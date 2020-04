Csaknem hárommillió fertőzött van a világban

Világszerte 2 971 639-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálesetek száma 206 542, a gyógyultaké pedig 865 925 volt a baltimore-i Johns Hopkins egyetem összesítése szerint hétfőn reggel 8.30 órakor.

2020. április 27. 10:23

Vasárnap reggel 2 897 645 volt a fertőzöttek, 202 880 a halálos áldozatok és 817 034 a gyógyultak száma. A fertőzés továbbra is 185 országban van jelen. A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek. A legtöbb halálos áldozata a SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 megbetegedésnek az Egyesült Államokban van, ahol 965 942 volt az igazolt fertőzöttek, 54 883 a halottak és 106 988 a gyógyultak száma.

Ezek a számok vasárnap reggel még 939 053, 53 789 és 100 721 voltak. New York államban áprilisban először fordult elő, hogy egyetlen napon kevesebb mint 400 ember halt meg a betegségben – jelentette be Andrew Cuomo kormányzó. Spanyolországban, ahol a járvány továbbra is lassul, 226 629 fertőzöttről, 23 190 halálos áldozatról és 117 727 gyógyult betegről tudni. Egy nappal korábban ezek az adatok 223 759, 22 902 és 95 708 voltak. Öt hét után először 300 alá csökkent az új típusú koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak napi száma – közölte a spanyol egészségügyi minisztérium vasárnap.

Olaszországban 197 675 a koronavírus fertőzöttjeinek, 26 644 a halálos áldozatainak száma, és 64 928-an gyógyultak fel a Covid-19-ből. Vasárnap ezek a számok 195 351, 26 384 és 63 120 voltak. Most először csökkent háromszáz alá március 15. óta a járvány halálos áldozatainak egy nap alatti száma. Giuseppe Conte miniszterelnök bemutatta országa május 4-i újraindításának forgatókönyvét. Hangsúlyozta azonban, hogy továbbra is érvényes a társadalmi távolságtartás. Még nem oldják fel a kijárási korlátozást, nagyon hosszú és nehéz időszak következik – tette hozzá.

Franciaországban 162 220 fertőzöttről, 22 890 halálos áldozatról és 45 681 gyógyultról tudni. Egy nappal korábban ezek a számok 161 644, 22 648 és 45 372 voltak. A kormány megkezdte az egyeztetéseket a kijárási korlátozásokat május 11-én felváltó óvintézkedésekről. Németországban 157 770 a fertőzöttek, 5976 a halálos áldozatok és 112 000 a gyógyultak száma hétfőn reggel.. Egy nappal korábban 156 513, 5877 és 109 800 voltak ezek a számok. Az Egyesült Királyságban 154 037 fertőzöttről, 20 795 halálesetről és 778 gyógyultról tudni. Vasárnap 149 569, 20 381 és 774 voltak ezek az adatok. Bejelentették, hogy hétfőn munkába áll Boris Johnson brit miniszterelnök, aki átesett az új koronavírus okozta Covid-19 betegségen, és néhány napig intenzív osztályon is kezelték. Törökországban 110 130 a fertőzöttek, 2805 a halálos áldozatok és 29 140 a gyógyultak száma.

Egy nappal korábban még 107 773, 2706 és 25 582 volt. Törökországban április 2. óta nem járt 2500 alatt az újonnan regisztrált fertőzöttek száma, miközben több mint két hétig 4000 körül vagy afelett mozgott, egyszer elért 5138-at is, majd négy napja 3000-hez közeli értékekre esett. Iránban 90 481 fertőzöttről, 5710 halálesetről és 69 657 gyógyultról tudni hétfőn reggel. Vasárnap 89 328 volt a fertőzöttek mindeddigi száma, 5650 a halottaké és 68 193 a meggyógyultaké. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el. Kínában vasárnap bejelentették, hogy a városban gyógyultan távozott a kórházból az utolsó olyan beteg, aki ezzel a vírussal fertőződött meg.

Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 83 912 esetet tartottak nyilván hétfőn reggel. A vírus okozta betegségben eddig 4637-en haltak meg, a gyógyultak száma 78 277. Vasárnap még 83 909, 4636 és 78 175 voltak ezek az adatok. Oroszországban hétfőn reggel 80 949 volt a fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 747, a meggyógyultaké pedig 6767.

MTI