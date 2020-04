Országos tisztifőorvos: egyenletesen nő a fertőzöttek száma

Müller Cecília közölte: a fertőzöttek jelentős száma szociális intézményekben van, és azokban a kórházakban, ahol a fertőzötteket kezelik. Ezért a zárt közösségekre különösen oda kell figyelni - szögezte le.

Utoljára frissítve: 2020. április 28. 14:10

2020. április 28. 13:54

Egyenletesen nő a fertőzöttek száma - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján.

Elmondta: továbbra is a fővárosban és Pest megyében tarják számon a legtöbb fertőzöttet, a többi megyében jellemzően akkor nő a fertőzöttek száma, ha egy zárt közösségbe bekerül a vírus és terjedni kezd a betegség.



A tisztifőorvos beszámolt arról is, hogy 2649 fertőzöttet tartanak nyilván, az elhunytak száma 291; 976-an állnak kórházi kezelés alatt, közülük 49-en lélegeztetőgépre szorulnak. Hozzátette: 516-an már meggyógyultak.



Müller Cecília 80 levelet küldött azoknak, akik nagy valószínűséggel átestek a betegségen úgy, hogy súlyosabb tüneteik voltak, így elégséges ellenanyag termelődhetett a szervezetükben, és részt vehetnek a vérplazmaprogramban.



Tájékoztatása szerint az Egészségügyi Világszervezet (WHO) új, a vírus örökítőanyagának kimutatásán alapuló gyorsteszt előállításáról számolt be.



Elmondta: a még kísérleti fázisban lévő teszt azért fontos, mert az eddig használt gyorstesztek jelentős része a vírussal szembeni ellenanyagot mutatja ki, amely sokszor csak a fertőzést követő két hét után kezd termelődni a szervezetben. Az új teszt megkönnyíti a járvány jellemzését, a lakosság átfertőzöttségének vizsgálatát.



Szólt arról, hogy Magyarországon is kezdődnek ilyen, úgynevezett átvészeltségi kutatások, amelyek a lakosság átfertőzöttségét mutatják. Ennek ismerete fontos a járvány esetleges második hulláma előtt.



Müller Cecília kérdésre válaszolva beszélt arról, hogy az orvosi maszkok egyszer használatosak, ezért nem ajánlja az utcai viselésüket, ott inkább a házi készítésű maszkok, illetve textilmaszkok viselése javasolt, amelyeket mosás, fertőtlenítés után újra fel lehet venni.



Szintén kérdésre beszélt arról, hogy a szociális intézmények védelmére már a járvány korai szakaszában számos tilalmat vezetett be, például látogatási tilalmat, felvételi zárlatot, illetve kijárási tilalmat. Ezek az intézkedések a vírus be- és kivitelét akadályozták. Jelenleg azonban "már intézményen belül vagyunk", tehát az intézményekben kell nagyon szakszerű, folyamatos és rendszeres tevékenységgel megakadályozni a vírus terjedését. Teljes "infekciókontrollt kell folyamatosan végezni" - mondta, hozzátéve, a szociális intézmények kaptak egy eljárási rendet a teendőkről.



Müller Cecília kérdésre szólt arról is: a koronavírussal fertőzött kismamák jellemzően nem fertőzik meg a magzatot, a világban mindössze egy ilyen esetet írtak le. A gyermeket megszületése után védeni kell, de még a szoptatás is javasolt úgy, hogy az édesanya védőmaszkot visel, ugyanis nem az anyatejjel jut át a vírus a gyermekre, hanem cseppfertőzéssel.



Az apás szülésnek a szigorú szabályok betartásával nincs jogi akadálya, arról azonban mindig az adott kórház dönt, hogy adottak-e ennek feltételei, tudják-e biztosítani az apának a megfelelő, a környezet biztonságát garantáló védőfelszerelést - mondta.

Csaknem 100 helyszínre szállítanak védőfelszerelést

Csaknem száz helyszínre szállítanak védőfelszereléseket a koronavírus-járvány elleni védekezésben részt vevő egészségügyi és rendvédelmi dolgozóknak - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője a keddi online sajtótájékoztatón.

Lakatos Tibor ezredes elmondta, az operatív törzs döntése alapján hétfőn és kedden érkeztek, illetve érkeznek szállítmányok több tucat fővárosi és vidéki kórházba. Továbbá védőfelszerelés érkezik az Országos Mentőszolgálathoz, a rendőrséghe és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságához.



A 6,5 millió védőeszköz között főleg szájmaszkok, arcvédő pajzsok, vizsgáló kesztyűk, FFP2-es és FFP3-as maszkok, valamint az orvosi munkához szükséges védőruházatok vannak - közölte.



Az ezredes elmondta azt is, hogy a Magyar Közlönyben megjelent az április 30-tól hatályos kormányrendelet, amelynek értelmében kötelező óvodai és bölcsődei ügyeletet biztosítaniuk az önkormányzatoknak azokon a településeken, ahol a koronavírus-járvány miatt bezárták ezeket az intézményeket. Az ügyeletet munkanapokon 6-18 óra között kell biztosítani, legfeljebb öt gyermek lehet egy csoportban és az ügyeleti ellátásért térítési díj nem kérhető. A kormányrendelet szól a munkahelyi gyermekfelügyeletről is - tette hozzá.



