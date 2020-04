Folytatódik Karácsony ámokfutása

A fővárosi városvezetés forgalomcsökkentési javaslatának célja a forgalomcsillapított zónák növelésé és az, hogy hosszabb távon "nullára" csökkenjen a halálos balesetek száma Budapesten - közölte Karácsony Gergely főpolgármester szerdán a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

2020. április 29. 17:52

Karácsony hosszabb távon "nullára" szeretné csökkenteni a halálos balesetek számát Budapesten

Karácsony Gergely a javaslattal kapcsolatos "félreértésekre" és a "félremagyarázásokra" reagálva azt hangsúlyozta: nincs arról szó, hogy a városban mindenhol, minden egyes útszakaszon csökkentenénk a megengedett sebességet. Budapest jelentős része már most is forgalomcsillapított zóna, a céljuk ezen területek növelése ott, ahol az elmúlt években úgy alakultak át a közterek, utcák, autóutak, hogy jelenleg már csak balesetveszélyesen lehet nagyobb sebességgel autózni - mutatott rá.

A főpolgármester szerint ezt a balesetveszélyt fogják csökkenteni, és elérik, hogy "ne a cammogástól ideges autósokat kelljen kerülgetniük a folyamatos balesetveszélyben lévő gyalogosoknak a szűk utcákon, ehelyett élhető közterek alakuljanak ki a város gyakorta túlzsúfolt belső részein".

Kiemelte azt is, ezt azért kívánják véghez vinni, mert ezt ígérték, erre a programra kértek felhatalmazást a budapestiektől. "Arra, hogy élhetővé, zöldé, tisztábbá tegyük a várost. Ehhez bővíteni kell a közösségi közlekedés lehetőségeit éppúgy, mint a biciklis, vagy a gyalogos közlekedést" - fogalmazott Karácsony Gergely.

Azt írta, ezek mellett "van még egy fontos cél: hosszabb távon nullára, igen nullára szeretném csökkenteni a halálos balesetek számát a városban". Több európai nagyváros példája is mutatja, hogy ez nem lehetetlen.

Karácsony Gergely kitért arra, hogy édesapja halála miatt személyes elkötelezettsége, érzelmei is vannak az ügyben. "De nem tekintem ezt valamiféle magánügynek, hanem fontos közösségi célnak. Évente mintegy ezer súlyos közlekedési baleset történik Budapesten, szerintem politikától mentes közös ügyünk ennek a számnak érdemi csökkentése" - írta a főpolgármester.

Rámutatott arra is, hogy elképzeléseink illeszkednek a még Tarlós István előző főpolgármester által elindított budapesti mobilitási programhoz.

Karácsony Gergely közölte azt is, hogy az ügyben az egyeztetések még a járvány előtt kezdődtek, céljaink illeszkednek ahhoz, ahogy a nagyvárosoknak reagálnia muszáj a járvány miatt megváltozott szokásokra. Ezek közül fontos reagálni arra, hogy az emberek okkal és joggal szeretnék elkerülni a túlzsúfoltságot, teret kell biztosítani a biztonságos távolság megtartására, reagálni kell a biciklis és a gyalogos közlekedés iránt megnövekedett igényekre - írta.

A főpolgármester arra is felhívta a figyelmet, a járvány egyik következménye a levegőminőség javulása, és a javaslat is azt szolgálja, hogy "ezt a lehető legnagyobb mértékben megőrizzük".

Karácsony Gergely egy másik bejegyzésében írt az Országgyűlés népjóléti bizottságának keddi üléséről, amelyen részt vett. "A fideszes képviselőket hallgatva eszembe jutott a hol Churchillnek tulajdonított, más források szerint Goebbelstől származó mondás: azt a statisztikát hiszem el, amit magam hamisítok. Ez esetükben úgy néz ki: azt tekintik hírnek, amit maguk hazudnak bele a lakájmédiába. Ezerszer cáfolt és mintegy 20 helyreigazítást megalapozó állításokat próbáltak újra a fejemre olvasni, megint a politikai támadás volt fontosabb a járvány elleni védekezésnél" - fogalmazott a főpolgármester.

