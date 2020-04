Több tonna védőfelszerelést kapott ismét hazánk

Újra egyéni védőfelszerelések érkeznek Budapestre, összesen 17 tonna kesztyű, 16 tonna szájmaszk kiszállítását kezdik meg – mondta el Kiss Róbert rendőr alezredes az Operatív Törzs hétfői sajtótájékoztatóján.

2020. április 27. 11:43

Kiss Róbert úgy fogalmazott, múlt hétvégén összesen 3631 esetben kellett intézkedni a rendőröknek a kijárási korlátozás megszegésével kapcsolatban, ezek közül a legtöbb most is figyelmeztetés volt. Az érvényben lévő hatósági házi karanténok száma 9821, és 41 esetben kellett most hétvégén szabálysértési szankciót tenniük a rendőröknek.

Az elrendelt büntetőeljárások száma 281, ebből rémhírterjesztés miatt indult a legtöbb eljárás a járványüggyel kapcsolatban. – Nyugalom van Magyarország határátkelőin, csak Tompa és Röszke határain kell kisebb várakozásra számítani – tette hozzá. Az operatív törzs hétfő délelőtti sajtótájékoztatóján Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta: újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 2583 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

A tisztifőorvos kitért arra: sajnos tovább emelkedett az elhunytak száma 8 idős krónikus beteg hagyta itt a földi létet, ezzel 280 főre emelkedett a halálozási szám. 498-an pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. 931 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 52-en vannak lélegeztetőgépen. A betegek számának növekedése miatt a kórházak országszerte növelik ágykapacitásaikat, készülve a tömeges megbetegedések fázisára. 60 625 mintavétel feldolgozása történt meg a kiemelt laboratóriumokban.

61 év felett 261 beteg hunyt el, jelentős többséget képviselnek – ez azt igazolja, hogy a fertőzések a zárt közösségekben terjednek, mint az idősotthonok és azok a kórházak, ahol koronavírusos beteget ápolnak, itt a védőfelszerelések használata nagy hangsúlyt kap. Müller Cecília a maszkok használatáról azt mondta a speciális maszk FF3, részecskeszűrő maszkok, apró részecskéket képesek megszűrni. A sebészi szájmaszkokat járványmentes időszakban a sebészek használják műtét közben, maguktól védik a beteget műtét közben. A speciális maszkok a viselőt védik a fertőződéstől, ezek jól záródnak, szorosan illeszkednek az archoz, hogy csak szűrt levegőt szívjon be az illető – magyarázta a tisztifőorvos.

Ha nem egészséges személy viseli ezt a maszkot, akkor az ő szervezetéből kiáradó levegő intenzívebben fog a környezetébe kerülni, éppen ezért a koronavírussal pozitív személyeknek ezt nem szabad viselni – tette hozzá. A saját készítésű maszkokról azt mondta, egyelőre kevés a bizonyíték, hogy mennyire hatékonyak a fertőzés megakadályozásában. Továbbra is abban hasznosak ezek, hogy a viselője köhögéssel, tüsszentéssel ne adja tovább a vírust.

Fontos, hogy a maszkokat szabályosan viseljék, takarja el az orrot és a szájat is és legyen annyira szoros, amennyire csak lehet – ismertette Müller Cecília. Hozzátette, a maszk felvétele előtt és a levételekor is mossunk kezet és csak egyszer használjuk, mossuk ki utána 60 fok feletti vízzel.

MTI