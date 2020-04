A balliberális ellenzék a globalista, nemzetellenes hálózat része

A Magyar Nemzet birtokába került dokumentumok szerint a BKK nemrégiben kipattant zaklatási ügyét is politikai céljaira használta Draskovics Tibor. A vállalat igazgatósági elnökének több konfliktusa is volt a zaklatásokkal vádolt Nagy Zsolttal, aki azt állítja, hogy az ellene folytatott esélyegyenlőségi vizsgálat súlyos szabálytalanságai mögött is Gyurcsány egykori minisztere áll.