Láng Zsolt: egyedi elemzés és a budapestiek véleménye alapján kell dönteni a sebességkorlátozásról

Minden útszakaszra egyedi elemzést kell készíteni, ki kell kérni a budapestiek véleményét és szakaszonként kell dönteni az esetleges sebességkorlátozásról a Fidesz módosító javaslata szerint, amelyet Láng Zsolt, a Fidesz-KDNP budapesti frakcióvezetője tárt a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülése elé - olvasható a PestiSrácok.hu honlapon megjelent cikkben.

Azt írták: Karácsony Gergely főpolgármester "nagy botrányt kavart" tervezetével, amely az egész városban egységesen 20, 30 és 50 kilométer per órára csökkentené a megengedett legnagyobb sebességet, azaz még a jól védett autópálya-bevezető szakaszokon is "csak döcögni szabadna."

A cikk szerint a Fidesz egyetért azzal, hogy tenni kell a balesetek ellen, hiszen megengedhetetlenül sok ember hal meg az utakon, "de nem ész nélkül, mint a főpolgármester".

A közlekedésbiztonsági és forgalomcsillapítási terv a sebességkorlátozásokra vonatkozóan egyedi, útvonal-szakaszonkénti elemzések alapján tegyen intézkedési javaslatokat, átfogó környezetvédelmi, közlekedési, forgalombiztonsági hatástanulmányokra támaszkodjon, mutassa be a budapestieknek a forgalombiztonsági intézkedések okait, célját, hatástanulmányait, ennek alapján kérje ki a budapestiek véleményét, és csak erre alapozva tegyen intézkedési javaslatokat - ismertették a javaslatot.

Hozzátették: Láng Zsolt, a Fidesz-frakció nevében azt is elfogadtatná, hogy a Fővárosi Közgyűlés egyetért azzal, hogy Budapesten a halálos balesetek és a közúti balesetben megsérült vagy elhunyt közlekedők számát radikálisan, lehetőleg nullára kell csökkenteni.

A cikkben kitértek arra is, hogy a frakcióvezető kedden, a "radikális" és egységes sebességcsökkentésről szóló tervek kiszivárgása után közleményt adott ki, amelyben arra szólította fel a főpolgármestert, hogy kérje ki a budapestiek véleményét, mielőtt új koncepciót dolgoztatna ki sebességkorlátozásokról.

Vitézy: nem alkalmazható és nem helyes a fővárosi általános sebességkorlátozási javaslat

Nem feltétlenül alkalmazható és nem helyes a fővárosi általános sebességkorlátozási javaslat - mondta Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója szerdán a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában.

A műsorban felidézték, a javaslat értelmében 2021-től bevezetnék a 70 kilométer/órás sebességhatárok megszüntetését a budapesti gyorsforgalmi és autópálya-bevezető utakon, az összes többi fővárosi közúton és utcán pedig egységesen 30 kilométer/óra lenne a legnagyobb megengedett sebesség. Az előterjesztést várhatóan szerdán fogadja el Karácsony Gergely főpolgármester.

Vitézy Dávid erre reagálva elmondta, meglepődtek a javaslaton, hiszen azt nem mutatták be a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának - a budapesti városvezetés és a kormány közötti párbeszéd legfontosabb színterének - ülésén. Hozzátette, az egy nagyon helyes cél, bár nem újdonság, hogy a sebességet csökkentve tegyék biztonságosabbá Budapestet; a legtöbb lakóövezetben már most is csak 30 kilométer/órával lehet közlekedni, s egyéb korlátozásokat is bevezettek.

Szerinte a kerületeket bevonva, utcáról utcára kell dönteni a kérdésben, s nem "fűnyíróelv" szerűen egységesen bevezetni a korlátozást.

"Azt a célt kell kitűzni, hogy Budapesten kevesebben haljanak meg az utakon, mert e téren nagyon rosszul állunk az európai fővárosokkal való összehasonlításban" - fogalmazott Vitézy Dávid, hozzátéve, hogy bizonyos utakon a 70-ről 50 kilométer/órára való visszalépés túlzás lenne.

A vezérigazgató szerint hiba volt az is, hogy a városvezetés nem magyarázta el az embereknek, hogy miről szól a javaslat és nem folytatott le semmilyen egyeztetést a kérdésben.