Lakatos Tibor beszélt arról is, hogy a rendőrség három, közveszéllyel fenyegetés miatt indult ügyben tett vádemelési javaslatot: az egyik azzal az álhírrel kapcsolatos, amely - amikor még nem is volt Magyarországon fertőzött - azt állította, hogy az országban többen is meghaltak a vírus miatt. A másik álhír szerint a Liszt Ferenc-repülőtérről több koronavírusos beteget szállítottak el, a harmadik pedig azt állította, lezárják Budapestet. Az ezredes tájékoztatása szerint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda az eljárásokat lefolytatta és most vádemelést javasolt a három ügyben.



Az ezredes egy kérdésre válaszolva elmondta: az álhírek terjesztése közveszéllyel fenyegetésnek számít, a rendőrség 25 közveszéllyel fenyegetés miatt indított eljárást, közülük 13 van folyamatban. A rendőrség emellett 77 eljárást indított rémhírterjesztés miatt, ebből 32 van folyamatban. Hozzátette: több ügyben is megtalálták az elkövetőt, ezekben az ügyekben folyik a vádemelés előkészítéséhez szükséges nyomozás, a többi ügyben pedig folyamatos a felderítő munka.

Szólt arról is, hogy hétfőn 1183 esetben intézkedtek a kijárási korlátozás szabályainak megsértése miatt, a kijárási korlátozások bevezetése óta már 37 350 alkalommal kellett intézkedniük.

Schanda: a bértámogatás célja a munkahelyek védelme

A kormány által nyújtott bértámogatás célja a munkahelyek védelme - hangsúlyozta az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján.

Schanda Tamás kiemelte, a magyar emberek munkahelyeit meg kell védeni, amennyi munkahelyet a koronavírus elpusztít, annyi új álláshelyet kell létrehozni.



A balliberális kormányokkal ellentétben a jelenlegi kabinet nem segélyezéssel, hanem munkahelyteremtéssel és bértámogatással fogja kezelni ezt a nehéz helyzetet - erősítette meg az államtitkár, hozzátéve, az április 16-án elindított bértámogatási programban a szakmai szervezetek és a kamarák javaslatait is figyelembe vették.



Ezekkel a szervezetekkel folyamatos a kapcsolattartás, a közös cél a magyar munkahelyek megvédése - mondta Schanda Tamás.



Az intézkedés részleteiről szólva kifejtette, a programban a munkáltató vállalja, hogy nem szünteti meg munkavállalója munkaviszonyát és bért fizet az alkalmazott csökkentett munkaidejére, egyéni fejlesztési idejére. A munkavállaló pedig azt vállalja, hogy munkáját ellátja és a fejlesztési időben a munkaadó rendelkezésére áll.



Az állam a kieső munkaidőre jutó bér hetven százalékát téríti meg, ez a segítség a rövidített idejű munkavégzés alatt jár legfeljebb három hónapig. A kérelmeket digitálisan, a cégkapun keresztül a kormányhivataloknak kell benyújtani, az elbírálásra nyolc nap áll rendelkezésre - ismertette az államtitkár.



A bértámogatás akár több százezer munkahely megőrzését is szavatolhatja, azaz több százezer, a járvány miatt nehéz helyzetbe került családnak jelenthet segítséget, illetve cégek tömegének biztosíthatja a túlélést - jelentette ki Schanda Tamás.



Szólt arról, a kormány elindított egy speciális kutatásfejlesztési bértámogatást is, amely mintegy 33 ezer kutatót és mérnököt érinthet. Az intézkedés keretében a munkáltatók dolgozónként havonta akár 318 ezer forintot kaphatnak. A támogatásra azok a cégek pályázhatnak, amelyek a versenyszférában a kutatás-fejlesztés és az innováció területein tevékenykednek - közölte.



Az államtitkár emlékeztetett, a vállalkozásoknak lehetőségük van rendkívül kedvező kamattal kétéves futamidejű munkahelymegtartó hitel felvételére, amely a munkavállalók kilenc havi bérének finanszírozására fordítható.



"A magyar emberek az elmúlt tíz évben bizonyították, nem segélyből, hanem munkából akarnak és tudnak is megélni" - jelentette ki Schanda Tamás. Hozzátette, aki a járvány okozta válság miatt elveszíti a munkáját, az legkésőbb három hónap elteltével újra munkát fog kapni.



Ebben a kormány támogatni fogja a cégeket, és ha kell, akkor az állam fog munkát kínálni a dolgozni akaróknak - jelezte az államtitkár. Mint mondta, az intézkedések hozzájárulnak ahhoz, hogy a május elején életbe lépő új védekezési szakaszban fokozatosan újrainduljon a magyar gazdaság.



