozzá az egészségügyi intézmények.

Karácsony Gergely és egészségügyi főtanácsadója, Havasi Gábor Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

– A fenntartó főváros eddig olyan alapvető kérdésekre nem adott választ, hogy volt-e a jogszabály szerint napi nyolc órában jelen lévő főállású orvos az intézményben, és hogy megtörténtek-e a szükséges intézkedések – ezt már Láng Zsolt mondta a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában. A fővárosi Fidesz-frakció vezetője úgy látja, az ügy nem maradhat kivizsgálatlanul, a járványt követően a hatóságnak kell kimondania, hogy történt-e hiba, és ha igen, kit kell azért felelősségre vonni? Láng Zsolt azzal kapcsolatban, hogy Soros György pénzt utalt Budapestnek, amelyet a főváros a járvány elleni védekezés költségeibe forgatott be, azt mondta: a pénzügyi ellenőrző bizottság az elmúlt hónapok gazdasági kiadásait átnézve ellenőrizni fogja, hova mennyi pénz ment.

Közben a Momentum főpolgármester-helyettese azon gondolkodik, hogy május 3-át követően minél több parkot kellene megnyitni. Kerpel-Frónius Gábor Facebook-bejegyzésében arról ír, hogy a főváros a partnereinkkel olyan okostelefonos-applikáción dolgozik, amely lehetővé teszi, hogy idősávot lehessen foglalni egy zöldterület meglátogatásához.