Példátlan döntés meghozatalára készül Karácsony Gergely

A kampányában ígért társadalmi egyeztetés és nyilvános hatástanulmányok nélkül vezetne be sebességkorlátozást Budapesten Karácsony Gergely főpolgármester a Fidesz szerint. Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a kerékpáros-autós konfliktusok és a balesetveszélyes helyzetek kiküszöbölésében nagyon fontos, hogy a közterületek fizikai átalakításával jobban belátható, a gépjárművek sebességének csökkentésére ösztönző terek jöjjenek létre.

Példátlan döntés meghozatalára készül Karácsony Gergely főpolgármester. A járványügyi vészhelyzet és annak gazdasági hatásainak kezelése helyett, a Fővárosi Közgyűlés összehívása nélkül elfogadni tervez egy általános sebességkorlátozásról szóló javaslatot.

Ennek értelmében kidolgoztatná, és 2021-től bevezetné a 70 kilométer per órás sebességhatárok megszüntetését a budapesti gyorsforgalmi és autópálya-bevezető utakon, az összes többi fővárosi közúton és utcán pedig egységesen 30-as sebességhatár lenne a legnagyobb megengedett sebesség – fogalmazott tegnapi közleményében Láng Zsolt. A Fővárosi Közgyűlés Fidesz-KDNP frakciójának vezetője arra kéri a főpolgármestert, hogy mutassa be a döntésének racionalitását, a rendelkezésére álló hatástanulmányokat és szakértői állásfoglalásokat, az intézkedések várható eredményét.

Fotó: Teknős Miklós

A kormánypárti politikus emlékeztetett: Karácsony Gergely a kampányában sokszor megígérte, hogy párbeszédet folytat majd a lakossággal Budapest aktuális kérdéseiről, és kikéri a véleményüket konkrét projektek esetében. „Ha Karácsony Gergelynek valóban fontos a részvételiség, itt az idő, hogy megkérdezze a budapestieket, ők valójában mit szeretnének. Arra kérjük a főpolgármestert, hogy vegye komolyan a kérdést és az intézkedéscsomag elfogadása előtt tegye lehetővé a budapestiek számára, hogy véleményt nyilváníthassanak a mindennapi életüket ilyen jelentősen befolyásoló ügyben” – fogalmazott Láng Zsolt.

Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója a Magyar Nemzetnek kifejtette: a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása a fővárosban elsősorban a Fővárosi Önkormányzat, illetve a BKK, mint közlekedésszervező intézkedéseitől függ. – A BFK részéről is fontosnak tartjuk a kerékpározás feltételeinek javítását, ezért is kezdeményeztük a közterületek újraosztását, a koronavírus-járvány nyomán átalakult közlekedési szokásokra és igényekre reflektálva. A szelíd, fenntartható közlekedési módok – a kerékpározás mellett a gyaloglás és a különféle mikromobilitási eszközök használatának – ösztönzését stratégiai szinten és a konkrét beruházások előkészítése során is érvényesítjük – monda el lapunknak Vitézy Dávid.

Hozzátette: igen lényegesnek tartják a fővárost átszövő, a főútvonalak mentén kényelmes, biztonságos, közvetlen nyomvonalú összeköttetést biztosító kerékpáros főhálózat kiépítését, ami nemcsak a gyakorlott kerékpárosok, hanem az utcai használattal még csak ismerkedő kezdő bringások vagy családok számára is vonzó lehet. Vitézy szerint egy ekkora városban a fizikai adottságoknál fogva nem reális a kerékpáros forgalom és a gépjárműforgalom általános elkülönítése, a közlekedés résztvevőinek sok esetben közös térben kell mozogniuk.

– A konfliktusok és a balesetveszélyes helyzetek kiküszöbölésében az erősebb félre, vagyis az autóvezetőre nagyobb felelősség hárul. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a közterületek fizikai átalakításával jobban belátható, a gépjárművek sebességének csökkentésére ösztönző terek jöjjenek létre, ahol a közlekedők partnerként tudnak együttműködni. Időszerű, hogy a Fővárosi Önkormányzat is elkötelezze magát a világ számos nagyvárosában már bizonyítottan eredményes „Vision Zero” politika mellett, ami a halálos közúti balesetek számának nullára csökkentését célozza, és ezáltal érvényesítse azt az elvet a forgalmi rendek kialakításában, hogy az „erősebbnek kell vigyáznia a gyengébbre”, tehát az autósoknak a sérülékenyebb közlekedőkre – hívta fel a figyelmet a szakember.

MTI - magyarnemzet.hu