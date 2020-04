Berci nem ünnepel

2020. április 27. 02:15

Ünnepre készül Orbán Viktor és a Fidesz vezérkara, a járvány kellős közepén. Nem a munka ünnepére, mert számukra és elitjük számára május 1-je nem ünnep. És nem is a május 3-i anyák napjára, mert a családok megélhetésének és egészségének biztonságát növelő intézkedések helyett erre az időpontra legfeljebb lazább kijárási korlátozást vezetnek be.

Május 2-ára készülnek, az 1990-ben megválasztott Országgyűlés megalakulásának évfordulójára, ezért összehívták az Országgyűlést, odahívták a köztársasági elnököt, és a „133 bátor ember” elfogadja majd a Fidesz politikai nyilatkozatát. Ez a politikai nyilatkozat persze csak kisebb részben szól a 30 évvel ezelőtt megalakult, első szabadon választott Országgyűlés előtti tiszteletadásról, sokkal inkább a Fidesz és illiberális rendszerének ünnepléséről, és a valódi Alkotmányt felváltó állampárti alaptörvény felmagasztalásáról.

Elöljáróban szeretném egyértelművé tenni: a Magyar Szocialista Párt, mint rendszerváltó párt számára a demokratikus rendszerváltás érték. Büszkék vagyunk arra, hogy a harminc évvel ezelőtti rendszerváltozás nyomán kialakulhatott Magyarországon a demokratikus intézményrendszer, a jogállamiság, létrejött a szabad köztársaság, a szociális piacgazdaság, megindultunk a felzárkózás és a nyugat-európai integráció útján, és idővel hazánk tagja lett a NATO-nak és az Európai Uniónak. Számunkra is fontos, hogy tisztelettel megemlékezzünk elődeinkről. Május 1-jén és május 2-án is.

De nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy ma azok akarják kisajátítani az évfordulós megemlékezést, akik az elmúlt tíz évben kétlábbal taposták a rendszerváltás értékeit, akik a nemzetet veszélyeztető válság kezelése helyett csak a hatalmuk megtartására koncentrálnak, akik a népképviseleti döntéshozatal valódi fórumából politikai színházat csináltak!

Nincs okunk az ünneplésre, mert a Fidesz 2010-ben letért a demokrácia és a szociális piacgazdaság, addigi közmegegyezésen alapuló útjáról. Sir Winston Churchill szerint: „A demokrácia a legrosszabb kormányzási forma - nem számítva az összes többit, amellyel az emberiség időről időre megpróbálkozik.” Nos, Magyarország 2010 óta tartó próbálkozását lehet hívni hibrid rezsimnek, illiberális demokráciának, de a legegyszerűbb, ha úgy hívjuk: önkényuralom!

(...) Képmutatásnak tartom, hogy a Fidesz úgy akarja megünnepelni a demokratikus és jogállami berendezkedés létrehozását az Országgyűlés díszülésén, hogy a miniszterelnök és „133 bátor ember” éppen most fokozta le az Országgyűlést, most kettőzte meg a valódi jogalkotási rendszert a járványügyi veszélyhelyzetre való hivatkozással. A Kormánynak időbeli korlát nélkül adtak felhatalmazást lényegében bármely intézkedés meghozatalára, aláásva ezzel a jogbiztonságot és újabb szöget verve a demokrácia koporsójába. A büntető törvénykönyv szándékosan pontatlan módosításával állandó fenyegetés alatt tartják a kormánytól független újságírókat, az így elhallgatott információk pedig veszélyeztethetik az emberek életét és egészségét. A járvány elleni védekezéssel össze nem függő ügyekben ugyanakkor működtetik az Országgyűlést is, de ez csak a lopakodó diktatúra kiépítésének takarását szolgálja.

Az idő sem alkalmas az ünneplésre, hiszen most mindenkinek – a Fidesznek különösen – az emberéletek megvédésén, a védőeszközök kiosztásán, a munkájukat veszítő tömegek megélhetésének biztosításán kellene dolgoznia. Elképesztőnek tartom, hogy miközben hazaküldtek 11 ezer embert kórházakból úgy, hogy nem gondoskodtak sem az ellátásukról, sem a rehabilitációjukról, sem a családjuk, hozzátartozóik felkészítéséről, miközben sorra jelentik be a cégek az elbocsátásokat, addig a fideszes vezérkar azzal foglalkozik, hogy öntömjénező módon megünnepelje a harminc évvel ezelőtti Országgyűlés megalakulását.

Szomorú, hogy 30 évvel a rendszerváltás után újra a szabadságjogokért, a jogállamért és a demokráciáért kell küzdenünk. Hiszen az a köztársaság, ami most van, az csak formájában köztársaság – egy alaki köztársaság –, ami valójában egy önkényuralmi rendszer, amit fel kell számolnunk! Természetesen bízom abban, hogy ebben a küzdelemben nem leszünk egyedül. Számítok a többi demokrata pártra is, hogy az 1990-ben megválasztott Országgyűlés megalakulásának 32. évfordulóján valóban legyen okunk ünnepelni, és arról beszélhessünk, hogyan sikerült véget vetni az önkényuralom 12 éves sötét korszakának, és hogyan kezdünk neki a demokrácia és jogállam helyreállításának.

A Fidesz képmutató színjátékában pedig május 2-án nem veszünk részt.

